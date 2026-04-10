Honda Dash 125 nhập khẩu Malaysia chốt giá 88 triệu đồng

  • Thứ sáu, 10/4/2026 17:29 (GMT+7)
Mẫu xe số Honda Dash 125 nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia được chốt giá bán chính thức ở mức 88 triệu đồng.

Một đơn vị chuyên doanh xe máy nhập khẩu tư nhân vừa chính thức giới thiệu Honda Dash 125 phiên bản 2026. Đây là mẫu xe máy số sở hữu thiết kế thể thao, nhỏ gọn, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia và có giá bán 88 triệu đồng.
Honda Dash 125 có các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 1.894 x 707 x 1.108 mm. Chiều dài cơ sở của xe ở mức 1.237 mm. Các kích thước này tương đồng Wave RSX, nhưng Honda Dash 125 nặng hơn khoảng 7 kg.
Ở bản mới, Honda Dash 125 vẫn giữ nguyên thiết kế thể thao với dàn yếm tạo hình cắt xẻ góc cạnh. Khu vực đầu xe có một kính chắn gió cỡ nhỏ.
Bộ tem của Honda Dash 125 2026 được thiết kế lấy cảm hứng racing, gồm các mảng màu tương phản.
Đèn xi-nhan và đèn định vị ban ngày dạng halogen đặt tách biệt trên yếm trước. Cụm đèn chiếu sáng chính dạng LED bố trí ở đầu xe.
Yên xe phân tầng nhẹ, chiều cao yên tại vị trí người lái đạt 767 mm, phù hợp thể trạng người Việt.
Đuôi xe vuốt nhọn, sở hữu thiết kế gọn gàng. Đèn xi-nhan bố trí trên chắn bùn sau.
"Dàn chân" của Honda Dash 125 là bộ mâm đường kính 17 inch, đi kèm phanh đĩa cho cả bánh trước và bánh sau.
Giảm xóc trước của xe là dạng phuộc ống lồng, phía sau dùng lò xo đôi.
Honda Dash 125 sở hữu cụm đồng hồ tách biệt thành 3 phần, trong đó màn hình analog hình tròn ở trung tâm. Cùm công tắc của xe khá cơ bản, không nhiều phím bấm.

Mẫu xe số nhập khẩu Malaysia sử dụng chìa khóa cơ.
Cốp xe sâu lòng nhưng không quá rộng rãi.
Bên dưới yên xe, bình xăng của Honda Dash 125 có thể chứa 14 lít nhiên liệu. Mẫu xe máy số của Honda tương thích với xăng sinh học E10.
"Trái tim" của Honda Dash 125 là động cơ SOHC 125 cc, làm mát bằng không khí, đi kèm hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI.
Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 9,8 mã lực tại 8.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 9,54 Nm tại 6.500 vòng/phút.
Kết hợp với hộp số 4 cấp và hệ truyền động bằng xích, Honda Dash 125 mang lại cảm giác tăng tốc nhanh, dứt khoát - những yếu tố quan trọng trong các bài chạy nước rút hoặc thi đấu tốc độ ngắn.
Theo thông tin do hãng cung cấp, Honda Dash 125 có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 1,8 lít/100 km, đáp ứng chuẩn khí thải Euro 4 và được cấp chứng nhận EEV (Energy Efficient Vehicle) theo chuẩn Malaysia.
Tại Việt Nam, Honda Dash 125 đang được giới thiệu dưới dạng nhập khẩu tư nhân từ Malaysia, giá bán ấn định ở mức 88 triệu đồng. Giá bán này của Honda Dash 125 tương đương Honda Super Cub C125 (86,29 triệu đồng) hay Honda SH125i (từ 76,47 triệu đồng).

Phúc Hậu

