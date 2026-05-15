Honda lỗ lần đầu tiên sau gần 70 năm, từ bỏ mục tiêu doanh số xe điện

Honda lần đầu báo lỗ sau gần 70 năm niêm yết khi gánh chi phí khổng lồ từ mảng xe điện, buộc hãng phải từ bỏ các mục tiêu EV đầy tham vọng và điều chỉnh chiến lược tăng trưởng.

Honda vừa công bố khoản lỗ thường niên đầu tiên kể từ khi niêm yết vào năm 1957, sau khi phải ghi nhận hơn 9 tỷ USD chi phí tái cấu trúc mảng xe điện (EV). Diễn biến này không chỉ đánh dấu một bước ngoặt lớn trong lịch sử tài chính của hãng, mà còn cho thấy những rủi ro đáng kể khi các nhà sản xuất ôtô truyền thống đặt cược mạnh tay vào thị trường xe điện trong bối cảnh nhu cầu thực tế yếu hơn kỳ vọng.

Chiến lược điện hóa của Honda thất bại thảm hại

Báo cáo tài chính tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ của hãng xe Nhật Bản này phản ánh những thách thức mà hãng đang đối mặt, đặc biệt khi chiến lược EV đầy tham vọng không đạt được tiến triển như ban lãnh đạo mong đợi.

Honda vừa công bố khoản lỗ thường niên đầu tiên kể từ khi niêm yết vào năm 1957, sau khi phải ghi nhận hơn 9 tỷ USD chi phí tái cấu trúc mảng xe điện (EV).

Giám đốc Điều hành Toshihiro Mibe cho biết Honda sẽ hủy bỏ mục tiêu để xe điện chiếm 20% doanh số bán xe mới vào năm 2030. Đồng thời, hãng cũng từ bỏ kế hoạch chuyển đổi hoàn toàn sang xe thuần điện hoặc xe chạy pin nhiên liệu vào năm 2040.

Thương hiệu còn quyết định tạm dừng vô thời hạn dự án EV tại Canada - kế hoạch đầu tư trị giá 11 tỷ USD nhằm sản xuất xe điện và pin, vốn được xem là khoản đầu tư lớn nhất của hãng tại quốc gia này.

Hãng xe Nhật Bản đã hủy toàn bộ các dự án xe điện trong tương lai, bao gồm 0 Series với 2 mẫu xe sedan và SUV, dự án xe điện Afeela 1 của liên doanh Sony - Honda, mẫu xe điện hạng sang Acura RSX EV...

Dù báo lỗ lớn, cổ phiếu Honda vẫn có thời điểm tăng lên mức cao nhất trong 2 tháng trước khi chốt phiên tăng 3,8%. Động lực đến từ cam kết hoàn trả ít nhất 800 tỷ Yen cho cổ đông trong 3 năm tới, cùng việc duy trì cổ tức hàng năm ở mức 70 Yen/cổ phiếu.

Cam kết này cho thấy hãng đang phụ thuộc đáng kể vào mảng xe máy - lĩnh vực vẫn mang lại lợi nhuận ổn định - để tạo dòng tiền và duy trì niềm tin của nhà đầu tư, trong khi mảng ôtô tiếp tục gặp khó khăn về quy mô và hiệu quả triển khai.

Honda báo lỗ lần đầu tiên sau gần 70 năm

Theo nhà phân tích James Hong từ Macquarie, "tốc độ thực thi tổng thể của Honda là rất chậm", và nhiều bước đi chiến lược của hãng, như tăng sử dụng linh kiện nội địa từ Trung Quốc, và thực tế là "không có gì mới".

Trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2026, Honda ghi nhận khoản lỗ hoạt động 2,63 tỷ USD , cao hơn nhiều so với các dự báo trước đó.

Trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2026, Honda ghi nhận khoản lỗ hoạt động 414,3 tỷ Yen ( 2,63 tỷ USD ), cao hơn đáng kể so với dự báo là 315,6 tỷ Yen từ các nhà phân tích, và đảo chiều so với mức lợi nhuận 1,2 nghìn tỷ Yen của năm trước.

Tổng thiệt hại liên quan đến EV trong năm đạt 1,45 nghìn tỷ Yen, và hãng dự kiến sẽ tiếp tục chịu thêm 500 tỷ Yen chi phí trong năm tài chính hiện tại. Trước đó, Honda từng ước tính các khoản giảm giá trị EV có thể lên tới 2,5 nghìn tỷ Yen.

Dù vậy, công ty kỳ vọng sẽ quay lại có lãi trong năm nay, với dự báo lợi nhuận khoảng 500 tỷ Yen nhờ các biện pháp cắt giảm chi phí và đóng góp từ mảng xe máy.

Dù vậy, công ty kỳ vọng sẽ quay lại có lãi trong năm nay, với dự báo lợi nhuận khoảng 500 tỷ Yen nhờ các biện pháp cắt giảm chi phí và đóng góp từ mảng xe máy.

Honda có chiến lược gì trong tương lai?

Honda cho biết sẽ mở rộng năng lực sản xuất xe máy tại Ấn Độ, hướng tới doanh số kỷ lục 22,8 triệu chiếc. Trong năm tài chính vừa qua, doanh số mạnh tại Ấn Độ và Brazil đã giúp mảng xe máy đạt mức cao kỷ lục cả về sản lượng lẫn lợi nhuận, góp phần bù đắp cho khoản lỗ lớn từ EV và sự sụt giảm doanh số ôtô tại các thị trường quan trọng như Trung Quốc.

Theo các chuyên gia, quá trình chuyển đổi sang xe điện tại các thị trường trọng điểm như Ấn Độ và Việt Nam đang gây áp lực lên biên lợi nhuận của mảng kinh doanh này.

Tuy nhiên, ngay cả mảng xe máy cũng không hoàn toàn "miễn nhiễm". Theo các chuyên gia, quá trình chuyển đổi sang xe điện tại các thị trường trọng điểm như Ấn Độ và Việt Nam đang gây áp lực lên biên lợi nhuận của lĩnh vực này.

Honda cảnh báo giá nguyên vật liệu tăng, cùng tác động từ xung đột Trung Đông, có thể khiến lợi nhuận hoạt động năm nay giảm thêm khoảng 313 tỷ Yen.

Honda cảnh báo giá nguyên vật liệu tăng, cùng tác động từ xung đột Trung Đông, có thể khiến lợi nhuận hoạt động năm nay giảm thêm khoảng 313 tỷ Yen.

Trong bối cảnh đó, giới phân tích cho rằng Honda chỉ có "cửa sổ thời gian hạn chế" để điều chỉnh chiến lược và bắt kịp xu hướng điện hóa toàn cầu, trước khi bị tụt lại phía sau trong cuộc đua ngày càng khốc liệt của ngành công nghiệp ôtô.