'Vua' Mitsubishi Triton giá gần 75.000 USD, giới hạn chỉ 300 xe

Phiên bản Terra của bán tải Mitsubishi Triton được định vị cao cấp nhất danh mục sản phẩm, trang bị phiên bản mạnh mẽ nhất của động cơ turbodiesel 2.4L.

Theo Carscoops, Mitsubishi Triton từ lâu được biết đến như một mẫu bán tải bền bỉ, mạnh mẽ phù hợp cho công việc. Tuy nhiên tại Brazil, Mitsubishi cho ra mắt phiên bản Triton Terra, định vị là mẫu xe cao cấp nhất danh mục sản phẩm với nội thất bọc da, kèm thêm các chi tiết ngoại thất mạ crom.

Ở thị trường Brazil, Terra là cái tên thường được dùng cho các phiên bản giới hạn, thiết kế riêng cho lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp của quốc gia Nam Mỹ. Không giống các phiên bản Savana và Outdoor được nâng cấp cho mục đích off-road, phiên bản Terra mang lại nét sang trọng cho Mitsubishi Triton.

Mitsubishi Triton Terra sở hữu các tổ hợp màu sắc ngoại thất độc quyền, trang bị sẵn bậc bước tự động. Giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield quen thuộc, nhưng logo Mitsubishi, gương chiếu hậu, tay nắm cửa và logo 4x4 của xe đều được mạ crom, trong khi tấm bảo vệ gầm và thanh giá nóc sơn màu bạc.

Phiên bản Terra của Mitsubishi Triton có các tùy chọn màu ngoại thất gồm Be, Trắng hoặc Đen, trong đó các tùy chọn Be và Trắng là tùy chọn 2 tông màu, bên dưới phủ sơn Nâu để che các vết bẩn.

Mitsubishi Triton Terra cũng có logo đặc biệt trên cửa, sử dụng mâm hợp kim 20 inch kèm lốp chuyên dụng cho đường nhựa.

Khoang cabin của phiên bản này bọc da tự nhiên, phối 2 tông màu đen và nâu. Logo Terra cũng xuất hiện trên tựa đầu, còn các đường chỉ khâu màu nâu, vô lăng bọc da và thảm lót sàn cao su chịu lực cũng xuất hiện.

Mitsubishi Triton Terra sở hữu màn hình giải trí trung tâm kích thước 9 inch, đồng hồ sau vô lăng kích thước 7 inch, hệ thống âm thanh loa JBL, đế sạc không dây, camera 360 độ, cảm biến đỗ xe. Mẫu bán tải có 7 túi khí, trang bị gói trợ lái nâng cao ADAS làm tiêu chuẩn.

Thùng xe của Triton Terra được Mitsubishi trang bị thảm lót, nắp thùng chỉnh điện điều khiển từ xa, đèn chiếu sáng dạng LED cùng hệ thống thủy lực.

Bên dưới nắp ca-pô, Mitsubishi Triton Terra sở hữu phiên bản mạnh mẽ nhất của động cơ turbodiesel dung tích 2.4L, sản sinh công suất tối đa 202 mã lực, mô-men xoắn cực đại 470 Nm. Sức mạnh động cơ truyền xuống 4 bánh thông qua hệ dẫn động Super Select 4WD-II và hộp số tự động 6 cấp.

Mitsubishi chỉ sản xuất giới hạn 300 xe Triton Terra dành cho thị trường Brazil và có giá bán 364.990 BRL, tương đương 73.700 USD . Với giá bán này, Terra trở thành phiên bản Triton đắt đỏ nhất, vượt qua các phiên bản đặc biệt từng được giới thiệu như Savana.