Đi ôtô vào làn môtô sẽ bị phạt bao nhiêu?

Hành vi điều khiển ôtô sai làn đường có thể khiến người điều khiển phương tiện bị phạt như thế nào?

Việc ôtô di chuyển vào làn của xe máy, môtô được xem là hành vi vi phạm lỗi đi sai làn đường.

Theo Nghị định 168, lỗi này có thể khiến người điều khiển ôtô bị xử phạt hành chính 4-6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Trong trường hợp người lái ôtô không đi đúng làn, phần đường và gây tai nạn giao thông, mức phạt hành chính sẽ tăng lên mức 20-22 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Thực tế đây là lỗi vi phạm gần đây trở nên khá phổ biến, do người lái mang tâm lý ưu tiên sự tiện lợi của bản thân, không quan tâm đến người xung quanh.

Gần đây nhất, vụ việc một tài xế (tên L.T.G) có hành vi vi phạm, không chấp hành chỉ dẫn biển báo điều khiển ôtô đi vào làn môtô thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Dù đã bị CSGT dừng xe để kiểm soát, ông K.C.T, người ngồi ở ghế phụ, nhận là thầy người hướng dẫn lái xe cho anh L.T.G vẫn có những phát ngôn không đúng chuẩn mực, đồng thời trích xuất video đăng lên trang cá nhân với dòng trạng thái "Anh là K.C.T, em có biết anh không".

Sau khi thông tin được lan truyền, đội CSGT đã mời cả 2 người liên quan lên làm việc. Theo đó, ông K.C.T đã thừa nhận việc phát ngôn với lực lượng CSGT là không phù hợp và gửi lời xin lỗi.

Hình ảnh cắt từ video tranh cãi được chính ông K.C.T đăng tải lên mạng xã hội.

Trong khi đó người điều khiển xe vi phạm 2 lỗi gồm không chấp hành chỉ dẫn của biển báo hiệu, của người điều khiển giao thông, bị xử phạt hành chính tổng 19,5 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Theo tìm hiểu, nhân vật điều khiển xe trên thường tự nhận mình là thầy giáo dạy lái ôtô, từng có nhiều video, nội dung tranh cãi trên mạng xã hội.

Gần đây nhất, ông K.C.T cũng từng đăng tải một video về tình huống lùi xe từ một bãi đỗ ở vỉa hè bất ngờ va chạm với một xe khách đang đi thẳng từ phía sau. Dù không gây ra thiệt hại về người hay tài sản lớn, vụ việc vẫn dẫn đến tranh cãi lớn.

Việc một cá nhân tự nhận là người hướng dẫn lái xe nhưng lại có hành vi cổ xúy lỗi đi sai làn, đi ngược lại chỉ dẫn biển báo và quay video đăng tải lên mạng xã hội là hành vi không chỉ sai phạm về luật pháp mà còn thể hiện tâm lý thách thức dư luận, tìm kiếm sự chú ý trên nền tảng mạng.

Để tránh ảnh hưởng đến uy tín cá nhân hay sự an toàn của bản thân và người xung quanh, người lái, đặc biệt là "lái mới", nên chủ động tìm hiểu rõ kiến thức luật giao thông, tuân thủ sự chỉ dẫn của người điều khiển giao thông (CSGT) và đảm bảo tìm hiểu rõ người hướng dẫn lái xe, tránh gặp các "thầy giáo tự nhận" ảnh hưởng đến quá trình hoàn thiện kỹ năng cầm lái.