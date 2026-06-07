Xem trước Kia Sorento HEV mới - chờ giá đấu Ford Everest

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Kia vừa ra mắt mẫu SUV 7 chỗ New Sorento Hybrid tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe trong bài là phiên bản HEV 1.6 Turbo Signature, hiện chưa được hãng công bố giá bán chính thức.
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Kia Sorento HEV sở hữu cụm đèn LED họa tiết Star Map đặc trưng thương hiệu, cụm lưới tản nhiệt hình thang, cản trước viền crom.
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Các kích thước dài x rộng x cao của Kia Sorento HEV lần lượt 4.815 x 1.900 x 1.700 mm, chiều dài cơ sở 2.815 mm, khoảng sáng gầm ở mức 176 mm.
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Cận cảnh bộ mâm 19 inch đa chấu thể thao trên Kia Sorento HEV.
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Họa tiết Star Map tiếp tục lặp lại ở cụm đèn hậu LED phía đuôi xe Kia Sorento HEV.
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Khoang lái Kia Sorento HEV không thay đổi cách bố trí, gồm vô lăng D-cut 2 chấu, cụm màn hình kép Panoramic liền khối.
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Phía sau vô lăng là cụm màn hình đa thông tin 12,3 inch đặt nổi trên táp-lô, thiết kế cong và liền mạch với màn hình giải trí trung tâm đồng kích thước, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây.
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Bệ trung tâm gọn gàng với các núm xoay chọn số, chọn chế độ lái cùng các phím kích hoạt phanh tay điện tử, giữ phanh tự động, sưởi tay lái hay bật camera 360 độ.
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Kia Sorento HEV vẫn là mẫu SUV cỡ D với cấu hình 3 hàng ghế, 7 chỗ ngồi. Trong số này, hàng ghế thứ ba có thể gập phẳng để tối ưu không gian chở đồ. Hàng ghế đầu chỉnh điện, có sưởi và làm mát. Hàng ghế 2 có sưởi. Các hàng ghế sau có cửa gió điều hòa riêng.
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Một số trang bị đáng chú ý còn bao gồm hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập, gương chiếu hậu chống chói tích hợp hiển thị hình ảnh camera, đế sạc không dây, đèn viền nội thất, hệ thống âm thanh 12 loa Bose...
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Dưới nắp ca-pô Kia Sorento HEV là hệ truyền động SmartStream 1.6T HEV, sản sinh công suất đầu ra tối đa 232 mã lực, mô-men xoắn cực đại 367 Nm. Sorento HEV tại Việt Nam sử dụng hộp số tự động 6 cấp, hệ dẫn động FWD hoặc AWD tùy phiên bản.
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Kia chưa công bố giá bán chính thức dành cho 2 phiên bản Sorento HEV tại thị trường Việt Nam. Phân khúc SUV cỡ D của Kia Sorento hiện có các đối thủ đáng chú ý gồm Ford Everest, Hyundai Santa Fe, Mazda CX-8, Toyota Fortuner cùng với Isuzu mu-X, Skoda Kodiaq hay "tân binh" Geely Okavango.
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