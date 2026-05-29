Xe máy điện học sinh giá chưa đến 15 triệu của VinFast có gì hay?

  • Thứ sáu, 29/5/2026 11:27 (GMT+7)
Mẫu xe máy điện VinFast được nâng cấp với bộ tem mới, động cơ và bộ pin cũng cho thông số nhỉnh hơn bản tiền nhiệm.

Trên trang Facebook của VinFast mảng xe máy điện, hãng bất ngờ đăng tải hình ảnh bản nâng cấp của chiếc xe máy điện học sinh Flazz với tên gọi Flazz Max. Sản phẩm mới được nâng cấp ở cả bộ tem lẫn chi tiết trang bị hay động cơ điện so với bản tiền nhiệm.

Nhìn từ bên ngoài có thể thấy, so với bản tiền nhiệm, Flazz Max sở hữu bộ tem thể thao hơn với gam màu xanh - đỏ - trắng. Ốp ở phía đầu xe sơn cam với bộ tem và in logo thương hiệu. Ngoài ra, xe còn có các phiên bản sơn tem xanh, cam, đều được gắn các logo mới thể hiện tinh thần thể thao.

Các trang bị như đèn chiếu sáng chính bóng LED, màn hình hiển thị điện tử hay mâm 10 inch vẫn xuất hiện trên mẫu xe mới. Theo thông tin từ VinFast, Flazz Max được trang bị motor điện công suất 1,5 kW, nhỉnh hơn so với bản Flazz (1,1 kW).

Xe được bán với nhiều tùy chọn màu sắc, cùng bộ tem thể thao. Ảnh: VinFast.

Nhờ đó, vận tốc tối đa của xe được tăng lên mức 48 km/h, cao hơn bản tiền nhiệm (39 km/h). Bộ pin 1,5 kWh cho phép mẫu xe máy điện di chuyển tối đa 85 km mỗi lần sạc.

Theo chia sẻ từ đại lý, xe dự kiến được bán với giá 14,99 triệu, thấp hơn 2 triệu so với giá niêm yết của Flazz (16,9 triệu đồng). Mẫu xe máy điện học sinh tiếp tục được hưởng các ưu đãi như giảm 5% từ chương trình thu xăng đổi điện, miễn phí sạc/đổi pin.

Tại Việt Nam, phân khúc xe máy điện cho học sinh, sinh viên vẫn chưa có nhiều đại diện. Một số cái tên có thể kể đến như Yadea Vekoo, Ocean hay Honda Icon:e. VinFast Flazz Max sẽ là một cái tên đáng cân nhắc trong phân khúc, cùng với ZGoo, người anh em cùng nhà.

Bộ Xây dựng chỉ đạo gỡ khó cho xe bán tải

Bộ Xây dựng ra thông báo yêu cầu nghiên cứu, rà soát và sửa đổi, bổ sung các quy định về phân loại phương tiện, kiểm định đối với bán tải nếu cần thiết.

Nền tảng công nghệ an toàn cốt lõi trên Lynk & Co 900

Công nghệ an toàn, bảo vệ hành khách trên Lynk & Co 900 không dừng ở bài kiểm tra va chạm hay số lượng túi khí. Mẫu SUV này được phát triển thành "không gian sống" cho chủ nhân.

Đan Thanh

VinFast xe máy Honda VinFast Flazz xe máy điện

