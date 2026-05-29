Xe máy điện Honda giảm về mức 15 triệu đồng

Honda vừa triển khai chương trình ưu đãi tiền mặt cho khách hàng mua xe máy điện học sinh Icon e:, đưa giá của đại diện chạy điện đầu tiên của hãng xe Nhật Bản về mức khoảng 15 triệu đồng.

Thực tế, đây đã là lần giảm giá thứ 2 của Honda với mẫu Icon e:. Trước đó, xe được niêm yết với giá 26,9 triệu đồng. Từ sau Tết Nguyên Đán, xe được giảm 5 triệu xuống mức 21,9 triệu đồng.

Với lần ưu đãi này, cả 2 phiên bản của Icon e: được đưa về giá từ 15,5 triệu. Trong đó, bản Cao cấp giảm từ 20,52 xuống còn 15,52 triệu, bản Đặc biệt giá còn 15,71 triệu và bản Thể thao được bán với mức giá mới là 15,9 triệu đồng. Giá bán trên chưa bao gồm pin.

Honda Icon e: nay được bán với giá khoảng 15 triệu đồng cho cả 3 phiên bản. Ảnh: Đan Thanh.

Chi phí thuê pin vẫn được đặt ở mức 245.455 đồng/viên. Trong khi đó, giá bán pin theo xe là 8,836 triệu, nâng lên thành 12,21 triệu đồng nếu mua lẻ.

Với mức giá mới, Honda Icon e: đã trở nên dễ dàng cạnh tranh hơn khi đặt cạnh các mẫu xe cùng phân khúc.

Cùng với sức mạnh thương hiệu sẵn có, đây vẫn là cái tên được kỳ vọng sẽ thu hút tệp khách hàng đô thị, những người cần một mẫu xe máy điện di chuyển quãng ngắn, đưa đón con đi học hay đi chợ và không quá đặt nặng câu chuyện quãng đường di chuyển hay dung lượng pin.