Honda Vario 2026 ra mắt tại Malaysia, ngoại hình 'chiến' hơn bản Việt

Honda Vario 125 vừa được giới thiệu phiên bản thế hệ mới tại Malaysia. So với mẫu xe hiện hành tại Việt Nam, chiếc Vario mới tại nước bạn có nhiều sự khác biệt, về cả trang bị lẫn kiểu dáng thiết kế. Tại Malaysia, Vario 125 mang tên "Vario 125 Street", hướng đến nhóm khách hàng trẻ ở đô thị, yêu thích phong cách mạnh mẽ.
Nhìn từ bên ngoài có thể thấy, thiết kế của chiếc Vario 125 Street "ngầu" hơn so với bản tiêu chuẩn tại Malaysia và cả bản hiện hành ở Việt Nam. Bộ tem ở mẫu xe mới được thiết kế theo tone màu đỏ - vàng - trắng, dán ở thân và đầu xe.
Thay vì bao kín như bản tiêu chuẩn, xe sử dụng ghi-đông trần kết hợp với cụm đồng hồ kỹ thuật số dạng "nổi", tách biệt hẳn phía trên. Thiết kế này được lấy cảm hứng từ các dòng xe tay ga phong cách địa hình (Adventure).
Toàn bộ đèn trên xe đều sử dụng công nghệ LED. Đèn pha mới có khả năng chiếu xa hơn 10% ở chế độ chiếu xa, trong khi đèn hậu được tạo hình chữ "V".
So với bản tiền nhiệm tại Malaysia, Vario 125 mới được tinh chỉnh khung gầm và động cơ giúp xe linh hoạt hơn. Cụ thể, gắp sau (swingarm) được thiết kế lại nhẹ hơn 10%, trong khi nắp đậy động cơ và ống dẫn khí cũng giảm được 11% trọng lượng so với trước.
Về sức mạnh, Vario 125 Street 2026 vẫn sử dụng khối động cơ đơn xi-lanh, dung tích 125 cc, làm mát bằng chất lỏng, sản sinh công suất 11,5 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 11,74 Nm tại 5.000 vòng/phút.
Xe đạt chứng nhận xe tiết kiệm năng lượng (EEV) và xếp hạng 3 sao trong chương trình đánh giá xe máy Malaysia (MyMAP). Ở phiên bản thế hệ mới, đáng tiếc Honda Vario 125 vẫn chưa trang bị hệ thống chống trước ABS. Phía trước là phanh đĩa thủy lực, phía sau là phanh tang trống.
Tại Malaysia, xe được bán với giá 7.468 RM, tương đương khoảng 42 triệu đồng. Trong khi đó tại Việt Nam, Honda Vario vẫn đang được bán bản nâng cấp ra mắt vào cuối năm 2024.
Xe có 2 tùy chọn bao gồm Thể thao và Đặc biệt, nhập khẩu từ Indonesia. Phiên bản Thể thao có phối màu xanh đen, giá bán lẻ đề xuất khoảng 41,22-41,98 triệu đồng. Phiên bản Đặc biệt được bổ sung thêm màu đỏ đen bên cạnh đen nhám quen thuộc, giá dao động 40,73-41,49 triệu đồng.
Một số đối thủ cùng tầm giá với Vario 125 tại Việt Nam có thể kể đến như Honda Air Blade (42-57 triệu), Yamaha Exciter 155 (48-52,5 triệu), Piaggio Liberty One 125 (48,3 triệu đồng).
