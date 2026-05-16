Toyota nộp hồ sơ xây dựng nhà máy 2 tỷ USD tại Mỹ

Toyota dự kiến đầu tư 2 tỷ USD xây dựng nhà máy lắp ráp mới tại Texas, tạo 2.000 việc làm và đẩy mạnh chiến lược sản xuất nội địa tại Mỹ.

Toyota vừa nộp hồ sơ xin phê duyệt để xây dựng một cơ sở sản xuất mới tại bang Texas (Mỹ), tiếp tục đẩy mạnh hiện diện tại thị trường này trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Donald Trump gây áp lực buộc các hãng xe tăng cường sản xuất nội địa.

Toyota sẽ xây dựng nhà máy 2 tỷ USD tại Texas, Mỹ

Theo tài liệu nộp lên Cơ quan Kiểm toán Công Texas, dự án dự kiến đặt tại hạt Bexar với tổng vốn đầu tư khoảng 2 tỷ USD . Nhà máy mới có thể tạo ra khoảng 2.000 việc làm khi đi vào hoạt động.

Kế hoạch này là một phần trong xu hướng chung của các hãng xe toàn cầu đang điều chỉnh chiến lược sản xuất trước chính sách thương mại của Mỹ và sự thay đổi trong nhu cầu tiêu dùng. Nếu được triển khai, Toyota sẽ xây dựng thêm một dây chuyền lắp ráp mới bên cạnh nhà máy xe bán tải hiện có tại Texas.

Động thái này giúp hãng củng cố vị thế tại thị trường lớn nhất của mình, trong khi các đối thủ như Ford và Nissan đang có xu hướng thu hẹp hoạt động.

Ông Tatsuo Yoshida, chuyên gia phân tích cấp cao của Bloomberg Intelligence, nhận định rằng với khả năng chính sách thuế cao của Mỹ kéo dài, các hãng xe đang xem xét lại việc phân bổ sản xuất theo từng dòng xe. Ông cho rằng cơ sở mới có thể giúp Toyota chuyển sản xuất dòng xe bán tải Tacoma từ Mexico sang Mỹ, qua đó giảm thiểu rủi ro từ thuế quan.

Theo một số nguồn tin, Toyota có thể chuyển dây chuyền sản xuất dòng xe bán tải Tacoma từ Mexico sang Mỹ, qua đó giảm thiểu rủi ro từ thuế quan.

Đại diện Toyota tại Mỹ cho biết hiện chưa có thông tin bổ sung, nhưng nhấn mạnh triết lý sản xuất của hãng là "xây dựng tại nơi bán và mua tại nơi sản xuất". Việc xây dựng dự kiến bắt đầu trong năm nay, hoàn thành vào năm 2029 và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2030.

"Chúng tôi thường xuyên đánh giá lại mạng lưới sản xuất để đảm bảo tính cạnh tranh và phù hợp với nhu cầu khách hàng", công ty cho biết, đồng thời khẳng định cam kết lâu dài với khu vực Bắc Mỹ, việc làm địa phương và chuỗi cung ứng.

Trước đó, Giám đốc Điều hành Toyota Kenta Kon cũng đã úp mở về kế hoạch mở rộng trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh, nhấn mạnh việc xây dựng nhà máy mới là chìa khóa để tận dụng tối đa năng lực sản xuất.

Dự án tại Texas, có tên mã "Project Orca", là một phần trong chiến lược mở rộng sản xuất tại Mỹ. Hiện Toyota đang sản xuất hai dòng xe Tundra và Sequoia tại nhà máy ở San Antonio, nơi đã lắp ráp gần 200.000 xe trong năm 2025 và sử dụng khoảng 3.700 lao động.

Vào tháng 11/2025, Toyota thông báo sẽ đầu tư tới 10 tỷ USD vào các dự án nội địa nhằm tăng sản lượng, phản ứng trước mức thuế 15% mà chính quyền Tổng thống Donald Trump áp lên ôtô và linh kiện nhập khẩu từ Nhật Bản.

Trong số đó có khoản đầu tư 912 triệu USD nhằm nâng công suất sản xuất linh kiện hybrid và xe hybrid tại 5 bang, bao gồm West Virginia, Kentucky, Mississippi, Tennessee và Missouri, dự kiến tạo thêm 252 việc làm.

Kế hoạch của Toyota phản ánh sự dịch chuyển rõ rệt trong ngành công nghiệp ôtô toàn cầu, khi các hãng buộc phải thích ứng với môi trường thương mại mới và ưu tiên sản xuất tại các thị trường tiêu thụ chính. Nếu được phê duyệt, dự án tại Texas sẽ là một trong những khoản đầu tư lớn nhất của Toyota tại Mỹ trong thập kỷ tới.