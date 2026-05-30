Honda - VinFast đối đầu trên thị trường xe máy Việt

Cuộc đối đầu Honda - VinFast nhiều khả năng sẽ là điểm nóng của thị trường xe máy Việt Nam giai đoạn tiếp theo, đặc biệt ở mảng xe máy điện.

Trên thị trường xe 2 bánh Việt Nam, Honda từ lâu vẫn luôn là một trong những cái tên ở vị trí đầu tiên, cả về danh tiếng thương hiệu, độ phổ biến, doanh số lẫn lượng xe còn đang hoạt động trên đường.

Tuy nhiên khi làn sóng điện hóa bắt đầu có dấu hiệu phát triển mạnh mẽ, Honda đang dần cảm nhận được sức nóng mà các đối thủ phả vào gáy.

Trong số những cái tên đáng chú ý trên thị trường xe máy điện Việt Nam, VinFast nổi trội hơn hẳn khi doanh số cả năm 2025 của thương hiệu này ghi nhận tăng trưởng đến 473% so với trước đó một năm.

Honda dẫn đầu, VinFast tăng trưởng nóng

Báo cáo mới nhất từ Honda Việt Nam cho năm tài chính 2026 cho thấy doanh số mảng xe máy của thương hiệu Nhật Bản đạt gần 2,3 triệu xe, tăng trưởng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Năm tài chính 2026 của Honda được định nghĩa là giai đoạn bắt đầu từ ngày 1/4/2025 và kết thúc vào ngày 31/3/2026.

Trong năm tài chính 2026, Honda đóng góp 84,7% lượng tiêu thụ xe 2 bánh tại Việt Nam - chỉ tính riêng trong số liệu do Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) thống kê. So với cùng kỳ năm ngoái, thị phần của Honda trong VAMM tăng trưởng 1,7%.

Honda vẫn là hãng xe máy bán tốt nhất Việt Nam. Ảnh: Phúc Hậu.

Trong khi đó, VinFast khi công bố báo cáo tài chính năm 2025 cũng cho biết mảng kinh doanh xe máy điện và xe đạp điện ghi nhận tổng lượng bàn giao đạt 406.498 xe, tương đương tăng trưởng đến 473% so với cả năm 2024.

Dữ liệu thu thập bởi chuyên trang Motorcycles Data đồng thời cho hay khi năm 2025 khép lại, VinFast đã vượt qua Yamaha để trở thành thương hiệu xe 2 bánh sở hữu doanh số cao thứ nhì thị trường Việt, chỉ sau Honda.

Theo thông tin mới nhất từ Motorcycles Data, thứ hạng nói trên được duy trì không đổi sau khi thị trường xe máy Việt kết thúc quý đầu năm 2026. Honda dẫn đầu với doanh số tăng trưởng 12,9% trong giai đoạn tháng 1-3, VinFast xếp sau với mức tăng trưởng gần 205% trong khi Yamaha nỗ lực ở vị trí thứ ba, doanh số tăng 12,4% so với quý I/2025.

VinFast tăng trưởng nóng giai đoạn gần đây, vươn lên trở thành hãng xe máy bán chạy thứ nhì tại Việt Nam. Ảnh: Phúc Hậu.

Dù khoảng cách về doanh số giữa Honda và VinFast vẫn còn khá xa, việc hãng xe điện Việt liên tục tăng trưởng nóng trong giai đoạn gần đây khiến đối thủ Nhật Bản không thể không dè chừng. Nếu chỉ tính riêng ở mảng xe máy điện, VinFast đang là cái tên dẫn đầu, bỏ xa các đối thủ khác như Yadea, Dat Bike, Selex Motors...

Do vậy ở điểm nóng đối đầu VinFast - Honda trên thị trường xe Việt hiện tại, cuộc chiến ở mảng xe 2 bánh thuần điện sẽ là nơi thu hút nhiều sự quan tâm. VinFast sẽ tiếp tục nỗ lực khẳng định vị thế ở mảng xe máy điện, trong khi Honda cũng sẽ không ngồi yên khi tung ra loạt động thái điện hóa nghiêm túc gần đây.

