Lynk & Co thử nghiệm an toàn thế nào ở trung tâm lớn nhất thế giới?

Tập đoàn Geely đầu tư gần 300 triệu USD cho trung tâm thử nghiệm an toàn, đặt những bài toán vượt tiêu chuẩn ngành, kiểm thử toàn bộ dải sản phẩm của Lynk & Co.

Cuối năm 2025, Tập đoàn Ôtô Geely (sở hữu thương hiệu Lynk & Co) chính thức ra mắt Trung tâm an toàn Geely (Ninh Ba, Trung Quốc). Hãng công bố đây là trung tâm thử nghiệm an toàn ôtô lớn nhất thế giới, có diện tích 45.000 m2, vốn đầu tư ban đầu hơn 2 tỷ nhân dân tệ (gần 300 triệu USD ) và đạt 5 kỷ lục thế giới gồm: Phòng thí nghiệm an toàn ôtô lớn nhất, đường thử va chạm ôtô trong nhà dài nhất, hầm gió thử nghiệm ôtô lớn nhất, khu vực thử va chạm ôtô (0-180 độ) lớn nhất và số lượng bài kiểm tra an toàn ôtô nhiều nhất (27 loại).

Trong chuyến tham quan trung tâm này, giới truyền thông Việt Nam có buổi trao đổi với ông Wang Pengxiang, Trưởng bộ phận Phát triển Công nghệ An toàn, Viện Nghiên cứu Ôtô Geely, về quá trình thử nghiệm và phát triển công nghệ an toàn cho các dòng xe toàn cầu của Lynk & Co.

Quy trình thử nghiệm nghiêm ngặt

- Trung tâm an toàn Geely đóng vai trò thế nào trong việc kiểm thử, phát triển công nghệ an toàn cho các hãng xe thuộc tập đoàn?

- Trung tâm ra đời nhằm phục vụ việc chứng thực hiệu suất an toàn cho tất cả dòng xe thuộc sở hữu của Geely. Đồng thời, chúng tôi cũng mở cửa cho toàn bộ hãng xe trong ngành, chào đón các mẫu xe đến để xác thực hiệu suất an toàn.

Ngoài thử nghiệm an toàn bị động, trung tâm có khả năng kiểm thử toàn bộ khía cạnh như an toàn chủ động, an toàn vận hành, an toàn xe năng lượng mới và an toàn số trên các mẫu xe thông minh. Việc kiểm chứng được chúng tôi mô phỏng từ giao thông thực tế như va chạm xe ở đa góc độ, va chạm ở dải tốc độ khác nhau và xoay quanh tình huống sử dụng xe thực tế của người dùng.

- Quy trình thử nghiệm tại trung tâm được xây dựng thế nào?

- Quy trình thử nghiệm tại đây phần lớn tương thích các chuẩn quốc tế, thậm chí vượt chuẩn ở một số hạng mục.

Đơn cử, trong tiêu chuẩn thử nghiệm va chạm, chúng tôi không chỉ đáp ứng yêu cầu từ các tổ chức hàng đầu thế giới, mà bổ sung nhiều tình huống khắc nghiệt hơn. Bởi lẽ, thực tế sẽ phức tạp và nhiều tình huống hơn so với các bài thử tiêu chuẩn. Chúng tôi cũng là trung tâm duy nhất triển khai thử nghiệm bảo vệ người đi bộ trong toàn dải nhiệt độ, khi áp dụng buồng nhiệt từ -40 đến 95 độ C, để xác thực khả năng bảo vệ trong đa dạng mức nhiệt độ. Quy định hiện hành thường chỉ kiểm tra ở nhiệt độ thông thường.

Lý do là khả năng bảo vệ người đi bộ trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt rất quan trọng. Ví dụ, vào mùa đông, vật liệu của một số chi tiết sẽ cứng và giòn hơn, dẫn tới nguy cơ chấn thương cao hơn.

- Các dòng xe Lynk & Co được thử nghiệm an toàn thế nào tại trung tâm?

- Trung tâm tại đây đóng vai trò then chốt trong quá trình phát triển và thử nghiệm an toàn cho toàn bộ dải sản phẩm của Lynk & Co.

Hệ thống mô phỏng va chạm ở trung tâm được sử dụng để đánh giá khả năng bảo vệ hành khách trên các mẫu Lynk & Co, gồm hiệu quả của hệ thống hỗ trợ lái trong những tình huống rủi ro như phanh khẩn cấp hoặc lệch làn đường. Phòng thử nghiệm bảo vệ người đi bộ giúp đánh giá mức độ chấn thương khi xe va chạm với người bộ hành hoặc xe 2 bánh. Phòng đo đạc chính xác được dùng để phân tích mức độ biến dạng của cấu trúc khung gầm sau va chạm.

Một thử nghiệm va chạm người đi bộ tại trung tâm an toàn Geely.

Trung tâm cũng giúp rút ngắn thời gian nghiên cứu và phát triển các mẫu xe Lynk & Co nhờ ứng dụng hệ thống tự động hóa quy trình thử nghiệm. Trước đây, một bài thử va chạm thường mất khoảng một tuần, nhưng nay chỉ cần 3 ngày.

Việc trải qua thử nghiệm tại trung tâm cũng hỗ trợ quá trình xe đạt chứng nhận trên toàn cầu, bởi năng lực tại đây có thể đáp ứng yêu cầu từ các thị trường hàng đầu thế giới. Trong quá trình phát triển, các mẫu xe Lynk & Co sử dụng cơ sở vật chất tại trung tâm để bảo chứng cho khả năng vượt qua những thử nghiệm an toàn ở nhiều thị trường.

