MPV thuần điện 'kéo' doanh số VinFast trong tháng 3

Limo Green là động lực chính giúp doanh số VinFast đạt mức tăng trưởng 127% so với cùng kỳ năm ngoái.

VinFast cho biết trong tháng 3, hãng này đã bán ra thành công 27.609 ôtô điện các loại, tăng trưởng đến 127% so với cùng kỳ năm ngoái.

Riêng trong ngày 28/3, VinFast cho biết lượng xe bàn giao trên cả nước đạt 3.520 xe.

MPV thuần điện Limo Green là dòng xe chủ lực trong đà tăng trưởng doanh số của VinFast ở tháng 3. Hãng này cho biết bán được 6.795 xe Limo Green cho khách Việt, tương đương tăng trưởng đến 276% so với tháng liền trước.

Biến thể VF MPV 7 dành cho gia đình cũng ghi nhận sức hút lớn tại thị trường Việt Nam. Theo thông tin do VinFast công bố, VF MPV 7 đạt doanh số 2.521 xe, tương đương tăng trưởng 116% so với tháng 2.

Đáng chú ý, VinFast VF 7 có lần đầu tiên trở thành SUV cỡ C bán chạy nhất Việt Nam với doanh số 1.732 xe, vượt qua thành tích của các đối thủ Nhật Bản gồm Mitsubishi Destinator (1.663 xe) và Mazda CX-5 (1.531 xe).

Mẫu xe điện đô thị cỡ nhỏ VinFast VF 3 bán được 4.729 xe trong tháng vừa rồi, trong khi doanh số VF 5 (bao gồm cả biến thể Herio Green) đạt 4.218 xe.

VinFast VF 6 cũng tăng trưởng 202% về doanh số, đạt lượng tiêu thụ 3.152 xe ở tháng vừa rồi.

Các "tân binh" của dòng xe điện thương mại và xe điện chuyên chạy dịch vụ như EC Van và Minio Green cũng đóng góp lớn vào doanh số hơn 27.000 xe của VinFast. Trong tháng 3, EC Van bán được 1.136 xe, còn Minio Green sở hữu lượng tiêu thụ 1.969 xe.

Kết thúc quý đầu năm, VinFast ghi nhận doanh số lũy kế 53.684 xe tại Việt Nam. Tính đến hiện tại, Limo Green với 12.471 xe đang là chủ lực doanh số của VinFast ở thị trường quê nhà.

Năm ngoái, hãng này duy trì vị thế số một thị trường Việt nhờ sở hữu doanh số tổng cộng hơn 175.000 xe điện.

Mẫu ôtô điện đô thị cỡ nhỏ VinFast VF 3 ghi nhận doanh số 44.585 xe tại Việt Nam trong năm 2025, là dòng xe bán chạy nhất của VinFast đồng thời vượt qua VF 5 để trở thành "vua doanh số" mới của thị trường xe Việt. Với gần 45.000 xe bán ra, tính trung bình mỗi tháng của năm 2025 người Việt lại mua hơn 3.715 xe VinFast VF 3.