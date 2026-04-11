Doanh số xe máy Honda tăng trưởng trở lại, đạt mức cao nhất từ đầu năm.

Dữ liệu mới nhất do Honda Việt Nam (HVN) công bố cho thấy trong tháng 3, doanh số xe máy của hãng đạt 241.252 chiếc, tăng 19,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước đó vào tháng 2, HVN cho biết doanh số xe máy Honda tại Việt Nam chỉ đạt 156.779 xe, ảnh hưởng chủ yếu bởi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, bên cạnh tác động ít nhiều từ làn sóng điện hóa.

Còn ở tháng đầu năm, HVN cho biết người Việt đã mua 214.892 xe máy Honda các loại. Như vậy sau khi quý I kết thúc, doanh số xe máy của Honda tại Việt Nam đạt 612.923 chiếc.

Xe máy Honda thoát khủng hoảng doanh số Diễn biến doanh số xe máy Honda tại Việt Nam trong 3 tháng đầu năm Nhãn Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3

chiếc 214892 156779 241252

Thông tin từ Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) cho thấy trong quý I, tổng doanh số của 5 thành viên hiệp hội đạt 729.121 chiếc, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cùng với HVN, các thành viên còn lại của VAMM gồm Piaggio Việt Nam, Việt Nam Suzuki, SYM Việt Nam và Yamaha Motor Việt Nam.

Như vậy, thông tin do HVN và VAMM công bố cho thấy Honda tiếp tục là cái tên dẫn đầu thị phần xe 2 bánh chạy xăng tại Việt Nam trong quý đầu năm 2026. Dù sụt giảm mạnh về doanh số ở kỳ báo cáo tháng 2, doanh số lũy kế từ đầu năm của Honda vẫn chiếm xấp xỉ 84,1% thị phần xe máy xăng.

Lúc này, thị trường xe 2 bánh tại Việt Nam đang đứng trước áp lực điện hóa khá lớn, nhất là ở nhóm khách hàng sinh sống tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM.

Sức ép này buộc các hãng xe truyền thống như Honda và Yamaha cũng phải tăng cường nỗ lực điện hóa nếu không muốn chứng kiến thị phần bị ảnh hưởng.

Honda đã có loạt xe máy điện gồm CUV e:, ICON e: và chuẩn bị bán chính thức với Honda UC3.

Honda đã có nhiều xe máy điện tại Việt Nam. Ảnh: Phúc Hậu, Trần Hiền.

Yamaha có sẵn xe máy điện Neo's trong danh mục, bên cạnh 2 xe máy tay ga trang bị động cơ hybrid là Grande và Gear vừa ra mắt gần đây.

VinFast đang là hãng xe máy điện nắm giữ thị phần lớn nhất Việt Nam. Riêng trong tháng 3, hãng này cho biết đã nhận hơn 135.000 đơn đặt hàng, xuất xưởng hơn 93.000 xe máy điện cho khách hàng.

Các thương hiệu thuần điện nổi bật tại Việt Nam còn có Yadea, Dat Bike hay Selex Motors. Hiện, xe máy điện đổi pin đang là "mặt trận" mới của các hãng, do tính năng hoán đổi pin giúp xe máy điện nạp lại năng lượng nhanh như đổ xăng.