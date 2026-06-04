Doanh số ôtô tại Ấn Độ tăng bất chấp giá nhiên liệu leo thang

Bất chấp giá xăng dầu tăng mạnh do tác động từ xung đột Trung Đông, doanh số ôtô tại Ấn Độ vẫn tăng trưởng với nhu cầu xe CNG bùng nổ nhờ chi phí vận hành thấp hơn.

Các hãng ôtô hàng đầu tại Ấn Độ ghi nhận doanh số tăng trưởng trong tháng 5/2026, bất chấp áp lực từ giá nhiên liệu và chi phí sản xuất leo thang vì xung đột tại Trung Đông.

Nhiều hãng xe ghi nhận doanh số tăng trong tháng 5/2026

Đáng chú ý, hãng xe lớn nhất nước này là Maruti Suzuki cho biết lượng đặt hàng đối với các mẫu xe sử dụng khí nén thiên nhiên (CNG) đã tăng mạnh sau khi giá xăng dầu liên tục được điều chỉnh tăng.

Doanh số xe tại thị trường Ấn Độ ghi nhận khởi sắc trong tháng 5/2026, đặc biệt đối với các mẫu xe sử dụng khí nén thiên nhiên (CNG).

Trong tháng 5/2026, Chính phủ Ấn Độ đã tăng giá xăng và dầu diesel ít nhất 4 lần nhằm bù đắp những tổn thất do giá dầu thô thế giới tăng vọt. Điều này càng làm gia tăng áp lực đối với các nhà sản xuất ôtô vốn đang phải đối mặt với chi phí nguyên vật liệu cao hơn, gián đoạn chuỗi cung ứng và các vấn đề về lao động.

Tuy nhiên, thị trường ôtô vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. Mahindra & Mahindra ghi nhận doanh số nội địa tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Hyundai Motor India đạt mức tăng 9,1%, trong khi Tata Motors gây ấn tượng với mức tăng trưởng lên tới 42%.

Hàng loạt mẫu xe tăng giá ngay trong tháng 6/2026

Để ứng phó với chi phí đầu vào ngày càng tăng, các hãng xe lớn gồm Maruti Suzuki, Mahindra & Mahindra, Tata Motors và Hyundai đã đồng loạt điều chỉnh giá bán từ tháng 6/2026.

Tuy nhiên, để bù đắp chi phí sản xuất, nhiều hãng xe đã chính thức tăng giá bán kể từ tháng 6/2026. Mức giá có thể thay đổi theo tình hình thực tế của cuộc xung đột Trung Đông.

Ông Partho Banerjee, Giám đốc Marketing và Bán hàng của Maruti Suzuki India, cho biết công ty "không còn lựa chọn nào khác" ngoài việc chuyển một phần chi phí gia tăng sang người tiêu dùng thông qua việc tăng giá xe. Ông cũng cho biết hãng sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của cuộc xung đột tại Trung Đông trước khi đưa ra quyết định về các đợt điều chỉnh giá tiếp theo.

Theo ông Banerjee, ngay sau các đợt tăng giá nhiên liệu, lượng đơn đặt hàng xe CNG đã tăng mạnh nhờ chi phí vận hành thấp hơn đáng kể so với các mẫu xe chạy xăng truyền thống.

Xe CNG được nhiều khách hàng Ấn Độ lựa chọn

Trong tháng 5/2026, Maruti Suzuki đạt kỷ lục doanh số khoảng 78.000 xe CNG, mức cao nhất từ trước đến nay. Bên cạnh đó, xuất khẩu xe của hãng cũng tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái, bất chấp tình trạng sụt giảm lượng xe xuất sang khu vực Trung Đông.

Diễn biến trên cho thấy nhu cầu đối với các phương tiện tiết kiệm nhiên liệu đang gia tăng tại Ấn Độ, trong bối cảnh người tiêu dùng phải thích nghi với chi phí năng lượng ngày càng cao.

Ở chiều ngược lại, Hyundai Motor India cho biết hoạt động xuất khẩu của hãng giảm 10,4% trong tháng 5 so với cùng kỳ năm trước.

Diễn biến trên cho thấy nhu cầu đối với các phương tiện tiết kiệm nhiên liệu đang gia tăng tại Ấn Độ, trong bối cảnh người tiêu dùng phải thích nghi với chi phí năng lượng ngày càng cao và những bất ổn từ thị trường dầu mỏ toàn cầu.