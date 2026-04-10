Mercedes-Benz thật sự gặp khó vì xe điện

Theo báo cáo doanh số quý I của Mercedes-Benz, những chiếc xe điện thuộc dòng EQ dường như ghi nhận sức bán không quá khả quan.

Mercedes-Benz vừa công bố báo cáo doanh số quý I/2026 với những mảng màu đối lập. Trong khi các dòng xe siêu sang và xe gầm cao truyền thống tăng trưởng mạnh mẽ, hãng xe Đức lại tỏ ra khá mập mờ khi nhắc đến kết quả kinh doanh của các dòng xe điện (EQ).

Tại thị trường Mỹ, doanh số bán lẻ xe du lịch giảm khoảng 3% xuống còn 70.000 chiếc. Đáng chú ý, Mercedes hiện đã thay đổi cách báo cáo khi không còn tách riêng doanh số từng mẫu xe cụ thể mà gộp chung các dòng xe lại với nhau, một động thái được giới phân tích cho là để "che đi" những con số không mấy khả quan.

Trong báo cáo dành cho thị trường Mỹ, Mercedes-Benz hoàn toàn "ngó lơ" các cái tên như EQE, EQS hay các biến thể SUV của chúng. Điều này ngầm hiểu rằng doanh số của các dòng xe điện này đang gặp khó khăn cực lớn tại xứ sở cờ hoa.

Điểm tối nhất với doanh số Mercedes-Benz có lẽ nằm ở số liệu thị trường Trung Quốc. Doanh số hãng xe ngôi sao 3 cánh tại thị trường tỷ dân giảm tới 27%, chỉ đạt khoảng 111.600 chiếc trong quý I.

Điểm sáng hiếm hoi nằm ở 2 dòng xe Maybach và G-Class. Maybach ghi nhận mức tăng trưởng 22%, trong khi "ông vua địa hình" G-Class tăng 16%. Các mẫu SUV chủ lực là GLC và GLE cũng lần lượt tăng 17% và 19%. Đặc biệt, dòng xe thể thao SL gây bất ngờ với mức tăng vọt 47%.

Doanh số Mercedes-Maybach đang "gánh vác" doanh số cho thương hiệu tại Mỹ. Ảnh: Car and Driver.

Trên quy mô toàn cầu, bức tranh có phần tích cực hơn đôi chút ở mảng xe điện. Doanh số xe điện toàn cầu tăng 9% với khoảng 44.300 xe đến tay khách hàng.

Mercedes cho biết mẫu GLC thuần điện mới đã nhận được lượng đơn đặt hàng trong 3 tháng đầu năm cao hơn bất kỳ mẫu xe điện nào trong lịch sử của hãng. Các mẫu CLA, GLB và GLC chạy điện cũng đã kín lịch sản xuất cho đến nửa sau của năm 2026.

Mảng xe van của hãng ghi nhận mức giảm nhẹ 3% trên toàn cầu. Tuy nhiên, phân khúc xe van điện lại tăng trưởng ấn tượng 29% (dù con số tuyệt đối vẫn còn khiêm tốn ở mức 6.100 xe). Sắp tới, Mercedes kỳ vọng sẽ hâm nóng thị trường bằng các dòng VLE và VLS mới, trong đó có biến thể Maybach siêu sang hứa hẹn mang lại trải nghiệm như chuyên cơ mặt đất.

Dù báo cáo có phần gây nhiễu với các con số sơ bộ và cách gộp nhóm mới, có thể thấy chiến lược của Mercedes-Benz đang dựa dẫm rất nhiều vào các dòng xe cao cấp nhất để duy trì lợi nhuận trong bối cảnh phân khúc xe điện phổ thông chưa đạt kỳ vọng.