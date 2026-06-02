Sản lượng ôtô Thái Lan thấp nhất trong vòng 5 năm

Sản lượng ôtô Thái Lan đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm trong tháng 4/2026, theo số liệu được Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI) công bố ngày 26/5. Nguyên nhân chủ yếu đến từ gián đoạn xuất khẩu do xung đột tại Trung Đông và chi phí năng lượng gia tăng.

Sản lượng ôtô trong tháng 4/2026 giảm 0,44% so với cùng kỳ năm ngoái, còn 103.794 xe. Đây là mức thấp nhất kể từ năm 2021, đảo chiều sau khi ghi nhận mức tăng 2,69% trong tháng 3 trước đó.

Phó Chủ tịch FTI Surapong Paisitpatanapong cho biết doanh số bán xe trong nước tăng 2,54%, đạt 48.394 xe. Kết quả này một phần nhờ lượng đơn đặt hàng phát sinh tại triển lãm Bangkok International Motor Show (BIMS) 2026.

Trong khi đó, xuất khẩu ôtô của Thái Lan giảm mạnh 8,43%, xuống còn 60.190 xe. FTI cho biết tình hình bất ổn tại Trung Đông đã làm gián đoạn hoạt động logistics và vận tải biển, đồng thời giá năng lượng leo thang cũng khiến chi phí sản xuất tăng cao.

Thái Lan hiện là trung tâm sản xuất ôtô lớn nhất Đông Nam Á, đóng vai trò là cứ điểm xuất khẩu quan trọng của nhiều hãng xe toàn cầu như Toyota, Honda cũng như các thương hiệu Trung Quốc như BYD và Great Wall Motors. Trong những năm gần đây, các hãng xe Trung Quốc đã đẩy mạnh đầu tư vào nước này nhằm phục vụ cả thị trường nội địa lẫn xuất khẩu.

FTI vẫn giữ nguyên dự báo sản lượng ôtô trong năm 2026 sẽ tăng 3%, lên khoảng 1,5 triệu xe.

Dù kết quả tháng 4/2026 suy yếu, FTI vẫn giữ nguyên dự báo sản lượng ôtô của Thái Lan trong năm 2026 sẽ tăng 3%, lên khoảng 1,5 triệu xe. Trước đó, sản lượng ôtô của nước này đã giảm 0,9% trong năm 2025, còn 1,455 triệu xe.