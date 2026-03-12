BYD có thể đua F1

Một mẫu xe phát triển từ YangWang U9 có thể là lựa chọn của BYD để khởi động đường đua F1.

Nguồn tin từ Bloomberg tiết lộ BYD đang đàm phán để tham gia đường đua F1, cạnh tranh với những tên tuổi huyền thoại như Ferrari hay McLaren. Gã khổng lồ về xe điện và pin của Trung Quốc nhắm mục tiêu tăng cường độ nhận diện thương hiệu trên toàn thế giới, song song với cải thiện doanh số trên toàn cầu.

BYD đã ngừng sản xuất các mẫu xe thuần động cơ đốt trong từ tháng 3/2022, tập trung cho ôtô thuần điện và xe hybrid cắm sạc. Nếu BYD tham gia F1, nhà sản xuất ôtô Trung Quốc này sẽ cùng với Cadillac của General Motors trở thành những “tân binh” của đường đua hấp dẫn nhất thế giới.

Xe đua F1 đã sử dụng hệ truyền động hybrid trong hơn thập kỷ qua. Kể từ mùa giải F1 năm nay, những thay đổi lớn về quy định động cơ đã được ban hành, giúp tăng đáng kể vai trò của năng lượng điện. Chuyên trang Car News China lưu ý xe đua F1 về cơ bản đã trở thành những cỗ máy với một nửa sức mạnh được cung cấp bởi motor điện.

Bộ phận Motor Generator Unit - Kinetic (MGU-K) trong hệ truyền động hybrid của xe đua F1 hiện cung cấp công suất 350 kW cho trục sau, gần gấp 3 so với mức 120 kW trước đây.

Điều này đồng nghĩa khoảng 50% tổng công suất của xe đua F1 hiện đến từ motor điện, phần còn lại là động cơ đốt trong V6 tăng áp dung tích 1.6L.

Chuyên trang Car News China nhận định BYD có thể sẽ sử dụng một số công nghệ từ thương hiệu cao cấp YangWang cho xe đua F1.

Mẫu xe mạnh nhất của hãng là U9, sử dụng nền tảng e4 của BYD, thiết lập 4 motor điện độc lập cho công suất đầu ra tối đa 1.287 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h trong 2,3 giây. Phiên bản Extreme của mẫu xe này có công suất đến 3.000 mã lực.

Hiện chưa rõ liệu BYD sẽ gia nhập với tư cách là đội đua thứ 12 hay sẽ mua lại suất từ một trong những đội đua hiện có. Các báo cáo đang nhắc đến khả năng BYD mua suất của Alpine - đội đua thuộc sở hữu Renault.

BYD cũng được cho là đang để mắt đến một giải đua khác mang tên World Endurance Championship. Nhà sản xuất ôtô này cũng không phải là hãng xe Trung Quốc duy nhất muốn tham gia sâu hơn vào lĩnh vực thể thao tốc độ.

Chery được cho là đang cân nhắc tham gia giải Le Mans, còn bản thân Nio đã là thành viên của Formula E trong hơn một thập kỷ.