Khách Việt tăng quan tâm xe máy điện, đại lý nói bán 50 xe/ngày

Nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý xe máy điện làm việc hết công suất trong các ngày gần đây. Một số đại lý ghi nhận doanh số tăng vài lần.

Xe máy điện từ chỗ là lựa chọn mới mẻ, có phần thú vị đang trở nên phổ biến hơn trên đường sá Việt Nam. Giai đoạn đầu tháng 3, những biến động tại Trung Đông khiến giá xăng tăng cao cũng vô tình trở thành động lực tăng trưởng cho xe máy điện.

Tư vấn không kịp nghỉ

Có mặt tại đại lý xe máy điện thương hiệu Dat Bike trên đường Nguyễn Thị Thập (phường Tân Thuận, TP.HCM), Tri Thức - Znews ghi nhận khá nhiều lượt khách hàng liên tục ra vào, tham khảo các mẫu xe tại cửa hảng hoặc đến nhận xe đã đặt cọc từ trước.

Chị Thư (phường Tân Mỹ) cho biết đã đặt hàng từ cách đây một tuần. Khi được thông báo có xe, hôm nay chị có mặt tại đại lý để thanh toán, nhận xe trước khi hoàn tất các giấy tờ liên quan. Chị cho biết đây là chiếc xe máy điện đầu tiên, ở nhà có sẵn vài mẫu xe máy xăng đang sử dụng.

Đại lý Dat Bike đông khách dù không phải chiều tối hay cuối tuần. Ảnh: Phúc Hậu.

Trao đổi với phóng viên, anh Quốc Anh - đại diện cửa hàng kinh doanh xe máy điện Dat Bike - cho biết lượng khách ghé qua đại lý có xu hướng tăng trong khoảng vài tuần gần đây.

"Một phần do khách hàng đã có sẵn tiền nhưng chưa kịp mua xe trước Tết Nguyên đán, phần khác do giá xăng tăng cao ảnh hưởng đến xu hướng mua sắm của khách hàng", anh Quốc Anh chia sẻ.

Tại địa chỉ này, Tri Thức - Znews ghi nhận tình hình khách hàng ra vào tấp nập. Các tư vấn bán hàng liên tục giới thiệu các mẫu xe và chính sách bán hàng, gần như không có thời gian nghỉ ngơi.

Di chuyển sang một đại lý kinh doanh xe máy điện thương hiệu Yadea ở phường An Đông (TP.HCM), cảnh đông đúc không xuất hiện. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, nhân viên bán hàng cho biết khách thường đến xem xe đông đúc vào buổi chiều tối hoặc các ngày cuối tuần.

"So với giai đoạn trước, khoảng một tuần nay lượng khách quan tâm có tăng nhưng không quá đột biến. Trên toàn bộ hệ thống của doanh nghiệp - vốn kinh doanh cả xe xăng lẫn xe điện, tỷ lệ quan tâm từ khách hàng đang ở mức 60:40 nghiêng về xe máy điện", người này chia sẻ.

Đại lý Yadea cho biết thường ghi nhận lượng khách tăng cao vào chiều tối và cuối tuần. Ảnh: Phúc Hậu.

Các mẫu xe điện học sinh, xe đạp điện thương hiệu Yadea nhận được sự quan tâm lớn từ khách hàng. Những mẫu mới ra mắt gần đây như Yadea Osta hay Yadea Velax cũng được khá nhiều khách hàng xem xét khi ghé qua.

"Khoảng 10 người đến xem xe thì có 2-3 người chốt mua ngay. Số còn lại vẫn khá băn khoăn về nguồn cấp điện là bình ắc-quy hay pin cao áp, một phần nhỏ quan tâm đến cách thức sạc pin", tư vấn bán hàng tại đại lý Yadea chia sẻ.

Có đại lý bán 50 xe/ngày

Một đại lý VinFast ở phường Tân Thuận, TP.HCM cho biết lượng khách quan tâm, ghé qua cửa hàng có tăng trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, đại diện cửa hàng từ chối bình luận về tỷ lệ tăng trưởng mức độ quan tâm so với giai đoạn trước.

Trong khi đó, một địa chỉ kinh doanh thuộc chuỗi đại lý VinFast Saigon South ở phường Chợ Quán (TP.HCM) cho biết thời gian gần đây, vài đại lý có thể đạt đến mức doanh số 40-50 xe/ngày.

"So với doanh số khoảng 10-20 xe/ngày trước đây, mức độ quan tâm và sức mua của khách Việt với xe máy điện tại đại lý này đã tăng đáng kể. Những mẫu xe được quan tâm lớn gồm Evo Grand và Feliz 2025", anh Thành Đạt - quản lý hệ thống đại lý VinFast Saigon South - chia sẻ.

Đại lý xe máy điện VinFast ở phường Chợ Quán (TP.HCM) ghi nhận nhiều xe với tem đánh dấu "đã có chủ". Ảnh: Phúc Hậu.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, anh Đạt nhận định xu hướng nghiêng về lựa chọn xe máy điện sẽ còn diễn ra mạnh mẽ trong tương lai gần, nhất là khi giá xăng vẫn đang neo ở mức cao, còn các chính sách hạn chế xe xăng ở trung tâm đô thị lớn sẽ sớm được triển khai.

Nơi sẵn xe, nơi phải chờ

Anh Thành Đạt cho biết đa số trường hợp, khách hàng chọn mua xe máy điện VinFast tại đại lý này có thể nhận xe ngay.

"Lượng hàng có sẵn đang là khá lớn. Trường hợp phải chờ vận chuyển hàng từ kho tổng về đại lý, khách hàng cũng chỉ phải đợi tối đa 2 ngày", anh Đạt cho biết.

Trong khi đó tại đại lý Dat Bike, tư vấn bán hàng cho biết nhiều xe đang "cháy hàng". Khách mới liên hệ đặt cọc phải chờ khoảng một tuần, có thể sớm hơn tùy thuộc tình hình thực tế.

Nhiều đại lý có sẵn hàng, có thể đáp ứng lập tức nhu cầu mua xe máy điện của khách Việt. Ảnh: Phúc Hậu.

Báo cáo từ MotorCycles Data cho thấy kết thúc năm 2025, Việt Nam là thị trường xe máy điện lớn thứ ba thế giới. VinFast là cái tên sở hữu thị phần lớn nhất ở mảng xe máy điện, tiếp nối là các thương hiệu như Yadea, Pega và Dibao.

Sự phát triển của thị trường xe máy điện Việt Nam hiện được hỗ trợ bởi màn ra mắt loạt xe mới, bên cạnh cuộc chiến tủ đổi pin giúp tối ưu thời gian nạp lại năng lượng cho xe. Honda, cái tên nhận được nhiều sự quan tâm tại Việt Nam, vẫn đang có những động thái chưa thật sự mạnh mẽ, khiến sức hút của nhóm xe máy điện chuyển sang những cái tên còn lại, trong đó nổi bật là VinFast và Yadea.