Doanh số Toyota toàn cầu giảm tháng thứ ba liên tiếp

Doanh số toàn cầu của Toyota tiếp tục giảm tháng thứ 3 liên tiếp trong tháng 4/2026, khi hãng xe Nhật Bản chịu áp lực lớn từ sự lao dốc tại thị trường Trung Quốc và Trung Đông.

Theo công bố mới nhất của Toyota, doanh số bán xe toàn cầu trong tháng 4 giảm 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 849.306 xe. Trong đó, doanh số ngoài Nhật Bản giảm mạnh 7,5%, dù thị trường nội địa ghi nhận mức tăng 24,2% nhờ nhu cầu phục hồi sau giai đoạn người tiêu dùng trì hoãn mua xe trước những thay đổi liên quan đến thuế môi trường.

Xét theo khu vực, Trung Đông là thị trường giảm sâu nhất khi doanh số lao dốc 33,7%, chỉ còn hơn 31.000 xe. Tại Trung Quốc, hãng cũng chứng kiến mức giảm 25,4% trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt và điều kiện thị trường khó khăn.

Trong khi doanh số đi xuống, sản lượng toàn cầu của Toyota trong tháng 4 vẫn tăng 2,0%. Đà tăng chủ yếu đến từ châu Á với mức tăng sản lượng 12,9%, qua đó bù đắp cho sự sụt giảm tại Mỹ và Nhật Bản.

Ở Mỹ, thị trường lớn nhất của tập đoàn, doanh số giảm 4,6% so với cùng kỳ năm trước. Các số liệu được Toyota công bố bao gồm cả thương hiệu xe sang Lexus.