Honda tăng tốc điện hóa

Sau khi chính thức bàn giao bộ đôi xe máy điện đầu tiên ICON e: và CUV e: từ khoảng giữa năm 2025, Honda tiếp tục bàn giao 205 xe máy điện BENLY e: cho Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post), nâng tổng số xe máy điện được đơn vị này sử dụng cho hoạt động vận chuyển nội đô TP Hà Nội và vùng lân cận lên thành 405 xe.

Honda liên tiếp ra mắt xe máy điện. Ảnh: Đan Thanh, Phúc Hậu, Trần Hiền.

Tại sự kiện diễn ra đầu năm nay, Honda UC3 chính thức trình làng, được mô tả là xe máy điện pin cố định đầu tiên của hãng tại thị trường Đông Nam Á. Theo các thông tin đồn đoán, Honda UC3 sẽ sớm bán ra vào cuối tháng 6, giá dự kiến quanh mốc 60 triệu đồng.

Cũng tại sự kiện nói trên, Honda Việt Nam công bố giá bán dành cho CUV e: ở mức khởi điểm 44,18 triệu đồng, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận của mẫu xe máy điện này thay vì chỉ giới hạn trong tùy chọn duy nhất cho thuê như trước đây.

Hệ thống trạm đổi pin HMPP cũng đang dần được triển khai tại hệ thống HEAD có kinh doanh xe điện, sẵn sàng phục vụ các khách hàng sử dụng xe máy điện CUV e: có nhu cầu đổi pin, bên cạnh tùy chọn sạc tại nhà với hộp sạc rời đi kèm.

Bên cạnh tủ đổi pin, người dùng cũng có thể bắt gặp vài trụ sạc Honda tại các đại lý. Theo thông tin từng được Honda chia sẻ, các trụ sạc bố trí ở HEAD sử dụng chuẩn sạc nhanh CHAdeMO cho xe máy điện, thuộc mô hình Honda Motor Charger Hub đang được hãng gấp rút triển khai tại Việt Nam và cả ở Thái Lan.

Trụ sạc và tủ đổi pin của Honda tại đại lý HEAD Doanh Thu ở TP Hà Nội. Ảnh: HEAD Doanh Thu.

Những động thái nghiêm túc được Honda triển khai ở nhịp độ cao giai đoạn gần đây cho thấy hãng xe Nhật Bản không muốn đứng im nhìn thị phần xe 2 bánh bị các hãng xe máy điện "nuốt trọn".

Điểm mạnh của Honda vẫn là giá trị thương hiệu và chất lượng xe đã được kiểm chứng qua 3 thập kỷ có mặt trên thị trường Việt. Dẫu vậy suy cho cùng, trên mặt trận điện hóa, Honda về cơ bản vẫn là một "tân binh", không thể không dè chừng trước sự bành trướng khá mạnh mẽ mà VinFast đang thực hiện trên sân nhà.

VinFast sẽ tiếp tục tăng tốc

Năm 2025 chứng kiến VinFast không những trở thành hãng xe máy điện hàng đầu Việt Nam mà còn vượt qua Yamaha, trở thành cái tên bán chạy thứ nhì thị trường xe 2 bánh Việt.

Mục tiêu của VinFast có lẽ không chỉ dừng lại tại đây và với xu hướng điện hóa đang diễn ra mạnh mẽ như lúc này, hãng xe điện Việt nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì đà tăng tốc, thậm chí bứt phá hơn trong giai đoạn tiếp theo.

VinFast sẽ còn tăng tốc mạnh mẽ trong tương lai. Ảnh: Phúc Hậu.

Để chuẩn bị cho cuộc cạnh tranh mới cùng Honda, VinFast gần đây cũng liên tục tung ra nhiều sản phẩm mới, trải rộng ở đa dạng phân khúc khác nhau như xe máy điện học sinh, xe máy điện 2 pin và điểm nhấn là các dòng xe máy điện hoán đổi pin như VinFast Evo, VinFast Feliz II, VinFast Viper hay sắp tới sẽ là VinFast Flazz Max.

