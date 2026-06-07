Xem trước Kia Sorento HEV mới - chờ giá đấu Ford Everest

Kia Sorento HEV vẫn là mẫu SUV cỡ D với cấu hình 3 hàng ghế, 7 chỗ ngồi. Trong số này, hàng ghế thứ ba có thể gập phẳng để tối ưu không gian chở đồ. Hàng ghế đầu chỉnh điện, có sưởi và làm mát. Hàng ghế 2 có sưởi. Các hàng ghế sau có cửa gió điều hòa riêng.