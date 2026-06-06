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Xe Ôtô

Doanh số ôtô mới tại Anh ghi nhận tin vui trong tháng 5/2026

  • Thứ bảy, 6/6/2026 17:04 (GMT+7)
  • 56 phút trước

Doanh số ôtô mới tại Anh trong tháng 5/2026 đạt mức cao nhất của tháng 5 kể từ năm 2019, với xe điện hóa tiếp tục là động lực tăng trưởng chính.

Thị trường ôtô Anh tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực khi doanh số ôtô mới (vốn dựa trên số lượng xe đăng ký mới) trong tháng 5/2026 tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt 160.662 xe. Theo số liệu do Hiệp hội Các nhà sản xuất và kinh doanh ôtô Anh (SMMT) công bố ngày 5/6, đây là kết quả tốt nhất của tháng 5 kể từ năm 2019.

Xe điện hóa giúp doanh số ôtô mới tại Anh lập kỷ lục

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ nhu cầu bán lẻ ổn định, đặc biệt là sự quan tâm ngày càng lớn đối với xe điện hóa. Trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao do những biến động trên thị trường dầu mỏ toàn cầu, nhiều người tiêu dùng đang chuyển hướng sang các phương tiện sử dụng năng lượng thay thế.

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Thị trường ôtô Anh tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực khi lượng xe mới đăng ký trong tháng 5/2026 tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt 160.662 xe. Đây là thành tích tốt nhất của tháng 5, tính từ năm 2019.

Xe thuần điện (BEV) ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất với doanh số tăng 34,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là nhóm xe đóng góp lớn nhất trong thị trường xe điện hóa tại Anh.

Dù doanh số xe điện hóa tăng mạnh, tỷ trọng của xe thuần điện mới chỉ chiếm khoảng 24% tổng doanh số xe mới từ đầu năm đến nay, thấp hơn đáng kể so với mục tiêu 33% mà chính phủ và ngành công nghiệp đặt ra. Điều này cho thấy quá trình chuyển đổi sang phương tiện không phát thải vẫn đối mặt nhiều thách thức.

Anh nỗ lực đẩy mạnh xe điện hóa

SMMT cho biết lượng xe đăng ký mới từ nhóm khách hàng cá nhân trong tháng 5/2026 tăng 17,2%. Kết quả này được hỗ trợ bởi danh mục sản phẩm ngày càng đa dạng, các chương trình ưu đãi cạnh tranh từ đại lý cũng như sự hỗ trợ của chính phủ thông qua những sáng kiến như chương trình trợ cấp mua xe điện Electric Car Grant.

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Chính phủ Anh vừa công bố mục tiêu cắt giảm khoảng 87% lượng khí thải trong giai đoạn 2038 - 2042 so với mức cơ sở năm 1990, qua đó thúc đẩy nhanh hơn quá trình chuyển đổi sang các phương tiện phát thải bằng 0.

Thông tin trên diễn ra trong bối cảnh chính phủ Anh vừa công bố mục tiêu cắt giảm khoảng 87% lượng khí thải trong giai đoạn 2038 - 2042 so với mức cơ sở năm 1990, qua đó thúc đẩy nhanh hơn quá trình chuyển đổi sang các phương tiện phát thải bằng 0.

Trong khi đó, dữ liệu riêng từ tổ chức nghiên cứu thị trường New Automotive công bố ngày 4/6 cũng cho thấy doanh số ôtô mới tại Anh tăng khoảng 6% trong tháng 5. Tăng trưởng chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu đối với các dòng xe có khả năng sạc điện. Sự khác biệt giữa số liệu của New Automotive và SMMT được giải thích bởi việc 2 tổ chức sử dụng nguồn dữ liệu và phương pháp tính toán khác nhau.

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Việt Hà

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