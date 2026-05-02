Các nước khuyến cáo ra sao về an toàn khi đổ xăng?

Tài xế và cả hành khách đi cùng nhận được một số khuyến cáo an toàn để tránh rủi ro phát sinh sự cố hỏa hoạn trong quá trình đổ xăng cho ôtô.

Đổ xăng ở trạm nhiên liệu tưởng chừng là thao tác đơn giản, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro cháy nổ nếu không có sự cẩn thận từ phía trạm xăng và người điều khiển phương tiện.

Tài xế cần tắt máy xe, hạn chế quay vào xe

Một khuyến cáo quen thuộc mà tài xế có thể bắt gặp tại hầu hết quốc gia là tắt động cơ khi vào đổ xăng.

Theo Hiệp hội phòng cháy chữa cháy quốc gia Mỹ (NFPA) và Viện dầu khí Mỹ (API), việc để ôtô nổ máy khi đang bơm xăng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ do nguồn nhiệt từ hệ thống đánh lửa và ống xả. Các nguồn nhiệt tiềm ẩn rủi ro cháy nổ như bật lửa, thuốc lá cũng bị nghiêm cấm tuyệt đối ở các trạm xăng.

Các cơ quan an toàn của Mỹ cũng khuyến cáo tài xế hạn chế việc quay trở lại xe khi đang trong quá trình đổ xăng. Việc cọ xát với ghế khi ra vào ôtô sẽ tích tụ tĩnh điện, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ nếu môi trường xung quanh có hàm lượng lớn hơi xăng trong không khí.

Để triệt tiêu tĩnh điện trước khi ra vào xe, tài xế được khuyên nên chạm tay vào xe ở vị trí xa vòi bơm, chẳng hạn nóc xe ngay vị trí ghế lái.

Khuyến cáo tương tự cũng được đưa ra tại Nhật Bản. Ở các trạm xăng tự phục vụ ở quốc gia Đông Á này, tài xế được yêu cầu chạm tay vào tấm khử tĩnh điện bố trí trên trụ bơm, trước khi chạm tay vào nắp bình xăng.

Với mô hình trạm xăng tự phục vụ, tài xế được khuyến cáo không cố gắng "nhồi" thêm xăng sau khi vòi đã tự động ngắt. Việc này giúp hạn chế khả năng nhiên liệu bị rò rỉ, tràn ra sàn trạm xăng và kéo theo rủi ro hỏa hoạn.

Hành khách nên ngồi yên trong xe

Tương tự với tài xế, hành khách đi cùng trên ôtô cũng được khuyến cáo hạn chế di chuyển ra vào xe để giảm tích tụ tĩnh điện.

Trẻ em nếu có đi cùng theo xe được khuyến cáo nên ngồi yên trong xe, cài dây an toàn và chốt cửa để tránh nguy cơ trẻ rời khỏi xe bất ngờ, tiềm ẩn rủi ro va chạm với các phương tiện khác trong trạm xăng.

Trong trường hợp chọn phương án rời khỏi xe khi đổ xăng, cần chú ý đảm bảo tất cả hành khách đi cùng, đặc biệt là trẻ em, được di chuyển đến vị trí an toàn trong trạm xăng để tránh các tình huống va chạm không mong muốn.

Việt Nam khuyến cáo ra sao?

Tại Việt Nam, khuyến cáo dành cho người dùng tại trạm xăng có nhiều điểm tương đồng với các nước trên thế giới.

Cụ thể, fanpage chính thức của Petrolimex khuyến cáo tài xế nên tắt máy khi đổ xăng để đảm bảo an toàn tuyệt đối, do thao tác này loại bỏ nguy cơ cháy nổ do tia lửa điện hoặc hơi xăng.

Ngoài ra, đơn vị này cho rằng nếu để máy nổ khi tiếp nhiên liệu, áp suất trong hệ thống có thể khiến bộ kiểm soát hơi xăng (EVAP) gặp lỗi. Hậu quả là đèn "Check Engine" bật sáng, buộc tài xế phải tốn thêm chi phí sửa chữa không đáng có.

Petrolimex cũng khuyến cáo khách hàng khi đổ xăng không hút thuốc hay sử dụng nguồn lửa, đồng thời hạn chế dùng điện thoại di động. Người dùng được khuyến cáo không đổ xăng quá đầy bình, luôn đóng chặt nắp bình sau khi đổ.