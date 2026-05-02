Nguyên nhân nào khiến cửa ôtô không thể mở từ bên trong?

Có nhiều nguyên nhân khiến cửa ôtô dành cho hành khách không thể mở từ bên trong. Trong phần lớn trường hợp, người dùng có thể chủ động trong việc khóa hay mở khóa các cửa xe.

Để mở khóa cửa ôtô từ bên trong, hành khách có thể giật lẫy cơ học hoặc bấm vào nút điện tử bố trí trên tapi các cửa. Tuy nhiên trong một vài trường hợp, hành khách không thể tự mở cửa xe từ bên trong. Dưới đây là một số nguyên nhân có thể khiến hành khách bị "mắc kẹt" bên trong ôtô do không thể tự mở cửa.

Khóa trung tâm

Ghế lái của ôtô thường được xem là vị trí "quyền lực" bậc nhất khi từ đây, tài xế có thể chủ động thực hiện các thao tác lên/xuống các cửa sổ, khóa/mở khóa các cửa xe, điều chỉnh hệ thống điều hòa...

Phần lớn ôtô hiện đại có chức năng tự khóa tất cả cửa khi xe đạt đến một tốc độ nhất định. Dải tốc độ thường được các nhà sản xuất ôtô thiết lập cho tính năng này là khoảng 15-30 km/h, nghĩa là khi ôtô đạt đến tốc độ phù hợp, các cửa xe sẽ tự chốt khóa.

Một vài dòng xe có tính năng tự khóa cửa ngay khi chuyển sang số D và chuẩn bị di chuyển, không cần phải đạt đến một tốc độ nhất định.

Khi tính năng tự động khóa cửa được kích hoạt, toàn bộ 4 cửa ôtô sẽ không thể mở từ bên ngoài. Cửa xe vẫn có thể mở từ bên trong khi cần, thông qua cơ chế giật lẫy 2 lần hoặc sử dụng chốt khóa thủ công bố trí gần lẫy mở cửa.

Nút khóa/mở khóa cửa có thể bố trí ở tapi cửa bên ghế lái, hoặc trên táp-lô xe. Tính năng này cũng có thể kích hoạt qua màn hình trên vài mẫu xe hiện đại. Ảnh: Phúc Hậu.

Ngược lại, tính năng tự động mở khóa cửa ôtô sẽ kích hoạt khi tài xế chuyển về số P, hoặc khi xe tắt máy hoàn toàn.

Người điều khiển cũng có thể chủ động mở khóa các cửa xe thông qua dãy phím vật lý trên tapi cửa bên ghế lái, hoặc thông qua màn hình cảm ứng trung tâm, phím vật lý trên táp-lô.

Tính năng "khóa trẻ em"

Tính hiếu động luôn là đặc trưng của trẻ em và do vậy, hành khách là trẻ em khi di chuyển bằng ôtô có thể sẽ vô tình mở cửa xe từ bên trong. Tình huống này sẽ đặc biệt nguy hiểm khi xe đã dừng, tài xế đã chuyển về số P nhưng hành khách phía sau không kiểm soát được việc trẻ em mở cửa bên hướng đang có xe chạy, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn.

Do đó, các hãng đã trang bị một lẫy hoặc khóa ở cửa ôtô, thường trên các cửa sau. Đây là nơi người dùng có thể kích hoạt tính năng Child Safety Lock - hay còn được biết đến với tên gọi thông dụng "khóa trẻ em".

Khóa trẻ em ngăn cửa ôtô được mở từ bên trong, ngay cả khi tài xế đã mở khóa trung tâm. Ảnh: GoGirl.

Nếu chi tiết này đang ở vị trí Lock, cửa xe sẽ không thể mở từ bên trong, ngay cả khi tài xế đã mở khóa trung tâm. Cửa xe bị "khóa trẻ em" khi này vẫn có thể mở được từ bên ngoài, chủ yếu nhằm đảm bảo an toàn vì người bên ngoài có thể chủ động kiểm soát tình hình xung quanh trước khi mở cửa xe.

Để mở khóa, tùy vào thiết kế, người dùng có thể dùng tay để gạt, hoặc cần đến chìa khóa cơ của xe.

Trên vài mẫu xe, nút kích hoạt tính năng này được bố trí ngay trên dãy phím vật lý đặt tại tapi cửa bên ghế lái. Thiết kế này cho phép tài xế chủ động thao tác với tính năng "khóa trẻ em" trên các cửa, ngăn khả năng trẻ mở cửa xe từ bên trong một cách thiếu an toàn.

Nút khóa cửa trung tâm và nút khóa trẻ em đặt cạnh nhau trên tapi cửa xe Lynk & Co 08. Ảnh: Phúc Hậu.

Việc sử dụng tính năng "khóa trẻ em" đúng cách cũng giúp tài xế kiểm soát việc mở cửa xe, từ đó tránh được khoản phạt 4-6 triệu đồng cho hành vi mở cửa xe, để cửa mở không bảo đảm an toàn. Đây là quy định tại điểm q khoản 5 Điều 6 Nghị định 168.

Lỗi phần cứng và hệ thống điều khiển

Khi lẫy mở cửa cơ học bị gãy, hiển nhiên hành khách phía trong sẽ không thể tự mở cửa xe.

Trong vài trường hợp, cáp hoặc thanh liên kết trong hệ thống mở cửa xe gặp hư hỏng cũng khiến lực kéo từ tay nắm không thể truyền tới chốt mở, vô tình "nhốt" hành khách phía trong nếu không có sự hỗ trợ từ bên ngoài.

Lỗi motor điều khiển khóa cửa, lỗi hệ thống điện và cảm biến cũng là những nguyên nhân có thể khiến việc mở cửa ôtô từ bên trong bị vô hiệu.

Cửa xe mở điện tử có thể gặp phải trường hợp không thể mở do lỗi hệ thống điện. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Trong số này, lỗi hệ thống điện thường bắt gặp trên các xe sử dụng tay nắm cửa điện tử, mở cửa bằng nút bấm. Khi không may rơi vào tình huống này, người dùng cần tìm kiếm một lẫy mở cửa khẩn cấp trong xe, thường bố trí dưới sàn, hoặc gọi trợ giúp từ bên ngoài.

Cửa xe bị kẹt cũng là tình huống có thể gặp phải khi ôtô gặp phải tai nạn nghiêm trọng, làm khung cửa hoặc cánh cửa bị biến dạng. Lúc này, các lẫy khóa bị ép chặt khiến cho việc mở cửa, dù từ bên trong xe hay bên ngoài, đều tương đối khó khăn.