Mercedes-Benz GLC PHEV giảm giá sốc tại Thái Lan, rẻ hơn bản máy dầu

Mercedes-Benz GLC 350 e 4MATIC vừa gây bất ngờ tại Thái Lan khi được giảm giá tới 690.000 baht, xuống thấp hơn cả bản máy dầu.

Cụ thể, mẫu SUV plug-in hybrid này trước đây có giá 4,18 triệu baht, nhưng hiện đã giảm xuống còn 3,49 triệu baht ( 108.500 USD ). Mức giảm lên tới 690.000 baht, tương đương khoảng 21.500 USD , tức giảm khoảng 16% so với trước. Đây được xem là một động thái đáng chú ý của Mercedes-Benz trong bối cảnh phân khúc xe sang tại Đông Nam Á ngày càng cạnh tranh mạnh mẽ, đặc biệt ở nhóm xe điện hóa.

Điều đáng nói là sau khi giảm giá, phiên bản PHEV lại có giá thấp hơn cả biến thể máy dầu trong dòng GLC tại Thái Lan. Hiện tại, Mercedes-Benz GLC 220 d 4MATIC vẫn được niêm yết ở mức 3,72 triệu baht ( 115.700 USD ).

Ngoài hệ truyền động khác biệt, Mercedes-Benz GLC 350 e 4MATIC còn được trang bị gói ngoại thất thể thao AMG Dynamic cùng bộ mâm AMG kích thước 20 inch, mang đến diện mạo mạnh mẽ và thể thao hơn.

Về vận hành, xe sử dụng động cơ I4 tăng áp 2.0L cho công suất 204 mã lực và mô-men xoắn 320 Nm. Kết hợp cùng động cơ điện phụ trợ mạnh 156 mã lực và 440 Nm, cơ cấu này tạo ra tổng công suất lên tới 313 mã lực và mô-men xoắn 550 Nm.

Việc thay đổi mức giá có thể giúp Mercedes-Benz gia tăng sức cạnh tranh của mẫu SUV hybrid này. Rất có thể trong tương lai gần, hãng xe đến từ Đức sẽ cho ra mắt phiên bản thuần điện Mercedes-Benz GLC EQ tại Thái Lan.

Nhờ đó, mẫu SUV hạng sang của Mercedes-Benz có thể tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 6,7 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 218 km/h. Đợt điều chỉnh giá mạnh lần này nhiều khả năng sẽ giúp GLC 350 e 4MATIC tăng sức cạnh tranh đáng kể trước các đối thủ SUV điện hóa tại Thái Lan. Tại Việt Nam, mẫu SUV hạng sang cỡ nhỏ này được phân phối với 2 phiên bản là GLC 200 4MATIC và GLC 300 4MATIC, đi kèm mức giá lần lượt là 2,319 tỷ đồng và 2,839 tỷ đồng .