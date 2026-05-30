Thaco chính thức mở bán Ram và Jeep, giá cao nhất 5,499 tỷ đồng

Như vậy sau hơn một năm rò rỉ thông tin, giá bán của 2 mẫu xe đầu tiên của Ram và Jeep được phân phối bởi Thaco đã được tiết lộ.

Từ năm 2025, thông tin Thaco mua lại 2 thương hiệu Ram và Jeep đã rò rỉ khắp mạng xã hội. Đến tháng trước, những hình ảnh về 2 mẫu xe đầu tiên từ 2 thương hiệu Mỹ dưới trước Thaco mới được tiết lộ là Ram 1500 và Jeep Wrangler.

Và hôm nay, giá bán chính thức của 2 cái tên mới được tiết lộ.

Ram 1500 Rebel được bán với giá từ 3,749 tỷ đồng . Ảnh: Phong Vân.

Ram 1500 được bán với giá 3,749-3,799 tỷ cho bản Rebel và 5,499 tỷ đồng cho bản RHO. So với thời điểm được mở bán bởi nhà phân phối cũ là JVA (5,288 tỷ cho tùy chọn Rebel), giá của Ram 1500 thấp hơn đáng kể.

"Trái tim" của Ram 1500 Rebel là khối động cơ xăng 3.0L Hurricane I6 Twin Turbo thế hệ mới, cho công suất tối đa 420 mã lực, mô-men xoắn cực đại 635 Nm. Sức mạnh truyền xuống các bánh xe thông qua hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4x4.

Trong khi đó, Ram 1500 RHO đạt công suất đến 540 mã lực, mô men xoắn cực đại 707 Nm.

Thaco cũng đồng thời công bố giá bán của mẫu xe off-road Wrangler. Đây là chiếc Wrangler thuộc bản nâng cấp giữa vòng đời của thế hệ thứ 5, với 3 phiên bản Sport, Sahara và Rubicon. Đây không phải lần đầu tiên mẫu xe off-road được mở bán tại Việt Nam. Trước đó, cái tên này được phân phối bởi nhà phân phối JVA, với giá niêm yết khoảng 3,766- 4,088 tỷ đồng .

Jeep Wrangler được bán với giá từ 2,99 tỷ đồng . Ảnh: Phong Vân.

Cụ thể, Jeep Wrangler Sport được bán với giá 2,999 tỷ, bản Sahara được bán với giá 3,299 tỷ, trong khi tùy chọn Rubicon có mức niêm yết 3,499 tỷ đồng .

Mẫu SUV địa hình Jeep Wrangler mới sử dụng động cơ I4 2.0L Turbo, cho công suất tối đa 270 mã lực, mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Đi cùng động cơ này là hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4x4 đặc trưng của Jeep.

Phiên bản Rubicon được trang bị hệ thống khóa vi sai cầu trước và sau, ngắt thanh cân bằng điện tử cùng chế độ Off-Road+, cho phép chinh phục hiệu quả các địa hình phức tạp như bùn lầy, đá hộc hoặc dốc trơn trượt.

Bên cạnh công bố giá niêm yết của 2 tân binh, Thaco cũng tiết lộ kế hoạch sớm phân phối thêm Jeep Cherokee và Grand Wagoneer tại Việt Nam. Giá bán và thời gian ra mắt của 2 cái tên này vẫn chưa được hé lộ.