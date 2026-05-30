Xpeng dự báo doanh thu dưới kỳ vọng vì nhu cầu xe điện suy yếu

Hãng xe điện Trung Quốc Xpeng vừa đưa ra dự báo doanh thu quý II/2026 thấp hơn kỳ vọng của giới phân tích, cho thấy áp lực kéo dài từ nhu cầu xe điện suy yếu và cạnh tranh ngày càng gay gắt tại nội địa.

Theo công bố ngày 29/5, Xpeng dự kiến doanh thu quý II/2026 đạt từ 19,6 tỷ - đến 20,8 tỷ NDT (khoảng 2,89 tỷ đến 3,07 tỷ USD ), tương ứng mức tăng trưởng 7,3% đến 13,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn mức dự báo trung bình 21,71 tỷ NDT ( 3,2 tỷ USD ) do LSEG khảo sát.

Bối cảnh chung của thị trường ôtô Trung Quốc tiếp tục gây áp lực lên các hãng xe điện. Doanh số ôtô nội địa đã giảm tháng thứ 7 liên tiếp trong tháng 4/2026, trong khi nhiều dự báo trong ngành cho rằng tốc độ tăng trưởng doanh số BEV và PHEV có thể chậm lại trong năm nay.

Dù vậy, các hãng xe điện Trung Quốc vẫn tiếp tục đặt cược vào công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến, danh sách trang bị phong phú và mở rộng dải sản phẩm nhằm duy trì sức cạnh tranh trong giai đoạn khó khăn.

Xpeng kỳ vọng vào những mẫu xe vừa ra mắt

Trong quý I/2026, doanh thu của Xpeng đạt 13,03 tỷ NDT ( 1,92 tỷ USD ), cao hơn mức dự báo 12,93 tỷ NDT ( 1,9 tỷ USD ) của giới phân tích. Tuy nhiên, lượng xe bàn giao trong quý chỉ đạt 62.682 xe, giảm 33,3% so với mức 94.008 xe cùng kỳ năm ngoái.

Đối với quý II/2026, Xpeng kỳ vọng bàn giao từ 100.000 đến 106.000 xe. CEO He Xiaopeng cho biết đà tăng trưởng sẽ được thúc đẩy nhờ các mẫu xe mới ra mắt trong năm nay. Ông nói: "Được khởi động bởi màn ra mắt thành công của GX, Xpeng sẽ tung ra thêm 4 mẫu xe mới trong năm nay, tạo nền tảng cho quỹ đạo tăng trưởng doanh số mạnh mẽ".

Về kết quả kinh doanh, khoản lỗ ròng thuộc về cổ đông phổ thông của Xpeng trong quý I/2026 lên tới 1,78 tỷ NDT ( 262,5 triệu USD ), tăng mạnh so với mức lỗ 664 triệu NDT ( 97,9 triệu USD ) cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này cũng đảo chiều so với khoản lợi nhuận 383,2 triệu NDT ( 56,5 triệu USD ) mà hãng ghi nhận trong quý trước đó.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu niêm yết tại Mỹ của thương hiệu này đã giảm gần 19% từ đầu năm đến nay, dù vẫn tăng nhẹ trong phiên giao dịch đầu ngày sau khi công bố kết quả kinh doanh.