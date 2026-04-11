Yamaha GEAR 125 hybrid ra mắt Việt Nam - giá từ 30,4 triệu đồng

Yamaha GEAR 125 được thiết kế nam tính gần với Honda Vario hay Air Blade nhưng sở hữu giá bán “dễ chịu” hơn nhờ nằm ở phân khúc xe tay ga phổ thông.

Yamaha Việt Nam vừa ra mắt mẫu tay ga mới mang tên GEAR 125 Hybrid. Đây là sản phẩm tiếp theo sau Yamaha Grande được trang bị động cơ Blue Core Hybrid của hãng xe máy Nhật tại thị trường Việt.

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 1.850 x 685 x 1.075 mm, khoảng sáng gầm 135 mm.

Đầu xe với thiết kế thể thao. Ảnh: Phong Vân.

Nhìn từ đầu xe, có thể thấy GEAR 125 có thiết kế thể thao, trẻ trung với nhiều đường cắt xẻ. Hệ thống đèn pha/cos dạng LED được đặt chéo trên mặt nạ, lồng bên dưới là cặp đèn xi nhan bóng Halogen cỡ lớn.

Trung tâm ghi đông là màn hình LCD hiển thị thông tin, gồm vận tốc, tình trạng bình xăng, số km di chuyển. Bên dưới là hộc chứa đồ, đi kèm một cổng sạc.

Phiên bản Cao Cấp DX được trang bị chìa khoá thông minh Smart Key. Đây cũng phiên bản duy nhất sở hữu bộ điều khiển SCCU, cho phép kết nối xe với ứng dụng Y-On, hỗ trợ theo dõi toàn bộ thông tin xe.

Phiên bản Cao Cấp DX được có thêm phanh UBS, smart key và kết nối điện thoại. Ảnh: Phong Vân.

Thân xe nhỏ gọn với yên xe dài và phẳng, chiều cao yên đạt 750 mm. Cốp xe dung tích 17,4 lít, chứa vừa 2 mũ bảo hiểm nửa đầu.

Bánh trước là phanh đĩa, phía sau là phanh tang trống. Đi cùng bộ phanh là lốp xe kích thước 12 inch. Ở bản Cao cấp DX, xe được trang bị hệ thống phanh UBS (tay phanh bên trái sẽ phanh kết hợp cả bánh trước và bánh sau).

Yamaha GEAR 125 được trang bị động cơ xăng 4 kỳ, một xy lanh, cho công suất tối đa 6,2 kW, mô men xoắn cực đại 10,6 Nm. Với hệ thống Blue Core Hybrid, xe có thêm một hệ thống khởi động bằng điện và mô tơ điện hỗ trợ lực cho động cơ xăng khi cần, giúp mức tiêu thụ nhiên liệu đạt mốc 1,7 lít/100 km.

Xe được bán với 2 phiên bản. Bản Tiêu Chuẩn STD có giá 30,437 triệu, bản Cao Cấp DX được bán với giá 34,364 triệu đồng.

Với thiết kế nam tính, mẫu xe có thể đặt cùng nhóm với Honda Vario 125, Air Blade 125 (40-42 triệu đồng). Tuy nhiên, GEAR 125 lại có giá ngang với Honda Vision Thể Thao (khoảng 36,6 triệu đồng) nhờ Yamaha định vị ở nhóm xe tay ga phổ thông.