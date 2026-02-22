'Khó cứu' Tesla

Bản án bồi thường trị giá hơn 240 triệu USD vẫn được áp dụng với Tesla, bất chấp yêu cầu kháng cáo từ hãng xe điện.

Vào ngày 20/2, Thẩm phán Beth Bloom tại Miami (Mỹ) đã ra quyết định giữ nguyên phán quyết của bồi thẩm đoàn từ tháng 8/2025.

Theo bà, các bằng chứng tại phiên tòa là "quá đủ" để hỗ trợ cho bản án này và phía Tesla đã không đưa ra được bất kỳ lập luận mới nào đủ thuyết phục để thay đổi kết quả. Đây được xem là một đòn giáng mạnh vào chiến lược pháp lý của hãng xe do Elon Musk điều hành, trong bối cảnh Tesla đang phải đối mặt với hàng loạt vụ kiện tương tự liên quan đến công nghệ hỗ trợ lái.

Vụ tai nạn xảy ra vào tháng 4/2019 tại Key Largo, Florida. Một chiếc Tesla Model S đang bật chế độ Autopilot đã vượt đèn đỏ và biển báo dừng với tốc độ khoảng 100 km/h, đâm vào một chiếc SUV đang đỗ bên đường. Vụ va chạm đã khiến cô Naibel Benavides (22 tuổi) tử vong và bạn trai là Dillon Angulo bị thương nặng.

Tesla có thể tiếp tục kháng cáo, trước bản án trị giá 243 triệu USD . Ảnh: Bloomberg.

Bồi thẩm đoàn xác định Tesla chịu 33% trách nhiệm trong vụ việc, trong khi tài xế George McGee chịu 67% trách nhiệm còn lại (người này đã thỏa thuận bồi thường riêng với các nạn nhân trước đó).

Trong tổng số tiền Tesla phải chi trả, 200 triệu USD là số tiền bồi thường trừng phạt (punitive damages) nhằm răng đe thương hiệu, 42,6 triệu USD là mức bồi thường thiệt hại thực tế cho gia đình nạn nhân và người sống sót.

Phía Tesla lập luận rằng lỗi hoàn toàn thuộc về tài xế vì đã quá xao nhãng (cúi xuống nhặt điện thoại) và hệ thống không được thiết kế để "bảo hiểm cho toàn thế giới trước những lái xe bất cẩn".

Tuy nhiên, quyết định này của thẩm phán Bloom đã khép lại mọi hy vọng của Tesla ở cấp tòa sơ thẩm. Dự kiến, Tesla sẽ tiếp tục kháng cáo lên cấp cao hơn. Tuy nhiên, bản án này đang tạo ra một tiền lệ pháp lý cực kỳ nguy hiểm cho hãng, khi các bồi thẩm đoàn bắt đầu xem xét trách nhiệm của phần mềm lái xe thay vì chỉ đổ lỗi cho sự chủ quan của con người.