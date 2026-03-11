Học sinh chưa có bằng lái, chọn xe điện nào vừa rẻ và tiện lợi?

Với ngân sách thấp và chưa có bằng lái, học sinh nên chọn mẫu xe điện nào để cân đối giữa tài chính và sự thuận tiện khi sử dụng?

Với học sinh có độ tuổi 16-18, chưa có giấy phép lái xe, những mẫu xe điện giá rẻ với công suất dưới 50 phân khối là lựa chọn phù hợp. Đây cũng là phân khúc xe được các hãng xe máy điện quan tâm, tập trung phân phối nhiều sản phẩm tầm giá bình dân.

Dưới đây là một số mẫu xe máy điện cho học sinh được Tri Thức - Znews tổng hợp với tầm giá phù hợp.

VinFast Flazz và ZGoo

VinFast là một trong những thương hiệu đang có đa dạng lựa chọn nhất ở nhóm xe máy điện cho học sinh. Nổi bật là chiếc ZGoo có giá 15,6 triệu đồng hay Flazz với giá bán 16,9 triệu đồng. Đây là 2 sản phẩm vừa được VinFast giới thiệu, thay thế cho chiếc Motio đã ngừng sản xuất từ tháng 9/2025.

ZGoo mang kiểu dáng nhỏ gọn, thanh lịch hơn, trong khi Flazz phá cách với các chi tiết cắt xẻ, hướng đến nhóm khách hàng thanh thiếu niên trẻ tuổi, yêu thích phong cách thể thao.

VinFast Flazz cá tính với nhiều đường cắt hầm hố ở đầu xe. Ảnh: VinFast.

Cả 2 chiếc xe máy điện mới đều được trang bị động cơ Inhub công suất 1,5 mã lực. Xe có vận tốc tối đa khoảng 30 km/h ở chế độ Eco và tăng lên 39 km/h khi sử dụng chế độ Sport. Xe sở hữu một bộ pin LFP dung lượng 1,2 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 50 km/lần sạc.

Loạt xe máy, xe đạp điện từ Yadea

Nếu VinFast mang 2 mẫu xe máy điện nổi bật tập trung đến tệp khách học sinh, Yadea lại đang tất tay hơn ở nhóm gắn máy điện, hay thực tế là xe đạp điện với công suất nhỏ, tốc độ tối đa và phạm vi hoạt động thấp.

Yadea iFun là một trong những mẫu xe đạp điện được nhiều học sinh tại khu vực tỉnh cân nhắc với giá khoảng 11,9 triệu, hay i8 được bán với giá 12,99 triệu đồng.

Chiếc Yadea i8 có tốc độ tối đa chỉ 35 km/h, tầm hoạt động mỗi lần sạc khoảng 70 km cùng khối lượng không tải khoảng 67 kg, phù hợp với học sinh cấp 3.

Mẫu xe máy điện giá 15,49 triệu đồng từ Yadea. Ảnh: Đan Thanh

Hãng cũng có mẫu xe máy điện riêng là Vekoo được phân phối nhiều phiên bản màu sắc hay tem dán.

Xe được trang bị động cơ Hub cho công suất 1,2 mã lực, tốc độ tối đa 38 km/h. Vekoo không sử dụng pin mà là ắc quy Graphene TTFAR 48V 22Ah, cho phạm vi hoạt động 65 km/lần sạc. Thời gian sạc điện dao động 8-10 giờ. Giá của Vekoo là 15,49 triệu đồng.

Honda Icon e:

Dù có giá bán không quá thấp, Icon e: cũng là một trong những mẫu xe điện được thương hiệu Nhật Bản hướng đến nhóm học sinh có độ tuổi khoảng 16-18. Xe được bán với nhiều tùy chọn như thuê hay mua pin, chi phí dao động 3,5-4,2 triệu đồng/năm.

Honda trang bị cho ICON e: một motor điện tích hợp ở bánh sau, có thể sản sinh công suất tối đa 2,43 mã lực, mô-men xoắn cực đại 85 Nm và đạt tốc độ tối đa 48 km/h.

Honda ICON e: có giá 24,6 triệu chưa kèm pin.

Bộ pin được lắp trong cốp chiếc ICON e: là gói pin lithium-ion dung lượng 30,6 Ah. Phạm vi hoạt động của ICON e: khoảng 71 km mỗi lần sạc trong điều kiện thử nghiệm nội bộ.

Xe được bán với giá 26,4 triệu đồng. Nếu muốn mua kèm pin, khách hàng cần chi thêm 9,8 triệu, nâng tổng giá xe lên mức 36,2 triệu đồng. Giá thực tế tại nhiều đại lý đang giảm về mức 20-22 triệu đồng tùy nơi.

Hai mẫu xe đạp điện của Honda cũng vừa được xuất hiện và nhiều khả năng sớm được phân phối, hướng đến nhóm học sinh. Theo hình ảnh trước đó được đăng tải trên Công báo sở hữu công nghiệp, đây có thể là 2 mẫu xe đạp điện Dax e: hoặc Zoomer e:.

Hiện chưa rõ giá bán hay chi tiết trang bị động cơ của 2 sản phẩm mới. Tuy nhiên nếu xuất hiện, đây dự kiến là 2 lựa chọn có giá dễ tiếp cận hơn cho nhóm khách hàng trẻ, chưa có bằng lái xe và mong muốn thử trải nghiệm xe điện tại Việt Nam.

Hai mẫu xe đạp điện từ Honda có thểm sớm xuất hiện tại Việt Nam. Ảnh: Honda.

Nhìn chung thị trường xe điện cho học sinh trong năm nay đã không còn bó hẹp trong những mẫu xe đạp điện thô sơ, mà đã chuyển mình sang những dòng xe máy điện hiện đại, an toàn và đầy cá tính từ các thương hiệu chính hãng.

Tùy vào ngân sách và nhu cầu di chuyển thực tế, phụ huynh có thể chọn sự bền bỉ, tính kinh tế từ Yadea, công nghệ pin LFP vượt trội của VinFast, hay niềm tin vào thương hiệu và dịch vụ từ Honda.