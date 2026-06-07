Range Rover Electric thuần điện đã có hơn 61.000 đơn đặt hàng

Range Rover chuẩn bị trình làng mẫu SUV thuần điện đầu tiên với hơn 61.000 đơn đặt trước, hứa hẹn hiệu năng vượt trội cùng mức giá tiệm cận 200.000 USD.

Range Rover xác nhận mẫu SUV thuần điện đầu tiên của hãng vẫn sẽ được giới thiệu trong những tháng tới, bất chấp việc kế hoạch ra mắt từng bị trì hoãn vào năm ngoái. Đây được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược điện hóa của thương hiệu xe sang Anh Quốc.

Range Rover thuần điện sẽ sớm ra mắt trong năm 2026

Ban đầu, Range Rover Electric dự kiến xuất hiện tại các đại lý vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, tập đoàn JLR (Jaguar Land Rover) sau đó thông báo việc bàn giao xe sẽ được dời sang năm 2026. Theo cập nhật mới nhất, mẫu SUV thuần điện này vẫn đang đi đúng lộ trình để ra mắt chính thức vào cuối năm nay.

Range Rover Electric từng được lên kế hoạch ra mắt vào năm 2025. Tuy nhiên, JLR đã gặp hàng loạt sự cố khiến việc sản xuất bị ngưng trệ và đẩy thời gian ra mắt mẫu SUV thuần điện này vào năm 2026.

Range Rover cho biết sẽ trưng bày công khai mẫu SUV thuần điện này tại giải quần vợt Wimbledon 2026. Chiếc xe sẽ xuất hiện với màu sơn xanh British Racing Green, gợi nhớ thời kỳ hoàng kim của Anh Quốc trong các giải đua xe thể thao.

CEO PB Balaji cho biết hãng đang chuẩn bị tung ra "hàng loạt sản phẩm hấp dẫn, bắt đầu với Range Rover Electric" trong năm 2026. Sức hút của mẫu SUV thuần điện hạng sang này được thể hiện qua hơn 61.000 đơn đặt trước được ghi nhận ngay cả khi xe chưa chính thức ra mắt.

Land Rover cho biết sẽ trưng bày phiên bản thuần điện của Range Rover tại giải quần vợt Wimbledon 2026. Đặc biệt, chiếc SUV này sẽ mang màu sơn xanh British Racing Green truyền thống của Anh Quốc.

Dù chưa công bố giá bán và thông số kỹ thuật đầy đủ, ông Thomas Müller, Giám đốc Kỹ thuật sản phẩm của Range Rover, cho biết phiên bản thuần điện đã cho thấy khả năng vận hành vượt trội so với một số mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong của hãng.

Range Rover Electric có gì hấp dẫn?

Những thông tin đã được xác nhận cho thấy xe sử dụng bộ pin dung lượng lớn 117 kWh và nền tảng điện áp 800 V đầu tiên do JLR tự phát triển. Hệ thống này được kỳ vọng mang lại phạm vi hoạt động tối thiểu khoảng 483 km cho mỗi lần sạc.

Những hình ảnh đầu tiên của Range Rover Electric phiên bản thương mại đã được giới thiệu tại sự kiện RHS Chelsea Flower Show, nơi chiếc EV này ngập chìm trong sắc hoa.

Range Rover Electric trang bị 2 motor điện với tổng công suất 550 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Xe có khả năng kéo tải hơn 3,5 tấn, ngang ngửa nhiều mẫu SUV sử dụng động cơ V8 truyền thống. Để duy trì khả năng off-road đặc trưng, mẫu SUV điện mới được bổ sung nhiều công nghệ như chế độ lái một bàn đạp và hệ thống treo khí nén 2 buồng điều khiển điện.

Range Rover Electric sẽ được cung cấp với 2 cấu hình trục cơ sở tiêu chuẩn và trục cơ sở kéo dài. Phiên bản kéo dài có kích thước tương đương mẫu Range Rover hiện hành nhưng hứa hẹn không gian hàng ghế thứ hai rộng rãi hơn đáng kể nhờ kiến trúc EV.

Theo một số nguồn tin, Range Rover Electric sẽ vẫn có 2 phiên bản tiêu chuẩn và trục cơ sở kéo dài, đi kèm tùy chọn 2 động cơ điện với 2 mức công suất là 450 mã lực và 550 mã lực.

Theo Autocar, giá bán của Range Rover Electric nhiều khả năng sẽ tương đương phiên bản Autobiography sử dụng động cơ V8, ở mức dưới 150.000 bảng Anh (khoảng 200.000 USD ). Để chuẩn bị cho quá trình sản xuất hàng loạt, JLR cho biết đã hoàn tất các đợt thử nghiệm dây chuyền sản xuất xe điện mới tại nhà máy Solihull, nơi sẽ đảm nhiệm việc lắp ráp mẫu Range Rover Electric trong thời gian tới.