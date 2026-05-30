SUV thuần điện của 'AUDI' ra mắt, cạnh tranh xe của Xiaomi

Mẫu SUV mới của AUDI dự kiến bán với 5 phiên bản, được kỳ vọng trở thành đối trọng mới của Xiaomi YU7.

AUDI là thương hiệu ôtô mới được phát triển tối ưu riêng cho nhóm khách hàng tại thị trường Trung Quốc. Dù vẫn thừa hưởng tên gọi từ thương hiệu xe sang lâu đời của Đức, các sản phẩm thuộc thương hiệu này sẽ loại bỏ logo bốn vòng tròn truyền thống để chuyển sang sử dụng 4 ký tự chữ cái AUDI viết hoa.

Các mẫu xe của hãng áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới nhằm đáp ứng tốt hơn những kỳ vọng đặc thù của khách hàng tại đất nước tỷ dân. Sau khi ra mắt dòng xe dáng wagon đầu tiên mang tên E5 Sportback vào năm ngoái, hãng xe này tiếp tục đưa mẫu ôtô thứ hai là AUDI E7X chính thức gia nhập thị trường vào cuối tháng 5.

AUDI E7X là mẫu crossover 5 chỗ cỡ lớn với phần trần xe vuốt dốc nhẹ về phía sau, vòm bánh sau cơ bắp cùng khoảng nhô khung gầm ngắn. Kích thước tổng thể của AUDI E7X đạt chiều dài 5.049 mm, chiều rộng 1.997 mm và chiều cao 1.710 mm cùng chiều dài cơ sở ở mức 3.060 mm. Xe được trang bị bộ mâm kích thước 22 inch, đi cùng hệ thống phanh hiệu năng cao Brembo.

Thiết kế ngoại thất của AUDI. Ảnh: AUDI.

Khu vực đầu xe gây ấn tượng với hệ thống đèn định vị ban ngày cấu thành từ 1.446 bóng LED thông minh hỗ trợ hiển thị 8 hiệu ứng chào mừng và tạm biệt khác nhau. Xe cũng được trang bị cụm đèn pha kỹ thuật số có khả năng hiển thị các thông tin đồ họa trực tiếp lên mặt đường bao gồm cảnh báo khoảng cách an toàn và hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động.

Không gian khoang lái của chiếc crossover mang thương hiệu AUDI tuân theo phong cách thiết kế đậm chất công nghệ tương tự dòng E5 Sportback trước đó.

Điểm nhấn chính là màn hình hiển thị kích thước lớn 27 inch trải dài trên bảng táp-lô kết hợp cùng cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch dành cho người lái. Người mua có thể tùy chọn hệ thống gương chiếu hậu kỹ thuật số dạng camera, khi đó khoang cabin sẽ được bổ sung thêm 2 màn hình hiển thị nhỏ đặt ở 2 góc sát cửa xe.

Hệ thống ghế ngồi phía trước của AUDI E7X được tích hợp đầy đủ các tính năng sưởi ấm, thông gió và massage thư giãn, riêng vị trí ghế hành khách phía trước có thêm bệ đỡ chân chỉnh điện tiện lợi.

Đối với hàng ghế phía sau, hành khách được trang bị tính năng chỉnh điện, một màn hình giải trí kích thước 21,4 inch gắn trên trần xe cùng một tủ lạnh mini tích hợp sẵn.

Nhà sản xuất cũng cung cấp một biến thể cấu hình 4 chỗ ngồi cao cấp với bệ tỳ tay trung tâm kéo dài chứa 2 vị trí sạc điện thoại không dây và một màn hình cảm ứng điều khiển quy mô 8 inch. Xe được trang bị hệ thống âm thanh vòm Bose cấu hình 26 loa.

Phiên bản tiêu chuẩn AUDI E7X sử dụng cấu hình dẫn động cầu sau với một motor điện cho công suất 300 kW và mô-men xoắn 500 Nm. Bên dưới sàn xe là bộ pin dung lượng 100 kWh, mang lại tầm vận hành đạt 705 km theo tiêu chuẩn CLTC.

Nội thất hiện đại với bộ 3 màn hình trên bảng táp lô của AUDI EX7. Ảnh: AUDI.

Biến thể thuần điện một motor trang bị gói pin dung lượng lớn hơn ở mức 109 kWh cho phép xe di chuyển quãng đường tối đa 751 km sau một lần sạc đầy, cùng khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 6,25 giây.

Người mua có thể chọn bản hiệu năng cao với cấu hình dẫn động 4 bánh toàn thời gian, 2 motor điện, cho tổng công suất 500 kW. Đi cùng khối động cơ là bộ pin 100 kWh, cho quãng đường di chuyển khoảng 635-660 km/lần sạc.

Mẫu SUV thuần điện AUDI E7X do liên doanh giữa hãng xe Đức và SAIC phát triển vừa chính thức mở bán tại thị trường Trung Quốc với mức giá khởi điểm từ 269.800 NDT, tương đương khoảng 39.795 USD .

Tổng cộng khoảng 5 tùy chọn EX7 sẽ được bán tại Trung Quốc, giá cao nhất khoảng 359.800 NDT, tương đương 53.070 USD . Mẫu xe được kỳ vọng là đối thủ mới của Xiaomi YU7 tại thị trường tỷ dân.