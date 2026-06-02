Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Sản lượng ôtô Thái Lan thấp nhất trong vòng 5 năm

  • Thứ ba, 2/6/2026 07:36 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ngành công nghiệp ôtô Thái Lan ghi nhận tháng sản xuất yếu nhất trong vòng 5 năm khi xuất khẩu sụt giảm mạnh bởi gián đoạn logistics và chi phí năng lượng leo thang.

Sản lượng ôtô Thái Lan đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm trong tháng 4/2026, theo số liệu được Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI) công bố ngày 26/5. Nguyên nhân chủ yếu đến từ gián đoạn xuất khẩu do xung đột tại Trung Đông và chi phí năng lượng gia tăng.

oto thai lan, thai lan, oto, san luong, bims, Bangkok International Motor Show, byd, trung quoc, toyota, honda, dong nam a anh 1

Theo số liệu được Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI), sản lượng ôtô tại nước này đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm trong tháng 4/2026.

Sản lượng ôtô trong tháng 4/2026 giảm 0,44% so với cùng kỳ năm ngoái, còn 103.794 xe. Đây là mức thấp nhất kể từ năm 2021, đảo chiều sau khi ghi nhận mức tăng 2,69% trong tháng 3 trước đó.

Phó Chủ tịch FTI Surapong Paisitpatanapong cho biết doanh số bán xe trong nước tăng 2,54%, đạt 48.394 xe. Kết quả này một phần nhờ lượng đơn đặt hàng phát sinh tại triển lãm Bangkok International Motor Show (BIMS) 2026.

oto thai lan, thai lan, oto, san luong, bims, Bangkok International Motor Show, byd, trung quoc, toyota, honda, dong nam a anh 2

Phó Chủ tịch FTI Surapong Paisitpatanapong cho biết doanh số bán xe trong nước tăng 2,54%, đạt 48.394 xe nhờ vào triển lãm Bangkok International Motor Show (BIMS) 2026.

Trong khi đó, xuất khẩu ôtô của Thái Lan giảm mạnh 8,43%, xuống còn 60.190 xe. FTI cho biết tình hình bất ổn tại Trung Đông đã làm gián đoạn hoạt động logistics và vận tải biển, đồng thời giá năng lượng leo thang cũng khiến chi phí sản xuất tăng cao.

Thái Lan hiện là trung tâm sản xuất ôtô lớn nhất Đông Nam Á, đóng vai trò là cứ điểm xuất khẩu quan trọng của nhiều hãng xe toàn cầu như Toyota, Honda cũng như các thương hiệu Trung Quốc như BYD và Great Wall Motors. Trong những năm gần đây, các hãng xe Trung Quốc đã đẩy mạnh đầu tư vào nước này nhằm phục vụ cả thị trường nội địa lẫn xuất khẩu.

oto thai lan, thai lan, oto, san luong, bims, Bangkok International Motor Show, byd, trung quoc, toyota, honda, dong nam a anh 3

FTI vẫn giữ nguyên dự báo sản lượng ôtô trong năm 2026 sẽ tăng 3%, lên khoảng 1,5 triệu xe. Thái Lan hiện là trung tâm sản xuất ôtô lớn nhất Đông Nam Á, đóng vai trò là cứ điểm xuất khẩu quan trọng của nhiều hãng xe toàn cầu.

Dù kết quả tháng 4/2026 suy yếu, FTI vẫn giữ nguyên dự báo sản lượng ôtô của Thái Lan trong năm 2026 sẽ tăng 3%, lên khoảng 1,5 triệu xe. Trước đó, sản lượng ôtô của nước này đã giảm 0,9% trong năm 2025, còn 1,455 triệu xe.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Volvo đối mặt nguy cơ bị kiện sau vụ cháy xe điện EX30 tại Thái Lan

Hai vụ cháy liên quan đến mẫu xe điện Volvo EX30 đang đẩy hãng vào nguy cơ bị kiện tập thể tại Thái Lan, giữa đợt triệu hồi pin quy mô toàn cầu.

16:45 21/5/2026

Mercedes-Benz GLC PHEV giảm giá sốc tại Thái Lan, rẻ hơn bản máy dầu

Mercedes-Benz GLC 350 e 4MATIC vừa gây bất ngờ tại Thái Lan khi được giảm giá tới 690.000 baht, xuống thấp hơn cả bản máy dầu.

15:20 7/5/2026

Thị trường ôtô Thái Lan tăng trưởng mạnh

Doanh số ôtô Thái Lan tháng 3/2026 tăng hơn 7% nhờ hiệu ứng từ BIMS 2026, với xe điện chiếm tỷ trọng áp đảo.

11:02 1/5/2026

Việt Hà

ôtô thái lan thái lan ôtô sản lượng bims Bangkok International Motor Show byd trung quốc toyota honda đông nam á Honda Toyota ôtô thái lan thái lan ôtô sản lượng bims Bangkok International Motor Show byd trung quốc toyota honda đông nam á

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý