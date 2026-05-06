SUV siêu sang Range Rover SV giảm giá mạnh tại Ấn Độ

Jaguar Land Rover bất ngờ giảm giá sâu các mẫu Range Rover SV và Range Rover Sport SV tại Ấn Độ, đón đầu lợi ích từ hiệp định FTA.

Jaguar Land Rover India vừa công bố điều chỉnh giá bán mạnh tay đối với các mẫu SUV đầu bảng Range Rover và Range Rover Sport thuộc dòng SV, trong một bước đi được đánh giá là có thể định hình lại thị trường xe siêu sang tại Ấn Độ.

Do được nhập khẩu nguyên chiếc từ Anh, Range Rover SV và Range Rover Sport SV tại Ấn Độ được giảm giá mạnh nhờ vào Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa 2 nước này.

Động thái diễn ra trong bối cảnh Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa Ấn Độ và Anh sắp được triển khai, với lợi ích được hãng chuyển trực tiếp tới người tiêu dùng. Điểm đáng chú ý nhất là mức giảm sâu dành cho 2 mẫu xe đầu bảng.

Cụ thể, Range Rover SV được điều chỉnh từ 42,5 triệu rupee ( 447.000 USD ) xuống còn 35 triệu rupee ( 368.000 USD ), trong khi Range Rover Sport SV giảm từ 27,5 triệu rupee ( 289.000 USD ) xuống 23,5 triệu rupee ( 247.000 USD ). Như vậy, mức giảm có thể lên tới 7,5 triệu rupee ( 79.000 USD ), giúp các mẫu SUV siêu sang này trở nên dễ tiếp cận hơn đáng kể trong phân khúc vốn rất kén khách.

Theo JLR, việc điều chỉnh giá bán gắn trực tiếp với kỳ vọng về việc cắt giảm thuế nhập khẩu đối với các xe nguyên chiếc (CBU) từ Anh, theo khuôn khổ FTA sắp có hiệu lực. Do cả 2 phiên bản SV đều được nhập khẩu từ Anh, chúng nằm trong nhóm được hưởng lợi từ cấu trúc thuế mới. Đáng chú ý, mức giá mới đã được áp dụng ngay lập tức, thậm chí trước khi hiệp định chính thức có hiệu lực.

Không dừng lại ở việc giảm giá, JLR còn gia tăng giá trị cho sản phẩm. Range Rover SV giờ đây được trang bị tiêu chuẩn các tùy chọn sơn SV Ultra Metallic (bề mặt hoàn thiện bóng hoặc satin), giúp tăng thêm tính độc quyền mà không tốn thêm chi phí.

Tuy nhiên, không phải toàn bộ danh mục sản phẩm của JLR đều chịu ảnh hưởng từ đợt điều chỉnh này. Các mẫu xe lắp ráp trong nước như Range Rover Evoque, Range Rover Velar và Discovery Sport giữ nguyên giá do đã được sản xuất tại Ấn Độ. Trong khi đó, các dòng Defender và Discovery cũng không thay đổi do được sản xuất tại Slovakia, nằm ngoài phạm vi áp dụng của FTA.

Với động thái này, JLR không chỉ đón đầu chính sách thương mại mới mà còn tạo ra áp lực cạnh tranh đáng kể trong phân khúc SUV siêu sang tại Ấn Độ, nơi giá bán từ lâu là rào cản lớn đối với người mua. Tại Việt Nam, Range Rover SV 4.4 P615 có giá từ 28,3 tỷ đồng (gần 1,1 triệu USD ), trong khi Range Rover Sport SV 4.4 P635 có giá từ 15,8 tỷ đồng (khoảng 600.000 USD ).