Cuối cùng là thúc đẩy và đổi mới công nghệ. Sau khi trải qua hàng loạt thử nghiệm và được tối ưu tại trung tâm này, hãng xe có thể tìm ra, phát triển những thiết kế mới như khung cửa thép liền khối 2.000 Mpa, khả năng bảo toàn tối ưu khi mất bánh xe trong những va chạm, công nghệ tay nắm cửa an toàn hỗ trợ hành khách thoát hiểm khẩn cấp…

Những đột phá về an toàn

- Mẫu xe Lynk & Co nào khiến ông ấn tượng nhất sau quá trình thử nghiệm?

- Các dòng xe Lynk & Co Z10, Z20 hay 900 đều trải qua thử nghiệm tại trung tâm an toàn này. Trong đó, Lynk & Co 900 là dòng xe để lại nhiều ấn tượng nhất. Chiếc SUV cỡ lớn cao cấp này có cấu trúc thân xe an toàn dạng lồng, cửa liền khối với độ cứng đến 2.000 Mpa, vượt qua hàng loạt thử nghiệm va chạm kép từ phía hông, đằng sau ở dải tốc độ đến 100 km/h…

Hệ thống hỗ trợ lái thông minh trên các mẫu xe Lynk & Co vượt qua nhiều tình huống mô phỏng thực tế, thử nghiệm hệ thống pin cũng vượt qua các bài thử đâm xuyên, ép cực hạn… nhằm đảm bảo an toàn trong đa dạng điều kiện, ở dải nhiệt độ môi trường khác nhau.

- Nền tảng khung gầm CMA mang đến khả năng bảo vệ hành khách thế nào trên các dòng xe Lynk & Co?

- Nhờ thiết kế và sử dụng nhiều vật liệu tiên tiến, nền tảng khung gầm CMA mang đến nhiều đột phá về mặt an toàn. CMA tạo nên kết cấu thân xe dạng lồng cường lực cao, thép dập nóng được bố trí ở những khu vực then chốt như cột A, cột B nhằm tăng độ cứng cho thân khi xảy ra va chạm.

Phòng thí nghiệm mô phỏng va chạm được sử dụng để đánh giá khả năng bảo vệ hành khách trên xe khi xảy ra va chạm.

Bên cạnh đó, các vùng hấp thụ xung lực được tính toán kỹ lưỡng nhằm phân tán năng lượng hiệu quả hơn, giảm mức độ biến dạng của khoang hành khách khi xảy ra va chạm. Nền tảng CMA Evo cải thiện tính khí động học của xe, đặc biệt trong tình huống di chuyển trên mặt đường trơn hoặc đánh lái khẩn cấp tránh chướng ngại vật.

Những cải tiến này nâng cao khả năng bảo vệ an toàn bị động, tạo nền tảng, độ tin cậy cho hệ thống hỗ trợ lái và công nghệ an toàn thông minh trên các dòng xe được áp dụng.

- Tình huống va chạm nào là thách thức lớn nhất với ôtô hiện nay?

- Đó là va chạm lệch 50%, yêu cầu xe hấp thụ nhiều năng lượng ở góc va chạm cụ thể. Tiếp đến là va chạm cột bên hông, đòi hỏi độ cứng cột B và kết cấu chống va đập cửa cao hơn. Cuối cùng là tai nạn lật xe, liên quan tới độ ổn định và tốc độ bung túi khí.

Để đối phó những trường hợp này, Lynk & Co đã phát triển các hệ thống an toàn chủ động thông minh, như hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp AEB toàn diện trên Lynk & Co 08 EM-P. Chúng tôi đã sử dụng công nghệ mô phỏng số để tối ưu cấu trúc va chạm, áp dụng tư duy chống va chạm cho thiết kế bộ pin. Nhờ các hệ thống này, Lynk & Co đã đạt chứng nhận an toàn 5 sao từ EURO NCAP trong năm 2025.

Xe năng lượng mới được bổ sung nhiều bài thử chuyên biệt, đặc biệt liên quan đến hệ thống pin.

- Các dòng xe năng lượng mới có quy trình thử nghiệm an toàn khác gì so với xe truyền thống?

- So với các dòng xe động cơ đốt trong truyền thống, quy trình phát triển và thử nghiệm an toàn xe năng lượng mới được Lynk & Co bổ sung nhiều bài thử chuyên biệt.

Đầu tiên là an toàn cho hệ thống pin. Ngoài các bài thử nghiệm thông thường, những chiếc xe năng lượng mới sẽ trải qua bài thử đâm xuyên và khuếch tán nhiệt. Với hệ thống điện áp cao, Lynk & Co đã thử nghiệm 22 hạng mục gồm khả năng cách điện trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thử nghiệm ngắt điện sau va chạm…

Chúng tôi cũng đánh giá an toàn toàn diện trên nhiều khía cạnh như tương thích điện từ, an ninh mạng, khả năng kiểm soát nhiệt độ của pin… Các bài thử này đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, thậm chí một số hạng mục được thử nghiệm khắt khe hơn. Đơn cử, bộ pin của Lynk & Co không xảy ra hiện tượng rò rỉ trong vòng 30 phút sau va chạm mô phỏng, vượt tiêu chuẩn chung của ngành.