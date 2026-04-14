Lynk & Co 06 ưu đãi đặc biệt trong tháng 4

Mẫu Lynk & Co 06 đang được hãng xe Trung Quốc áp dụng chính sách ưu đãi theo hướng thực tế, tập trung vào các hình thức hỗ trợ chi phí trong quá trình sử dụng.

Phân khúc SUV đô thị (B-SUV) tại Việt Nam đang chứng kiến cuộc đua kích cầu ngày càng sôi động và đa dạng về hình thức. Bên cạnh giảm giá bán trực tiếp, một số thương hiệu bắt đầu chuyển hướng sang các chính sách hỗ trợ chi phí sở hữu trong dài hạn. Trường hợp Lynk & Co Việt Nam áp dụng với mẫu xe “con cưng” Lynk & Co 06 là một ví dụ.

Cùng người dùng giải “bài toán” chi phí sử dụng

Khác với nhiều chương trình khuyến mãi truyền thống, chính sách kích cầu dành cho Lynk & Co 06 trong tháng 4 được thiết kế hướng đến giải “bài toán” chi phí sử dụng thông qua nhiều hình thức.

Theo đó, khách mua Lynk & Co 06 thời điểm này sẽ được tặng gói bảo dưỡng miễn phí trong 5 năm với giá trị quy đổi khoảng 44 triệu đồng. Đây là khoản chi phí đáng kể, đặc biệt giúp giải tỏa nỗi lo “nuôi xe” để người dùng thoải mái tận hưởng hơn. Cùng với đó, hãng còn tặng voucher nhiên liệu 20 triệu đồng, tương đương quãng đường di chuyển 14.000 km, nắm bắt đúng nhu cầu trong tình hình giá nhiên liệu biến động như hiện nay.

Chương trình ưu đãi mới của Lynk & Co 06 góp phần giúp người dùng giải “bài toán” chi phí sử dụng.

Ngoài ra, chương trình thu cũ đổi mới thông qua hệ thống Carpla vẫn tiếp tục được duy trì với mức hỗ trợ 10 triệu đồng/xe. Chính sách này giúp người dùng rút ngắn quá trình nâng cấp phương tiện, đồng thời giảm chi phí khi chuyển đổi sang xe mới.

Có thể thấy, thay vì chỉ tập trung vào chi phí mua xe và lăn bánh ban đầu, Lynk & Co đang xây dựng gói ưu đãi theo hướng thiết thực hơn, qua đó giúp người dùng dễ tiếp cận mẫu xe yêu thích.

Tạo khác biệt từ nền tảng an toàn, công nghệ và độ bền

Ở góc độ sản phẩm, Lynk & Co 06 hướng đến nhóm khách hàng trẻ thông qua thiết kế hiện đại, mang cá tính và phong cách riêng. Mẫu SUV này sở hữu nhiều chi tiết nhận diện đặc trưng như dải đèn định vị tách biệt, cụm đèn đặt thấp hay bộ mâm thể thao. Không gian nội thất cũng đi theo hướng số hóa với màn hình trung tâm lớn, bảng đồng hồ kỹ thuật số cùng các tính năng kết nối thông minh, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Dù vậy, điểm tạo nên khác biệt của Lynk & Co 06 nằm ở hàm lượng công nghệ, đặc biệt là các tính năng an toàn chủ động ngày càng được người dùng đô thị quan tâm.

Thực tế, ở nhóm B-SUV tại Việt Nam, Lynk & Co 06 đang là một trong những mẫu xe trang bị hệ thống hỗ trợ lái (ADAS) cao cấp nhất, với loạt tính năng tân tiến như ga tự động thích ứng, phanh khẩn cấp tự động có nhận diện người đi bộ, cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau... Đi cùng là hệ thống camera 540 độ, tích hợp chế độ giả lập quan sát dưới gầm xe, hỗ trợ đáng kể khi di chuyển trong điều kiện giao thông phức tạp.

Bên cạnh kiểu dáng cá tính, mẫu B-SUV của Lynk & Co 06 còn sở hữu nhiều ưu thế cạnh tranh về công nghệ, an toàn và độ bền.

Bên cạnh đó, Lynk & Co 06 còn gây ấn tượng khi sở hữu nền tảng khung gầm BMA do Tập đoàn Geely phát triển. Nền tảng này kế thừa từ nền tảng CMA trứ danh của Volvo. Nhờ đó, cấu trúc khung xe được tối ưu về độ cứng và khả năng bảo vệ hành khách.

Về vật liệu, khung xe sử dụng hơn 63% thép cường lực và siêu cường lực. Trong đó, gần 16% là thép boron siêu cứng, tập trung tại các khu vực quan trọng như cột A, cột B và khoang hành khách. Điều này giúp tăng khả năng chịu lực, hạn chế biến dạng khi xảy ra va chạm, qua đó nâng cao mức độ an toàn cho người ngồi trong xe.

Không chỉ dừng ở thông số kỹ thuật, độ bền của mẫu B-SUV nhà Lynk & Co còn được kiểm chứng thông qua những bài thử nghiệm thực tế. Trong đó, “Hành trình an tâm” do Tasco tổ chức là câu trả lời xác đáng. Trong điều kiện vận hành cường độ cao (trung bình khoảng 600 km/ngày, thực hiện nhiều hành trình xuyên Việt và liên tục di chuyển qua đa dạng địa hình), chiếc Lynk & Co 06 vẫn dễ dàng vượt qua mốc 100.000 km, tương đương nhiều năm sử dụng thực tế.

Những chiếc Lynk & Co 06 đã chứng minh được độ ổn định khi dễ dàng hoàn thành chặng đường 100.000 km trong “Hành trình an tâm”.

Đáng chú ý, sau hành trình dài, các hạng mục kỹ thuật quan trọng vẫn duy trì trạng thái ổn định. Kết quả kiểm tra thực tế cho thấy khung gầm xe giữ độ chắc chắn, không ghi nhận rò rỉ hay hỏng hóc; hệ thống treo vận hành gần như nguyên bản với phản hồi vững chắc. Các chi tiết cao su chưa xuất hiện dấu hiệu lão hóa rõ rệt, trong khi khoang lái vẫn đảm bảo độ yên tĩnh, không phát sinh tiếng kêu hay rung động bất thường.

Từ nền tảng kỹ thuật đến kiểm chứng thực tế, Lynk & Co 06 đã cho thấy khả năng vận hành bền bỉ theo thời gian, qua đó góp phần hoàn thiện bài toán chi phí sở hữu - hướng tiếp cận hãng đang theo đuổi tại thị trường Việt Nam.