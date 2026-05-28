Nền tảng công nghệ an toàn cốt lõi trên Lynk & Co 900

Công nghệ an toàn, bảo vệ hành khách trên Lynk & Co 900 không dừng ở bài kiểm tra va chạm hay số lượng túi khí. Mẫu SUV này được phát triển thành “không gian sống” cho chủ nhân.

Trong xu hướng phát triển dòng SUV cao cấp thế hệ mới, việc vượt qua bài thử nghiệm tiêu chuẩn 5 sao của tổ chức an toàn hàng đầu thế giới là yếu tố cơ bản. Với nhóm khách cao cấp, họ kỳ vọng chiếc xe trở thành “không gian sống” cho bản thân và gia đình, đặc biệt trong chuyến di chuyển dài ngày. Từ đó, nền tảng công nghệ an toàn trên ôtô mở rộng sang khả năng bảo vệ toàn diện: Từ kiến trúc thân xe, hệ thống pin, hỗ trợ lái ADAS, cho đến sự an toàn cho trẻ nhỏ và hành khách ở mọi hàng ghế.

Đây là hướng tiếp cận mà Lynk & Co áp dụng trên dòng SUV đầu bảng của thương hiệu - chiếc Lynk & Co 900.

Yếu tố an toàn là triết lý phát triển xe

Trong chuyến tham quan trung tâm an toàn Geely tại Ninh Ba (Trung Quốc) cuối năm 2025, ông Wang Pengxiang, Trưởng bộ phận Phát triển công nghệ an toàn, Viện nghiên cứu ôtô Geely, cho biết trung tâm này được xây dựng với vốn đầu tư gần 300 triệu USD , diện tích 45.000 m2 và thực hiện tới 27 loại bài kiểm tra an toàn. Đây là nơi nghiên cứu, phát triển và diễn ra loạt bài thử nghiệm dành riêng cho dòng xe Lynk & Co 900.

Điểm đáng chú ý là nhiều bài thử nghiệm tại đây được thiết kế để vượt tiêu chuẩn ngành, mô phỏng tình huống thực tế khắc nghiệt hơn tiêu chuẩn chứng nhận thông thường. Theo ông Wang, một số thử nghiệm còn được triển khai ở dải nhiệt độ từ -40 đến 95 độ C nhằm đánh giá khả năng bảo vệ trong điều kiện khí hậu cực đoan.

“Thực tế phức tạp hơn các bài thử tiêu chuẩn. Chúng tôi muốn xác thực khả năng bảo vệ trong nhiều tình huống hơn”, ông Wang chia sẻ.

Trong đó, Lynk & Co 900 là một trong những mẫu xe gây ấn tượng mạnh nhất sau quá trình thử nghiệm. Xe vượt qua bài va chạm kép phía hông và phía sau ở tốc độ lên đến 100 km/h, đồng thời sử dụng cấu trúc thân xe dạng lồng với cửa liền khối có độ cứng đến 2.000 Mpa.

Giá trị cốt lõi của hệ thống an toàn trên Lynk & Co 900 là nền tảng khung gầm SPA Evo, kiến trúc được kế thừa từ nền tảng Volvo SPA nổi tiếng toàn cầu. Theo đó, thân xe sử dụng tỷ lệ lớn thép cường lực cao, trong đó thép dập nóng đạt độ cứng tối đa 2.000 MPa xuất hiện tại vị trí quan trọng như cột A, B, cấu trúc cửa và dầm chống va đập ngang.

Đáng chú ý, cấu trúc Dual Door Ring (vòng khung cửa liền khối dập nóng) được Lynk & Co giới thiệu là công nghệ đầu tiên trên thế giới áp dụng cho mẫu SUV này. Hãng cho biết thiết kế này giúp tăng đáng kể độ cứng tổng thể và giảm hơn 100 điểm hàn, từ đó hạn chế nguy cơ mất liên kết khi xảy ra va chạm mạnh.

Một trong những công nghệ đáng chú ý khác là cơ chế “Controlled Wheel Detachment for Occupant Protection”. Công nghệ này chủ động tách bánh xe nhằm bảo vệ khoang hành khách trong va chạm lệch góc nhỏ. Khi xảy ra va chạm, hệ thống cho phép bánh xe và tay đòn tách khỏi thân xe theo quỹ đạo tính toán sẵn, giảm nguy cơ xâm nhập và gây thiệt hại vào khoang cabin. Đây là một phần trong triết lý hấp thụ và phân tán lực va chạm nhiều lớp có trên Lynk & Co 900.

Bảo vệ an toàn cho mọi vị trí ngồi

Nền tảng công nghệ an toàn trên Lynk & Co 900 không chỉ hướng đến người lái, mà tập trung bảo vệ mọi vị trí ngồi bên trong cabin theo hướng “an toàn bình đẳng” cho mọi chỗ ngồi.

