Mercedes-Benz G-Class hóa viễn tưởng ở Dubai

Mẫu SUV hầm hố Mercedes-Benz G-Class nay càng trở nên độc đáo hơn với nhờ bản độ từ MetaGarage.

Tại Dubai, nơi mà sự xa hoa được coi là tiêu chuẩn, việc sở hữu một chiếc Mercedes-Benz G-Class nguyên bản đôi khi là chưa đủ để gây ấn tượng.

Hiểu được tâm lý đó, xưởng độ MetaGarage vừa trình làng bản độ M Monogram G 3.0 Iconic, một dự án biến chiếc "vua địa hình" boxy trở thành một tác phẩm nghệ thuật gây tranh cãi với mức giá lên tới 700.000 USD .

Điểm khiến Mercedes-Benz G-Class M Monogram G 3.0 Iconic khác biệt hoàn toàn với hàng nghìn bản độ G-Class khác chính là phần đầu xe. Thay cho kiểu lưới tản nhiệt thanh ngang hay Panamericana quen thuộc, MetaGarage đã lắp đặt một lưới tản nhiệt hình vòm cực đại, chiếm trọn diện tích mặt trước.

Alexey Gashkov, người sáng lập MetaGarage, cho biết thiết kế này được lấy cảm hứng từ chiếc Mercedes-Benz 300 C độc bản do ông chế tạo cho một khách hàng Mỹ vào thập niên 1950. Dù mang nét cổ điển, thiết kế này lại gây liên tưởng mạnh mẽ đến mẫu Concept Vision Iconic mà Mercedes vừa hé lộ vào năm 2025.

Chiếc xe được bắt gặp tại Dubai ở phối màu ngoại thất đen, lưới tản nhiệt chrome. Ảnh: Carscoops.

Cụm đèn định vị ban ngày (DRL) hình ngôi sao ba cánh được "mượn" từ các dòng sedan mới nhất của Mercedes-Benz, kết hợp với cản trước phong cách sci-fi và ốp hông kiểu công nghiệp đầy góc cạnh.

Không chỉ dừng lại ở mặt ca-lăng, bản độ này còn sở hữu hàng loạt nâng cấp đắt giá như bộ mâm 6 chấu cỡ lớn, các logo M Monogram của MetaGarage xuất hiện dày đặc.

Hãng độ cũng cung cấp 2 tùy chọn ngoại thất chính gồm màu đen đi kèm lưới tản nhiệt chrome, bản còn lại phối 2 tone màu đen-trắng, theo phong cách sang trọng.

MetaGarage dự kiến chỉ sản xuất giới hạn 50 chiếc G 3.0 Iconic. Mức giá khởi điểm 700.000 USD chỉ là con số cơ bản, vì với những yêu cầu cá nhân hóa khắt khe từ giới đại gia Dubai, con số cuối cùng có thể dễ dàng chạm mốc triệu đô.