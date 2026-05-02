Siêu xe điện gần 3 triệu USD đắt kỷ lục của BYD

Siêu xe điện YangWang U9 Extreme được giao dịch thành công tại triển lãm ôtô Bắc Kinh với giá quy đổi gần 3 triệu USD, trở thành xe điện thương mại đắt nhất lịch sử BYD.

Theo Car News China, BYD xác nhận siêu xe điện YangWang U9 Xtreme vừa được bán thành công tại triển lãm ôtô Bắc Kinh 2026 với giá 20 triệu NDT, tương đương hơn 2,9 triệu USD . Giám đốc BYD Li Yunfei xác nhận đây là chiếc xe thương mại đắt đỏ nhất của BYD từ trước đến nay.

Được biết, YangWang U9 Extreme chỉ được sản xuất giới hạn 30 xe trên toàn cầu. Ít nhất một xe YangWang U9 Extreme đã được bàn giao thành công ngay tại triển lãm ôtô Bắc Kinh năm nay, dưới sự chứng kiến trực tiếp của Chủ tịch Wang Chuanfu.

Mức giá kỷ lục hơn 2,9 triệu USD của YangWang U9 Extreme phản ánh hiệu suất khá ấn tượng mà BYD công bố trước đó.

YangWang U9 Extreme ghi nhận thời gian hoàn thành vòng đua Nürburgring Nordschleife là 6:59,157 - dẫn đầu phân khúc xe điện thương mại. Siêu xe điện này cũng thiết lập các kỷ lục tại nhiều đường đua ở Trung Quốc, bao gồm Zhuzhou, Zhuhai, Chengdu Tianfu và Shanghai.

Thông số kỹ thuật cũng là điểm nhấn của YangWang U9 Extreme khi công suất đầu ra vượt ngưỡng 3.000 mã lực, xây dựng trên kiến trúc điện 1.200 V. Mẫu siêu xe điện được trang bị hệ thống treo chủ động hoàn toàn DiSus-X của BYD, sử dụng thêm các bộ phận phanh gia cường, bao gồm đĩa phanh carbon-ceramic.

Tại triển lãm ôtô Bắc Kinh 2026, thương hiệu YangWang của BYD đã trình làng cả U9 Extreme và U8L - mẫu SUV hạng sang 4 chỗ định vị ở phân khúc siêu cao cấp. YangWang U8L dự kiến cạnh tranh cùng Mercedes-Maybach GLS 600 bằng giá bán có thể trên mức 1,3 triệu NDT (khoảng 190.390 USD ).

YangWang hiện là thương hiệu con cao cấp do BYD sở hữu, tuân thủ chiến lược nhắm vào các phân khúc ít đại diện nhưng giá niêm yết cao. Việc sản xuất giới hạn chỉ 30 xe U9 Extreme phù hợp với định hướng này, ưu tiên tính độc bản hơn số lượng.

Dữ liệu bán hàng do China EV DataTracker theo dõi cho thấy thương hiệu YangWang sở hữu doanh số 945 xe tại thị trường nội địa trong quý I/2026, tăng đến 80,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, lượng tiêu thụ 3 tháng đầu năm đã giảm so với quý IV/2025 - vốn từng ghi nhận đến 2.248 xe YangWang đến tay khách hàng Trung Quốc.

Theo Car News China, các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc đang thâm nhập sâu hơn vào các phân khúc siêu sang, xe hiệu suất cao - vốn từ lâu bị thống trị bởi các thương hiệu toàn cầu có lịch sử lâu đời.