Đại lý nhận cọc xe máy điện Honda UC3, giá gần 60 triệu đồng

  • Chủ nhật, 3/5/2026 17:12 (GMT+7)
Nguồn tin từ đại lý cho biết Honda UC3 sẽ chính thức mở bán vào cuối tháng 6, giá ưu đãi cao nhất 59,4 triệu đồng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, các đại lý Honda đã bắt đầu nhận cọc xe máy điện Honda UC3. Giá bán dự kiến 60 triệu đồng cho bản Tiêu chuẩn và 61,4 triệu đồng cho bản Đặc biệt.

Khách hàng đặt cọc sớm được ưu đãi 2 triệu đồng, đưa giá xe về khởi điểm 58 triệu đồng, cao nhất 59,4 triệu đồng.

Nguồn tin từ đại lý cho biết thời điểm mở bán chính thức Honda UC3 sẽ là ngày 26/6 tới đây. Hiện, Honda Việt Nam chưa có bất kỳ thông báo hoặc xác nhận nào liên quan đến việc mở bán chính thức xe máy điện Honda UC3.

Sau bộ đôi xe máy điện đầu tiên ICON e: và CUV e:, Honda UC3 là xe máy điện tiếp theo được hãng Nhật Bản giới thiệu tại Việt Nam. Dù chưa có giá bán chính thức, Honda UC3 vẫn nhận được sự quan tâm lớn nhờ thiết kế hiện đại và trang bị pin cố định.

Honda UC3 vẫn chưa có lịch ra mắt và giá bán chính thức. Ảnh: Trần Hiền.

Honda trang bị cho UC3 một motor điện tích hợp tại bánh sau, sản sinh công suất tối đa 8,05 mã lực. Nhờ đó, Honda UC3 có khả năng tăng tốc trên quãng đường 0-20 m tương đương các dòng xe xăng 160 cc, tốc độ tối đa đạt được là 80 km/h.

Honda UC3 được trang bị phanh kết hợp CBS cùng 3 chế độ lái. Chế độ hỗ trợ lùi cũng xuất hiện trên mẫu xe máy điện, cho phép người điều khiển dễ dàng di chuyển linh hoạt trong các khu vực chật hẹp.

Honda cho biết UC3 là xe máy điện đầu tiên của hãng tại Đông Nam Á được trang bị pin LFP cố định, bố trí dưới sàn xe. Gói pin này đạt chuẩn chống nước IP67, đạt chuẩn an toàn UNR136 về pin và điện, với bộ vỏ làm từ hợp kim nhôm.

Dung lượng của pin ở mức 3,174 kWh, kết hợp hệ thống phanh tái sinh giúp Honda UC3 có thể di chuyển tối đa khoảng 120 km/lần sạc đầy, công bố theo chuẩn WMTC.

Khi ra mắt thị trường Thái Lan, Honda UC3 có giá đề xuất 132.600 baht, tương đương khoảng 4.250 USD hay xấp xỉ 110 triệu đồng. Nếu giá bán Honda UC3 tại Việt Nam dao động quanh mốc 60 triệu đồng như thông tin từ đại lý, đây sẽ là nỗ lực đáng kể của hãng xe Nhật Bản để tăng tính cạnh tranh trên thị trường xe máy điện Việt Nam.

Phúc Hậu

Honda UC3 Honda xe máy điện đại lý ưu đãi pin