Đơn cử, mẫu SUV cao cấp sở hữu đến 11 túi khí, gồm túi khí hàng ghế ba, túi khí trung tâm và rèm khí kéo dài toàn cabin. Lynk & Co 900 hoàn thành thử nghiệm va chạm cực hạn đầu tiên tại Trung Quốc dành cho cả ba hàng ghế, trong kịch bản bị đâm từ phía sau ở tốc độ 100 km/h, sau đó tiếp tục va chạm ngang hông ở tốc độ tương đương.

Bên cạnh đó, hãng xe định vị New Premium cũng phát triển riêng hệ thống khoang cabin đạt chuẩn an toàn cho mẹ và bé (mother and child grade healthy cabin) trên Lynk & Co 900. Cụ thể, hãng áp dụng tiêu chí “3 không” bên trong cabin gồm: Không nhựa đường, không bông tái chế và không dung môi độc hại. Nhờ đó, xe không tạo nguồn phát thải nguy hiểm hoặc chất bay hơi có hại bên trong cabin. Với trẻ em, hãng còn tích hợp hệ thống phát hiện trẻ bị bỏ quên trong xe, khóa trẻ em thông minh, cảnh báo trẻ đứng trên ghế, màn hình quan sát phía sau bằng giọng nói, chống kẹt cửa và công nghệ giảm ánh sáng xanh TUV Rheinland.

Ở góc độ sử dụng thực tế, đây là tính năng hướng trực tiếp đến nhóm khách hàng gia đình cao cấp, thường quan tâm đến trải nghiệm an toàn tổng thể, thay vì chỉ số chống va chạm đơn thuần.

“Lá chắn điện tử” cho gia đình

Ngoài yếu tố mang tính nền tảng, Lynk & Co 900 áp dụng công nghệ điện tử mới nhất được hãng phát triển. Theo đó, xe trang bị chip NVIDIA Drive Orin-X với năng lực tính toán 254 TOPS, kết hợp cảm biến LiDAR, radar sóng mm, 11 camera độ phân giải cao và 12 radar siêu âm.

Hệ thống cho phép mẫu SUV cao cấp tích hợp hàng chục tính năng hỗ trợ lái xe ADAS. Nổi bật có phanh khẩn cấp tự động AEB, hỗ trợ tránh va chạm, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo mở cửa, hỗ trợ lái xe trên cao tốc, hay camera 540 độ xuyên gầm… Theo hãng, hệ thống AEB có thể nhận diện và xử lý tình huống với xe đứng yên ở tốc độ tới 130 km/h, đồng thời nhận diện cả vật cản như cọc tiêu, thùng nước hay biển cảnh báo trong điều kiện thiếu sáng.

Tại Lynk & Co, hãng gọi đây là hệ thống nhận diện đa chiều toàn cảnh (Full-dimensional perception), nhằm giảm tối đa khoảng trễ phản ứng trong tình huống khẩn cấp.

Là dòng SUV hybrid cỡ lớn, an toàn pin là một trong những yếu tố được Lynk & Co chú trọng trong việc phát triển nền tảng công nghệ an toàn. Bộ pin trên dòng xe này trải qua hơn 1.250 bài thử nghiệm trong quá trình phát triển, gồm tình huống đâm xuyên, ép cực hạn, khuếch tán nhiệt, rung động cường độ cao, cháy, nổ, ngập nước hay bảo vệ điện cao áp… Hãng cho biết bộ pin này đáp ứng trước và vượt tiêu chuẩn GB38031-2025 của Trung Quốc - bộ tiêu chuẩn an toàn pin thế hệ mới thuộc nhóm khắt khe hàng đầu thế giới hiện nay.

Ngoài ra, kết cấu cửa xe thiết kế chống cháy nhiều lớp, trang bị hệ thống van xả áp thông minh và lớp cách nhiệt kiểu hàng không, nhằm hạn chế phản ứng dây chuyền nếu xảy ra sự cố nhiệt.

Từ nền tảng cơ bản của mẫu SUV cao cấp truyền thống, Lynk & Co 900 đón đầu xu hướng khách hàng mới, có nhu cầu về mẫu xe đủ tinh tế để phục vụ công việc, vừa đáp ứng không gian an toàn cho gia đình trên hành trình dài. Nếu trước đây, các hãng xe sang hàng đầu châu Âu được coi là chuẩn mực về sự an toàn, thì sự xuất hiện của Lynk & Co 900 cho thấy thương hiệu mới muốn tham gia cuộc chơi một cách sòng phẳng, bằng tiêu chuẩn cao hơn, phức tạp và gần với điều kiện sử dụng thực tế.