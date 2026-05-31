Kia Sportage facelift sắp đến Việt Nam, có cả bản PHEV?

Kia Việt Nam vừa đăng tải hình ảnh thiết kế đèn của một mẫu xe mới sắp ra mắt, nhiều khả năng đây là chiếc Kia Sportage facelift.

Kia Việt Nam vừa đăng tải video trên mạng xã hội, hé lộ thời gian ra mắt mẫu xe mới vào đầu tháng 6 tới đây. Dù chỉ tiết lộ họa tiết cụm đèn LED ở đầu và đuôi xe, người dùng vẫn dễ dàng đoán được đây có thể là bản facelift của chiếc Kia Sportage.

Điều này cũng không bất ngờ bởi so phiên bản nâng cấp giữa vòng đời với nhiều thay đổi nhất của Kia Sportage đã được giới thiệu cách đây gần 2 năm (tháng 11/2024).

Vì vậy hiện tại, đây là thời điểm thích hợp nhất để hãng xe Hàn Quốc giới thiệu một phiên bản mới cho chiếc SUV cỡ C.

Theo hình ảnh được tiết lộ, có thể thấy đầu xe mới được thay đổi thiết kế cụm đèn chiếu sáng chính. Họa tiết đèn LED kiểu mới được thừa hưởng phong cách của các mẫu SUV điện cùng nhà tại thị trường phương Tây.

Chiếc Kia Sportage 2026 tại thị trường quốc tế. Ảnh: Kia.

Lưới tản nhiệt cỡ lớn và cụm đèn trước Star Map (bản đồ sao) vẫn xuất hiện, khá giống với chiếc Sportage 2026 được ra mắt toàn cầu cách đây không lâu.

Kia facelift đã thay đổi gần như toàn bộ không gian nội thất. Màn hình trung tâm cùng bản đồng hồ kỹ thuật số nối liền được làm dạng chữ nhật thay vì hình thang. Khu vực cửa gió điều hòa ở ghế phụ, bệ điều khiển trung tâm được làm mới hoàn toàn.

Về động cơ, mẫu Sportage mới tại Việt Nam nhiều khả năng được bổ sung phiên bản hybrid cắm sạc, bên cạnh tùy chọn mild-hybrid và máy xăng tương tự các thị trường quốc tế.

Sportage bản hybrid cắm sạc (PHEV) với động cơ tăng áp 1.6L GDI và động cơ điện 72 kW, cho ra công suất tối đa 268 mã lực, đi cùng hệ dẫn động 4 bánh AWD. Bản hybrid (HEV) kết hợp máy 1.6L turbo cùng motor điện 47,7 kW, cho tổng công suất 234 mã lực.

Thiết kế nội thất trên mẫu xe Sportage mới (phải) có nhiều khác biệt so với bản hiện hành tại Việt Nam (trái). Ảnh: Kia, Thaco.

Chưa rõ giá bán và sức mạnh động cơ của Sportage khi mở bán ở Việt Nam, hiện Thaco đang phân phối mẫu SUV cỡ C với 3 phiên bản, giá dao động từ 819 triệu đến 1,009 tỷ đồng .