Tầm giá 40 triệu, chọn xe máy điện nào giống xe xăng?

Với ngân sách khoảng 40 triệu đồng, đâu là những mẫu xe máy điện phù hợp cho người mua ưu tiên thiết kế, khả năng vận hành giống xe xăng và phạm vi hoạt động dài?

Tầm giá khoảng 40-50 triệu đồng thuộc phân khúc trung-cao cấp ở các dải sản phẩm xe máy điện điện. Vì vậy, với mức ngân sách này, người mua đã có thể lựa chọn những mẫu xe điện có ngoại hình khá tương tự xe chạy xăng, phạm vi hoạt động mỗi lần sạc dài với công suất tốt.

Dưới đây là các mẫu xe máy điện với ngân sách được Tri Thức - Znews tổng hợp với tầm giá khoảng 40 triệu đồng, phù hợp khách hàng có nhu cầu chuyển đổi sang xe điện.

VinFast Viper

VinFast Viper là một trong 2 mẫu xe máy điện mới nhất được hãng xe nội địa Việt giới thiệu trong năm 2026. Khác với các tùy chọn như Feliz hay Evo, Viper là mẫu xe có thiết kế "hầm hố" nhất trong dải sản phẩm VinFast.

Xe mang thiết kế thể thao với nhiều đường cắt xẻ, ở đầu, và phần đuôi vuốt về sau. Chiều cao yên được nâng lên khoảng 780 mm giúp cảm giác ngồi xe trở nên bề thế hơn so với một số đàn em cùng nhà.

VinFast Viper vừa được ra mắt vào năm 2026. Ảnh: Phúc Hậu.

VinFast Viper được trang bị motor điện BLDC Inhub trên bánh sau, sản sinh công suất tối đa 3 kW và cho phép xe chạy tốc độ cao nhất 70 km/h. Cốp xe chứa 2 viên pin với phạm vi hoạt động tối đa tăng lên thành 156 km.

Điểm cộng lớn của Viper so với các mẫu xe cùng nhà là không gian chứa đồ trong cốp. Sau khi lắp 2 viên pin, khoảng trống còn lại vẫn đủ để người lái chứa một túi xách nhỏ.

Giá bán tiêu chuẩn của VinFast Viper là 39,9 triệu đồng chưa kèm pin, nhưng đã gồm một bộ sạc. Nếu mua xe kèm một pin, giá bán VinFast Viper tăng lên thành 45,5 triệu đồng.

Honda CUV e:

Sau thời gian khoảng một năm phân phối dưới hình thức cho thuê, CUV e: đã được mở bán với giá khoảng 44,1 triệu chưa kèm pin.

Xe có thiết kế khá giống xe chạy xăng cùng nhà nhưng kích thước bé hơn đôi chút. Đặc biệt, khi cầm lái, cảm giác tăng tốc của CUV e: cũng được tinh chỉnh mang lại cảm giác khá tương tự các mẫu xe máy động cơ đốt trong.

Đương nhiên vì là xe điện, khi vừa vặn ga, gia tốc của Honda CUV e: sẽ tốt hơn hẳn. Đây cũng là điểm người lái xe xăng khi vừa chuyển sang xe điện cần mất thời gian để làm quen.

Hai viên pin của Honda CUV e: có khối lượng tổng đến 20 kg. Ảnh: Đan Thanh.

Mỗi xe đi kèm 2 dock sạc cỡ lớn để khách hàng chủ động sạc pin tại nhà. Điểm trừ là pin của Honda khá nặng, khoảng 10 kg mỗi khối pin nhưng có phạm vi hoạt động chỉ khoảng 70 km/lần sạc, gây nhiều bất tiện với người ở chung cư phải đỗ xe ở xa thang máy.

Tuy nhiên nếu chọn hình thức thuê pin, người dùng có thể chọn đổi pin tại các tủ pin đang được lắp đặt tại hệ thống HEAD, đã bắt đầu hoàn thiện và đi vào hoạt động từ tháng 4 theo kế hoạch của Honda.

Khi đó, người mua cần chi thêm khoảng 245.000 đồng/tháng cho dịch vụ thuê pin. Trong trường hợp muốn mua pin, giá bán là 9,8 triệu đồng/viên.

Dat Bike Quantum S2

Dat Bike Quantum S2 là bản nâng cấp của mẫu Quantum quen thuộc từ hãng xe nội địa. So với dòng Weaver cùng nhà, Quantum S2 được thiết kế hướng đến số đông hơn với phong cách trung tính, chiều cao yên đạt 760 mm, khá tương đồng một số mẫu tay ga chạy xăng ăn khách trên thị trường như Honda SH hay Vision.

Điểm mạnh của mẫu xe máy điện từ Dat Bike phải kể đến là bộ pin. Bộ pin có phạm vi hoạt động đến khoảng 285 km/lần sạc, phù hợp với người ưu tiên quãng đường di chuyển, cần lái xe đường dài mỗi ngày.

Các mẫu xe thuộc dòng Quantum hướng đến số đông hơn với thiết kế trung tính. Ảnh: Dat Bike.

Dat Bike Quantum S2 cũng có cốp lớn dung tích khoảng 44 lít, dễ dàng chứa 2 mũ bảo hiểm nửa đầu, phù hợp cho người dùng chở theo con nhỏ. Xe được trang bị động cơ 7.000 W, khả năng tăng tốc đến 90 km/h, ngang với các mẫu xe xăng phân khối 110 cc.

Hiện Dat Bike Quantum S2 được bán với giá 42,9 triệu. Với 2 phối màu trắng, xám, giá bán tăng lên mức 43,9 triệu đồng.

Yadea Voltguard U

Voltguard U cũng là cái tên đáng nhắc đến với thiết kế thể thao, đi cùng các công nghệ hiện đại được kết nối với ứng dụng của Yadea, cho phép người lái định vị, khởi động xe từ xa, bật/tắt tính năng chống trộm hay kiểm tra dung lượng pin.

Tuy nhiên, điểm trừ chính là nguồn cung của mẫu xe.

Theo ghi nhận của phóng viên, Voltguard U hiện đã hết hàng trên sàn thương mại điện tử của hãng, cũng không thể đặt mua trực tuyến. Xe còn lại ở một số đại lý nhưng không đa dạng màu sắc. Thậm chí nếu muốn mua, khách hàng phải chờ thời gian dài để nhận xe.

Yadea Voltguard U được trang bị động cơ TTFAR cho công suất 5,84 mã lực, vận tốc tối đa 76 km/h. Bộ pin Lithium dưới sàn xe cho quãng đường di chuyển khoảng 112 km/lần sạc. Thời gian sạc dự kiến 4-6 giờ.

Voltguard U có giá bán khoảng gần 50 triệu đồng. Ảnh: Yadea.

Xe từng được niêm yết với giá khoảng 45,6 triệu, nhưng đang có giá bán khoảng 50 triệu đồng trên trang trực tuyến của Yadea tại Việt Nam.

Tóm lại, phân khúc xe máy điện tầm giá 40-50 triệu đồng nay đã xóa dần khoảng cách về hiệu năng so với xe tay ga chạy xăng truyền thống. Nếu VinFast Viper thu hút bởi thiết kế trẻ trung, Honda CUV e: ghi điểm bằng sự tin cậy từ thương hiệu lâu đời, thì Dat Bike Quantum S2 lại là điểm sáng về quãng đường di chuyển.

Tùy thuộc vào nhu cầu ưu tiên về công nghệ, khả năng chứa đồ hay mạng lưới trạm sạc/đổi pin, người mua hoàn toàn có thể tìm thấy một mẫu xe máy điện phù hợp.