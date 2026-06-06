Nhà máy xe điện Hyundai ở Mỹ sẽ sản xuất Kia Sportage Hybrid

Nhà máy Metaplant của Hyundai ở Mỹ từng được quy hoạch để chỉ sản xuất ôtô thuần điện. Doanh số xe điện không như kỳ vọng buộc Hyundai phải thay đổi chiến lược.

Theo Carscoops, sản xuất tại địa phương luôn được xem là nước đi phù hợp của các hãng xe trong giai đoạn mà các chính sách thuế quan liên tục biến động như hiện nay.

Kia là cái tên mới nhất đang tận dụng chiến lược này. Thương hiệu ôtô Hàn Quốc thuộc sở hữu tập đoàn Hyundai đã sản xuất Sportage thuần xăng tại Mỹ trong nhiều năm qua, giờ đây đến lượt các phiên bản hybrid của xe được xuất xưởng ngay tại nhà máy ở xứ cờ hoa.

Kia Sportage bản hybrid đang được cho sản xuất tại nhà máy Metaplant của Hyundai ở Ellabell (tiểu bang Georgia, Mỹ), chia sẻ không gian với 2 dòng xe thuần điện của Hyundai là Ioniq 5 và Ioniq 9.

Các phiên bản hybrid của Kia Sportage sản xuất tại Mỹ dự kiến có mặt tại đại lý ngay trong vài tháng tới. Các nguồn tin cho hay nhà máy Metaplant sẽ phụ trách xuất xưởng tất cả phiên bản hiện có của Sportage Hybrid, gồm LX, S, EX, X-Line và SX-Prestige.

Ban đầu, cơ sở ở Metaplant được tập đoàn Hyundai quy hoạch dành riêng cho ôtô thuần điện, phụ trách sản xuất Ioniq 5 cùng 5 mẫu xe thuần điện khác của các thương hiệu con Hyundai, Kia và Genesis.

Tuy nhiên, Hyundai nhanh chóng nhận ra nhu cầu thị trường xứ cờ hoa dành cho ôtô thuần điện chưa đủ lớn để nhà máy dồn toàn bộ nguồn lực cho mảng này. Hyundai sau đó xác nhận Metaplant cũng sẽ phụ trách xuất xưởng một vài mẫu xe hybrid, và Kia Sportage Hybrid trở thành cái tên đầu tiên.

Chủ tịch kiêm CEO Kia Bắc Mỹ Sean Yoon cho biết việc sản xuất Kia Sportage Hybrid tại tiểu bang Georgia đóng vai trò quan trọng với hãng xe và cả khách hàng Mỹ. Vị này kỳ vọng với sức hút lớn kể từ khi ra mắt bản nâng cấp hồi năm ngoái, Kia Sportage Hybrid sẽ sớm trở thành một trong những mẫu xe có sản lượng cao nhất của Kia tại khu vực Bắc Mỹ.

Kia Sportage Hybrid được trang bị động cơ xăng 4 xy-lanh tăng áp dung tích 1.6L, kết hợp bộ pin lithium-ion polymer công suất 1,49 kWh. Thiết lập này cho công suất đầu ra tối đa 232 mã lực và mô-men xoắn cực đại xấp xỉ 367 Nm. Kia Sportage Hybrid được bán tại Mỹ với các tùy chọn gồm dẫn động cầu trước hoặc dẫn động bốn bánh toàn thời gian.