VinFast cũng là cái tên quyết liệt nhất ở "mặt trận" xe máy điện đổi pin khi đã nhanh chóng phủ sóng trạm đổi pin tại khắp các tỉnh, thành trên cả nước.

Hệ thống tủ đổi pin dành cho xe máy điện VinFast được quy hoạch với số lượng 150.000 trạm tại Việt Nam và với tiến độ như hiện tại, nhiều khả năng hãng sẽ sớm hoàn thành được kế hoạch đề ra.

Trạm đổi pin có thể là "vũ khí" quan trọng của VinFast. Ảnh: Phúc Hậu.

Những động thái của VinFast cho thấy hãng không giấu giếm tham vọng duy trì vị thế số một ở mảng xe máy điện, hay xa hơn là cạnh tranh sòng phẳng cùng Honda trên thị trường xe 2 bánh nói chung.

Dù sở hữu nhiều lợi thế trước các đối thủ cạnh tranh, VinFast vẫn cần lưu ý rằng mảng xe 2 bánh ở Việt Nam hiện còn nhiều cái tên khác tham gia, chẳng hạn Dat Bike, Yadea hay Selex Motors. Sẽ là quá lạc quan để nói về cơ hội cạnh tranh sòng phẳng của các thương hiệu này trước VinFast hay Honda, nhưng ẩn số mà Dat Bike, Yadea mang lại có thể sẽ khiến thị trường Việt trở nên thú vị hơn.

Ẩn số từ các đối thủ

Dat Bike đang là thương hiệu xe máy điện tạo được sự quan tâm khá lớn từ khách hàng Việt giai đoạn gần đây. Để làm mới danh mục sản phẩm và tăng tính cạnh tranh, Dat Bike đã cho ra mắt dòng sản phẩm ERA, sở hữu ngoại hình "trung tính" hơn nhưng vẫn kế thừa được ưu điểm cốp rộng, tầm hoạt động tốt từ dòng xe Quantum S.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, tư vấn bán hàng tại một đại lý Dat Bike ở TP.HCM cho biết phản ứng của khách hàng với Dat Bike ERA là khá tích cực. Lượng đơn đặt hàng vẫn duy trì ở mức cao, khiến thời điểm giao xe dự kiến rơi vào khoảng tháng 9, trong trường hợp khách hàng quyết định đặt cọc vào lúc này.

Dat Bike ERA vừa ra mắt đã gây sốt tại Việt Nam. Ảnh: Phúc Hậu.

Trong khi đó, Yadea lại công bố hợp tác cùng VGX - công ty thành lập dựa trên mối quan hệ hợp tác giữa Selex Motors, Petrolimex và Xuân Cầu Holdings - để cùng nhau nghiên cứu, phát triển và triển khai giải pháp pin hoán đổi thông minh dành cho các dòng xe máy điện thương hiệu Yadea.

Hệ thống sẽ được kết nối với mạng lưới trạm đổi pin dùng chung do VGX phát triển trên phạm vi toàn quốc.

Những diễn biến nói trên cho thấy thị trường xe máy điện Việt Nam đang cực kỳ sôi động với hàng loạt động thái đáng chú ý từ nhiều hãng xe tham gia. Nhìn chung, sự sôi động này có lợi cho khách hàng Việt Nam, bởi mang lại danh mục sản phẩm đa dạng cả về mẫu mã, thương hiệu lẫn giá bán, nhiều phương án sạc xe, đổi pin cho phép khách hàng chọn được xe máy điện đúng nhu cầu.

Thị trường xe máy điện Việt Nam đã qua giai đoạn chuẩn bị, hiện bước vào giai đoạn bùng nổ và sẵn sàng đe dọa thị phần của nhóm xe xăng. Dữ liệu do Motorcycles Data chia sẻ cho thấy Việt Nam đang là thị trường xe 2 bánh lớn thứ tư thế giới, nhưng doanh số xe máy điện hiện đứng thứ ba toàn cầu.