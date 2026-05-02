BYD lao dốc 8 tháng liên tục

Tình hình của BYD tại quê nhà đang khó khăn hơn bao giờ hết khi doanh số của tập đoàn tại Trung Quốc liên tục đi xuống trong nhiều tháng.

Tháng 4 vừa qua, BYD đã bán ra tổng cộng 314.100 xe du lịch. Dù con số này tăng nhẹ 6,2% so với tháng 3, nhưng so với cùng kỳ năm ngoái, doanh số đã giảm tới 15,7%. Đây là tháng thứ 8 liên tiếp BYD ghi nhận mức tăng trưởng âm so với cùng kỳ năm trước, một chuỗi sụt giảm chưa từng tiền lệ kể từ khi hãng tuyên bố bỏ xe xăng.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2026, BYD giao được hơn một triệu xe, nhưng con số này vẫn giảm 26,4% so với cùng kỳ năm 2025. Sự sụt giảm chủ yếu đến từ 2 dòng chủ lực là Dynasty và Ocean (giảm 21,2%), cho thấy phân khúc xe phổ thông tại Trung Quốc đang bị chia sẻ thị phần mạnh mẽ bởi các đối thủ như Geely hay Xiaomi.

Trái ngược với sự ảm đạm trong nước, chiến lược toàn cầu hóa của BYD đang hái quả ngọt. Doanh số ngoài Trung Quốc đạt 134.542 xe trong tháng 4, tăng trưởng 70,9% so với năm ngoái. Hiện tại, cứ 10 chiếc xe BYD bán ra thì có hơn 4 chiếc được giao cho khách hàng quốc tế. Dòng xe địa hình Fang Cheng Bao ghi nhận mức tăng trưởng tốt190,2%, trong khi thương hiệu siêu sang Yangwang cũng tăng 95,6%.

Không chỉ áp lực về doanh số, tình hình tài chíh của BYD cũng đang gặp khó khăn. Lợi nhuận ròng trong quý 1/2026 của hãng đã giảm tới 55,4%, chỉ còn khoảng 4,09 tỷ NDT (tương đương 599 triệu USD ). Nguyên nhân được cho là do cuộc chiến giá kéo dài tại Trung Quốc và chi phí linh kiện phần cứng tăng cao.

Để "cứu vãn" tình hình, BYD đang đặt kỳ vọng lớn vào công nghệ sạc siêu nhanh Flash Charge (sạc đầy trong chưa đầy 9 phút) vừa ra mắt.

Hãng hy vọng đây sẽ là "đòn quyết định" để tạo sự khác biệt hoàn toàn với các đối thủ trong bối cảnh người tiêu dùng đang dần mất kiên nhẫn với thời gian sạc pin truyền thống.