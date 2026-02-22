MG7 chạy điện sẵn sàng ra mắt

Phiên bản thuần điện của MG7 được phát hiện sẵn sàng chạy thử ở Trung Quốc. Nhiều khả năng, mẫu sedan cỡ D sẽ có thêm các biến thể PHEV và EREV.

Theo Car News China, mẫu xe kế nhiệm sedan MG7 đã được phát hiện ngoài thực tế ở Trung Quốc, không lâu sau khi hình ảnh “nhá hàng” được chia sẻ trên Internet. Mẫu xe mới có khả năng ra mắt thị trường toàn cầu với tay nắm cửa phẳng, cảm biến LiDAR trên nóc xe cùng hệ truyền động điện.

Cuối tháng 1 vừa qua, thương hiệu ôtô MG thuộc tập đoàn SAIC Motor đã chia sẻ hình ảnh một mẫu sedan mới, kèm theo thông báo mở rộng dòng sản phẩm năng lượng mới. Thông tin chi tiết về mẫu xe chưa được tiết lộ, nhưng truyền thông Trung Quốc khẳng định đây sẽ là phiên bản thuần điện của sedan MG7.

Đến ngày 20/2 vừa qua, chiếc xe điện bí ẩn được phát hiện đang nằm trong bãi đậu xe ở Trung Quốc. Tài khoản Weibo có tên Sugar Design chia sẻ hình ảnh này, cho thấy những chi tiết tương đồng với mẫu xe mà MG tiết lộ trên Internet trước đó. Thân sau được dập nổi với những đường nét cơ bắp, nắp ca-pô vuốt dốc kèm cụm đèn pha thanh mảnh.

Hình ảnh MG7 thuần điện do chính hãng xe thuộc tập đoàn SAIC chia sẻ. Ảnh: MG.

Phần đầu xe xuất hiện hốc hút gió hình chữ nhật cùng một khe hở hẹp ngay phía trên. Kiểu thiết kế này vốn rất phổ biến trên các dòng xe hybrid cắm sạc (PHEV) hoặc xe điện phạm vi mở rộng (EREV) tại thị trường Trung Quốc.

Chuyên trang Car News China nhận định đây là thông tin khá thú vị, bởi trước đó từng xuất hiện nhiều thông tin cho rằng mẫu xe kế nhiệm của MG7 sẽ chỉ có phiên bản thuần điện. Loạt hình ảnh thực tế tại Trung Quốc dường như chỉ ra điều ngược lại, rằng mẫu sedan này sẽ có thể có thêm cả biến thể PHEV.

Mẫu xe kế nhiệm MG7 trang bị mâm xe 5 chấu, tay nắm cửa dạng bán ẩn cùng cảm biến LiDAR trên nóc xe. Cửa hậu kích thước lớn, MG7 thuần điện dường như cũng sẽ có một cánh gió chủ động phía sau cùng đèn hậu dạng dải đơn. Khoang nội thất bố trí 5 chỗ ngồi, ghế trước thể thao tích hợp tựa đầu và phần tựa vai.

MG7 có thể có cánh gió chủ động. Ảnh: Weibo/Sugar Design.

Thông số kỹ thuật của MG7 thuần điện chưa được tiết lộ, nhưng nhiều khả năng mang nhiều nét tương đồng Shangjie Z7 – mẫu xe được phát triển chung bởi SAIC và Huawei.

MG7 bản xăng hiện được bán cho khách hàng Trung Quốc với giá 125.900-178.900 NDT, tương đương khoảng 18.220- 25.900 USD .

Phiên bản tiêu chuẩn trang bị động cơ 1.5L công suất 188 mã lực, kèm hợp số ly hợp kép 7 cấp. Phiên bản cao cấp hơn gắn động cơ 2.0L công suất 261 mã lực, trang bị hộp số tương tự.

Ở Việt Nam, MG7 hiện là một trong những lựa chọn sedan cỡ D hiếm hoi còn sót lại, bên cạnh Toyota Camry, Kia K5 và BYD Seal. MG7 có 3 phiên bản, giá bán từ 738 triệu đến 1,018 tỷ đồng .