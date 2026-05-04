Honda cạnh tranh thế nào với xe máy điện UC3?

Giá bán đồn đoán 60 triệu đồng sẽ có thể trở thành thách thức không nhỏ dành cho xe máy điện Honda UC3 tại Việt Nam.

Sau bộ đôi ICON e: và CUV e:, Honda cho ra mắt xe máy điện tiếp theo mang tên Honda UC3. Sở hữu thiết kế có phần ấn tượng cùng pin cố định, Honda UC3 nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khách hàng dù giá bán vẫn chưa chính thức được công bố.

Theo thông tin do đại lý cung cấp, Honda UC3 sẽ có giá bán khởi điểm 60 triệu đồng ở bản Tiêu chuẩn, tăng lên thành 61,4 triệu đồng cho bản Đặc biệt.

Trở thành xe máy điện cao cấp?

Nếu thông tin từ đại lý cung cấp là chính xác, Honda UC3 sẽ trở thành lựa chọn xe máy điện Honda có giá cao thứ nhì tại Việt Nam. Trước đó, Honda CUV e: được công bố giá bán gần 64 triệu đồng, giảm xuống còn 44,2 triệu đồng nếu khách hàng không chọn mua 2 gói pin theo xe.

Giá bán này phù hợp với định hướng ban đầu của Honda, xếp UC3 thấp hơn CUV e: đồng thời cao hơn mẫu xe máy điện học sinh Honda ICON e:. Dẫu vậy, giá bán 60-61,4 triệu đồng cho đến hiện tại vẫn chỉ dừng lại ở mức tin đồn, chưa được xác thực bởi Honda Việt Nam.

Giá bán đồn đoán của Honda UC3 xấp xỉ 60 triệu đồng. Ảnh: Trần Hiền.

Giả định giá bán Honda UC3 thực sự khởi điểm 60 triệu đồng, "tân binh" trang bị pin cố định này sẽ có giá bán cao vượt trội phần lớn đại diện xe máy điện đang có mặt tại Việt Nam.

Chẳng hạn, VinFast Viper đang là xe máy điện đắt nhất của thương hiệu Việt, hiện có giá 45,5 triệu đồng kèm pin. Dat Bike Quantum S1 cũng đóng vai trò sản phẩm đầu bảng tương tự Viper, giá bán khởi điểm gần 50 triệu đồng.

Các mẫu xe máy điện của Yadea đang kinh doanh tại Việt Nam cũng sở hữu giá bán dưới ngưỡng 40 triệu đồng, tức cách khá xa mức giá đồn đoán 60 triệu đồng của Honda UC3.

Đối chiếu với danh mục sản phẩm xe máy xăng của chính Honda, xe máy điện UC3 nếu có giá 60 triệu đồng sẽ phải cạnh tranh trực tiếp Honda SH Mode 125 (từ 57 triệu đồng) và Honda Air Blade 160 (56,89-58,59 triệu đồng), trong khi vẫn đắt đỏ hơn so với loạt xe tay ga phổ biến gồm Honda Vario 160 (từ 51,99 triệu đồng) và Honda Lead (từ 39,5 triệu đồng).

Giá bán đồn đoán của Honda UC3 cao vượt mặt bằng chung của thị trường. Ảnh: Trần Hiền.

Giá bán 60 triệu đồng nếu chính xác cũng đưa Honda UC3 lên vị thế cao hơn so với Yamaha NVX 155 (từ 55,3 triệu đồng) và cả dòng Piaggio Liberty vốn có giá 57,5-59,3 triệu đồng cho 3 phiên bản.

Mức giá 60 triệu đồng cho một mẫu xe máy tại thị trường Việt Nam cũng chỉ thua kém các lựa chọn thường được định vị ở phân khúc cao cấp, chẳng hạn Honda SH 125i (từ 76,47 triệu đồng) hay Vespa Primavera (từ 80 triệu đồng).

Có khó cạnh tranh?

Nếu giá bán Honda UC3 chính xác ở mức 60 triệu đồng như thông tin đại lý cung cấp, mẫu xe máy điện này nhìn chung sẽ gặp nhiều thách thức tại thị trường Việt Nam.

Như đã đề cập trong các bài viết trước, Honda UC3 là một mẫu xe đáng chú ý nhờ thiết kế hiện đại, ngoại hình khá ấn tượng. Motor điện tích hợp bánh sau cho công suất tối đa 8,05 mã lực, mang lại khả năng tăng tốc trên quãng đường 0-20 m tương đương các dòng xe xăng 160 cc, tốc độ tối đa 80 km/h.

