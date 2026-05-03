Sau BYD, lại có hãng Trung Quốc mang xe 'lội nước'

Cuộc chiến nhảy múa trên cạn chưa xong, thì các hãng như BYD hay Chery bắt đầu đua nhau sản xuất xe có thể lội nước, lặn hồ.

Cách đây hai năm, mẫu xe YangWang U8 của tập đoàn BYD từng khiến cả thế giới kinh ngạc khi trình diễn khả năng nổi và di chuyển trên mặt nước. Giờ đây, "người đồng hương" Jetour, thương hiệu con của Chery, đã đưa cuộc chơi đi xa hơn với mẫu G700 khi vừa thực hiện màn trình diễn băng qua hồ Yanqi (Bắc Kinh) như một chiếc du thuyền.

Nếu các mẫu SUV có khả năng lội nước sâu thường dùng bánh xe để quạt nước di chuyển, thì Jetour G700 phiên bản "Ark Edition" lại sở hữu một cơ chế chuyên dụng.

Khi xe đi vào vùng nước sâu, hệ truyền động Hybrid 2.0L sẽ ngắt kết nối với bánh xe và chuyển sang vận hành bộ chân vịt phía sau. Nhờ hệ thống chân vịt và con quay hồi chuyển ổn định, G700 có thể di chuyển trên mặt nước với tốc độ khoảng 4,5 hải lý/giờ (hơn 8 km/h) trong tối đa 40 phút.

Cabin xe được thiết kế kín hoàn toàn, có khả năng chịu được áp suất nước 20kPa, giúp đảm bảo an toàn cho hành khách ngay cả khi xe đang "lênh đênh" giữa hồ sâu 80m.

Chiếc xe không chỉ nổi trên mặt nước, mà còn có khả năng di chuyển nhờ cụm chân vịt độc lập. Ảnh: Chery.

Dù mang diện mạo vuông vức gợi liên tưởng đến Toyota Land Cruiser 300, nhưng thông số của Jetour G700 lại có phần khác. Hệ truyền động Plug-in Hybrid sản sinh công suất 892 mã lực và mô-men xoắn 1.135 Nm. Sức mạnh này giúp chiếc ôtô nặng nề tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 4,6 giây.

Xe trang bị 3 khóa vi sai và hệ thống treo khí nén có thể điều chỉnh độ cao gầm từ 150mm đến 350mm. Với nền tảng điện áp cao, bộ pin 31,4 kWh của CATL có thể sạc từ 20% lên 80% chỉ trong 10 phút.

Tại thị trường Trung Quốc, Jetour G700 (hay còn gọi là Zongheng G700) đang được chào bán với mức giá dao động từ 349.900 đến 429.900 NDT, tương đương 46.300- 58.200 USD . Tại thị trường quốc tế như Trung Đông, các phiên bản cao cấp có thể lên tới hơn 50.000 USD .

Với việc Chery đang đẩy mạnh đưa các thương hiệu con vào Việt Nam (như Omoda và Jaecoo), không loại trừ khả năng "chiếc du thuyền bốn bánh" này sẽ sớm xuất hiện để thách thức các đối thủ trong phân khúc SUV địa hình hạng sang.