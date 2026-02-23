Xe điện Toyota không có tay nắm cửa điện

So với các mẫu xe điện trên thị trường, Toyota Highlander EV không được trang bị tay nắm cửa điện tử.

Tay nắm cửa trên các mẫu xe điện hiện đại thường được thiết kế dạng phẳng (flush) để tối ưu khí động học. Tuy nhiên, việc phụ thuộc hoàn toàn vào các chốt điện tử đã dấy lên lo ngại về an toàn, đặc biệt là trong các tình huống tai nạn gây mất điện toàn hệ thống. Mẫu xe điện Highlander EV mới của Toyota đã giải quyết bài toán này bằng một chi tiết nhỏ là một lẫy cơ học ẩn.

Quan sát kỹ tay nắm cửa của Toyota Highlander EV, bên cạnh phần cảm biến điện tử để mở cửa thông thường, người dùng sẽ thấy một tab nhỏ chỉ bằng kích thước một con tem. Đây không phải là chi tiết trang trí mà là một lẫy kéo độc lập.

Theo đội ngũ xây dựng sản phẩm của Toyota, thiết kế bản thương mại, quy trình này hoạt động qua hai bước gồm kéo lần một để mở khóa và kéo lần hai để mở cửa. Trong trường hợp khẩn cấp, lực lượng cứu hộ hoặc người dùng chỉ cần kéo lẫy này để mở cửa thủ công mà không cần đến nguồn điện từ pin.

Toyota Highlander EV ra mắt với tay nắm cửa cơ học. Ảnh: Carscoops/Stephen Rivers.

Giải pháp này của Toyota không chỉ là một tiện ích mà còn nhằm đáp ứng các quy định an toàn ngày càng nghiêm ngặt. Đáng chú ý, vào đầu tháng 2/2026, Trung Quốc đã chính thức ban hành quy định cấm các loại tay nắm cửa ẩn không có cơ chế mở cơ học cả trong lẫn ngoài, dự kiến có hiệu lực từ 1/1/2027.

Quyết định này được đưa ra sau hàng loạt vụ tai nạn thương tâm, trong đó có vụ cháy xe điện Xiaomi tại Thành Đô (Trung Quốc) khiến người dân không thể mở cửa cứu tài xế do hệ thống điện bị hỏng.

Bên cạnh tay nắm cửa ngoài, cơ chế an toàn tương tự cũng được áp dụng bên trong cabin, giống như trên các dòng xe Lexus gần đây. Người dùng có thể nhấn nút để mở bằng điện hoặc kéo lẫy để mở cơ học.