Gói pin cố định dưới sàn xe cho phép Honda UC3 sở hữu không gian cốp dưới yên tương đối rộng rãi, không bị hạn chế như trên Honda CUV e:. Honda cho biết gói pin có dung lượng 3,174 kWh, khi kết hợp hệ thống phanh tái sinh sẽ giúp Honda UC3 di chuyển tối đa khoảng 120 km/lần sạc đầy, công bố theo chuẩn WMTC.

Honda UC3 trang bị động cơ tích hợp ở bánh sau, pin cố định dưới sàn xe. Ảnh: Trần Hiền.

Khi đặt cạnh mức công suất 7 kW tương đương 9,39 mã lực của Quantum S1 của Dat Bike, Honda UC3 tỏ ra thua kém đôi chút. Honda UC3 cũng có tốc độ tối đa thấp hơn Quantum S1, phạm vi hoạt động 120 km/lần sạc thua kém khá xa so với quãng đường 285 km của mẫu xe máy điện Dat Bike.

Xét riêng thông số phạm vi hoạt động, Honda UC3 cũng có phần thua thiệt so với VinFast Viper. Mẫu xe máy điện VinFast khi lắp đủ 2 pin có thể chạy tối đa 156 km, đồng thời hưởng lợi từ mạng lưới tủ đổi pin rộng lớn cho phép lập tức tiếp tục hành trình với gói pin đầy mà không cần chờ sạc.

Về phần mình, Honda UC3 cần khoảng 4 giờ để sạc lại 0-100% dung lượng pin thông qua bộ sạc di động công suất 1,2 kW, hoặc mất khoảng 2 giờ để nạp lại 20-80% dung lượng gói pin.

Nhìn một cách tổng quan, Honda UC3 dường như sẽ khá khó cạnh tranh trên thị trường xe máy điện Việt Nam nếu thực sự có giá 60 triệu đồng.

Cả Dat Bike Quantum S1 và VinFast Viper đều có những thông số nổi trội hơn so với Honda UC3. Ảnh: Phúc Hậu.

Mức giá đồn đoán nói trên cũng có thể sẽ ngăn cản Honda UC3 tiếp cận nhóm khách hàng Việt Nam đã quen với xe máy chạy xăng, bởi thị trường hiện có nhiều lựa chọn xe tay ga phân khúc 125-160 cc ở giá bán thấp hơn khá nhiều.

Tuy nhiên riêng ở Việt Nam, Honda đến lúc này vẫn là một "tượng đài" ở mảng xe 2 bánh. Hành trình 3 thập kỷ gắn bó với Việt Nam vô tình hình thành một nhận thức có phần đặc biệt, giúp Honda luôn nằm trong nhóm đầu danh sách ưu tiên của khách hàng khi có nhu cầu chọn mua xe máy.

Khi đặt những bước chân đầu tiên vào mảng xe máy điện, Honda cũng nhận được sự quan tâm không nhỏ từ khách hàng Việt Nam.

Honda không công khai số liệu bán hàng xe máy điện, tuy nhiên các dòng xe như ICON e: hay CUV e: đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trên đường, dù giá bán có phần cao hơn so với mặt bằng chung.

Honda ICON e: bắt đầu phổ biến trên đường tại Việt Nam, bất chấp giá bán khá cao so với mặt bằng chung thị trường xe máy điện học sinh. Ảnh: Đan Thanh.

Sự nghiêm túc của Honda ở mảng điện hóa có thể thấy rõ thông qua động thái công bố kế hoạch đặt các trạm đổi pin phục vụ khách hàng sử dụng xe CUV e:. Tương tự, khách hàng chọn mua Honda UC3 cũng sẽ hưởng lợi từ các trạm sạc Honda Motor Charger Hub, dự kiến sớm được triển khai tại các đại lý HEAD kinh doanh xe điện của hãng tại Việt Nam.

Không thể phủ nhận Honda luôn là một thương hiệu uy tín tại thị trường xe 2 bánh Việt Nam, nhưng riêng ở mảng xe điện, gã khổng lồ Nhật Bản đến lúc này vẫn chỉ là một "tân binh".

Chất lượng của những sản phẩm xe máy xăng Honda trong quá khứ có thể phần nào thuyết phục khách Việt, nhưng giá bán cao vượt quá nhiều so với mặt bằng chung có thể trở thành rào cản không nhỏ dành cho Honda UC3.

Nhìn chung, giá bán 60 triệu đồng dành cho Honda UC3 nếu chính xác có thể là thách thức khá lớn dành cho tham vọng doanh số xe máy điện của hãng tại thị trường Việt. Honda vẫn sẽ tìm thấy sức mua ở tệp khách hàng trung thành, tuy nhiên một cú nổ doanh số từ mẫu xe máy điện pin cố định này gần như là điều bất khả thi.