3 mẫu xe Lynk & Co sắp gia nhập thị trường Việt Nam

Lynk & Co cho thấy tham vọng tại thị trường Việt Nam, khi chuẩn bị trình làng 3 mẫu xe mới: Lynk & Co 900, Lynk & Co 02 cùng Lynk & Co 03. Tất cả dự kiến mở bán trong năm 2026.

Sau giai đoạn thăm dò thị trường bằng một số dòng xe ở phân khúc phổ biến, Lynk & Co dường như sẵn sàng bước vào giai đoạn tăng tốc tại Việt Nam, khi liên tục có động thái mở rộng dải sản phẩm. Bằng chứng là không lâu sau khi giới thiệu mẫu xe PHEV - Lynk & Co 08 EM-P, thương hiệu xe thuộc tập đoàn Geely lại chuẩn bị trình làng loạt sản phẩm mới. Trong đó có 2 mẫu xe lần đầu “chào sân” thị trường, bao gồm: Lynk & Co 900, Lynk & Co 02 và phiên bản mới của dòng Lynk & Co 03.

Các sản phẩm mới trải rộng ở nhiều phân khúc - từ SUV cỡ lớn, SUV thuần điện đến sedan hạng C - cho thấy Lynk & Co đang nỗ lực hoàn thiện danh mục phân phối tại Việt Nam. Đây là thị trường tiềm năng nhưng ngày càng cạnh tranh.

Lynk & Co 900 - SUV cỡ lớn hướng đến phân khúc cao cấp

Trong 3 mẫu xe sắp ra mắt, Lynk & Co 900 được xem là “át chủ bài”, giúp Lynk & Co gia tăng nhận diện và định vị thương hiệu. Mẫu xe sở hữu thiết kế mang phong cách tương lai với thân xe bề thế, hướng đến khách hàng tìm kiếm mẫu SUV cỡ lớn thiên về trải nghiệm cao cấp.

Bên cạnh đó, không gian nội thất cũng thu hút sự chú ý nhờ được tối ưu với tỷ lệ sử dụng lên đến 88,2%, tương đương gần 1 m2 cho mỗi hành khách. Con số này thường chỉ thấy trên mẫu MPV cỡ lớn. Ngoài ra, hàng ghế thứ ba có thể chỉnh điện và ngả đến 155 độ, đủ rộng cho người cao khoảng 1,8 m.

Lynk & Co 900 định vị ở phân khúc SUV cỡ lớn, hướng đến khách hàng ưu tiên trải nghiệm cao cấp.

Tiện ích trong khoang cabin Lynk & Co 900 ấn tượng với trang bị màn hình trung tâm kích thước lên đến 30 inch, độ phân giải 6K; đi kèm hệ điều hành Flyme Auto và dàn âm thanh 31 loa Harman Kardon. Xe có màn hình HUD thực tế ảo kích thước 95 inch, tủ lạnh mini dung tích 9 lít có thể làm lạnh hoặc làm nóng.

Về vận hành, Lynk & Co 900 sử dụng hệ truyền động EM-P (công nghệ Plug-in Hybrid cao cấp của Lynk & Co), cùng hệ khung gầm SPA Evo được nâng cấp từ nền tảng SPA.

Tại Việt Nam, Lynk & Co 900 có thể đặt “chung mâm” với một số mẫu SUV cỡ lớn đến từ châu Âu khi xét về kích thước, trang bị và định hướng cao cấp. Tuy nhiên, mức giá hấp dẫn hơn khi rơi vào khoảng 3 tỷ đồng .

Lynk & Co 02 - “viên gạch” đầu tiên ở mảng xe thuần điện

Bên cạnh mẫu SUV cỡ lớn, Lynk & Co cũng chuẩn bị đưa về Việt Nam mẫu crossover hoàn toàn mới, mang tên Lynk & Co 02. Đây là dòng xe thuần điện đầu tiên hãng mở bán tại Việt Nam, phát triển theo ngôn ngữ thiết kế thế hệ mới “The next day” với nhiều chi tiết tạo hình mang phong cách tương lai.

Điểm nhấn thông số nằm ở tỷ lệ thân xe với “tỷ lệ vàng” 0,618 - tạo cảm giác cân đối và năng động. Ngoài ra, xe gây ấn tượng với hệ thống đèn định vị ban ngày Dynamic Day Rays đặc trưng nhận diện, cùng phong cách thể thao điển hình nhờ đường gân nổi trên nắp capo và thân xe.

Lynk & Co 02 là mẫu ôtô thuần điện đầu tiên của hãng tại Việt Nam.

Lynk & Co 02 sử dụng động cơ điện bố trí ở cầu sau, cho công suất 200 kW, khả năng tăng tốc 0-100 km/giờ trong khoảng 5,5 giây. Xe có thể di chuyển tối đa quãng đường hơn 500 km sau mỗi lần sạc đầy. Hệ thống sạc nhanh cho phép nạp pin từ 10% lên 80% trong khoảng 30 phút.

Tại Việt Nam, Lynk & Co 02 nhiều khả năng sẽ định vị ở phân khúc SUV hay crossover thuần điện cỡ C. So với đối thủ, mẫu xe Trung Quốc sở hữu lợi thế nhờ sự khác biệt ở thiết kế cá tính và định hướng vận hành thiên về cảm giác lái. Lynk & Co 02 được dự đoán chào bán ở mức giá trên 900 triệu đồng.

Lynk & Co 03 mới - cải tiến tăng sức cạnh tranh

Khác với 2 mẫu SUV hoàn toàn mới, Lynk & Co 03 sắp “trình làng” là bản nâng cấp giữa vòng đời. Tuy vậy, đây vẫn là cái tên đáng chú ý trong phân khúc sedan hạng C.

Lynk & Co 03 mới được điều chỉnh nhẹ về thiết kế, mang phong cách thể thao hơn. Điểm nhấn nằm ở khoang nội thất được nâng cấp đáng kể về công nghệ. Bản nâng cấp trang bị màn hình sau vô lăng kích thước 12,3 inch và màn hình trung tâm 12,8 inch, tích hợp chip xử lý Qualcomm 8155 giúp tăng tốc độ phản hồi. Ngoài ra, xe còn trang bị nhiều tính năng hỗ trợ lái nâng cao thông qua hệ thống cảm biến và camera.

Theo đại lý, Lynk & Co 03 mới có giá dự kiến khoảng 800 triệu đồng, tùy phiên bản.