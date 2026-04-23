Lynk & Co 02 - khi thiết kế đẹp không ‘đánh đổi’ trải nghiệm

Mang phong cách coupe đô thị trẻ trung và cá tính, nhưng Lynk & Co 02 vẫn giữ nguyên sự đa dụng nhờ thiết kế thông minh, tối ưu hóa trải nghiệm cho người dùng.

Vốn nổi tiếng nhờ cá tính thương hiệu và cách làm sản phẩm khác biệt so với thị trường, Lynk & Co không tập trung phát triển dòng sedan truyền thống hay SUV đa dụng hướng đến người dùng phổ thông. Thay vào đó, thương hiệu cao cấp này còn sở hữu loạt sản phẩm coupe mang đậm cá tính và phong cách sống, dành riêng cho nhóm khách hàng đề cao trải nghiệm và sự khác biệt. Lynk & Co 02 là một trong số đó.

“Làn gió lạ” từ Lynk & Co

Nhắc đến phong cách coupe đô thị, người dùng ôtô Việt thường nghĩ đến những cái tên vốn quen thuộc. Có nhiều sản phẩm trở thành biểu tượng của thẩm mỹ ôtô hiện đại với kiểu dáng thể thao cuốn hút, cùng cá tính đặc trưng. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ điều kiện để trải nghiệm những mẫu xe này bởi giá bán thực tế không dễ tiếp cận.

Lynk & Co 02 là một trong những mẫu xe cá tính nhất trong dải sản phẩm của Lynk & Co.

Chính trong bối cảnh đó, Lynk & Co 02 - mẫu xe dự kiến trình làng thị trường Việt thời gian tới - nhận nhiều sự quan tâm, thậm chí được kỳ vọng trở thành mảnh ghép hoàn thiện, lấp vào khoảng giá vốn vẫn còn trống ở phân khúc coupe đô thị.

So với mẫu xe biểu tượng khác, Lynk & Co 02 gần như kế thừa đầy đủ tinh thần của mẫu coupe, với kiểu dáng cân đối và phong cách thể thao đặc trưng. Trong đó, điểm nhấn nằm ở cách hãng xử lý tỷ lệ và hình khối tổng thể, thông qua việc áp dụng “tỷ lệ vàng” 0,618 trong thiết kế, giúp xe đạt được sự cân đối tự nhiên.

Ngôn ngữ thiết kế trên Lynk & Co 02 cũng xây dựng theo hướng nhận diện cao, thừa hưởng đường nét từ bản concept “The Next Day”. Điểm nhấn nằm ở dải đèn định vị ban ngày Dynamic Day Rays đặc trưng. Các đường gân nổi trên nắp ca-pô và thân xe được xử lý dứt khoát, tạo cảm giác chuyển động cả khi xe đang đứng yên - đặc trưng quen thuộc của mẫu xe thiên về phong cách coupe.

Kiểu dáng cân đối và mang tính nhận diện cao giúp Lynk & Co 02 tạo nên sự khác biệt.

Đáng chú ý, những yếu tố này không tồn tại độc lập. Thiết kế cánh gió sau dạng “Megacity Horizon”, cùng bề mặt thân xe liền mạch với 13 điểm tối ưu giúp tăng tính khí động học. Điều này thể hiện rõ trên Lynk & Co 02, khi hệ số cản gió của xe chỉ khoảng 0,25 Cd. Việc giảm lực cản không khí giúp xe ổn định hơn ở tốc độ cao, đồng thời góp phần cải thiện phạm vi hoạt động, tăng thêm đến hơn 52 km.

Ngoài ra, nhìn vào kích thước tổng thể với chiều dài 4.460 mm, cùng trục cơ sở lên đến 2.755 mm có thể thấy, Lynk & Co 02 dù giữ “form dáng” gọn gàng của mẫu coupe đô thị, vẫn tối ưu không gian để đảm bảo trải nghiệm sử dụng của phân khúc hạng C. Đây cũng là cách nhiều mẫu xe hiện đại đang lựa chọn để cân bằng giữa thẩm mỹ và tính thực dụng.

Thẩm mỹ nhưng vẫn thực dụng và giàu trải nghiệm

Nếu thiết kế là điểm chạm ban đầu để chiếc xe “giao tiếp” với người dùng, thì không gian bên trong là nơi mang đến cảm nhận chân thực nhất về giá trị và trải nghiệm. Cái hay của Lynk & Co 02 nằm ở chỗ, mẫu xe gần như cân bằng được giữa yếu tố thẩm mỹ, công năng và cảm xúc.

Theo đó, khoang ca-bin xe mang đến sự sang trọng khi trang bị ghế da cao cấp, sử dụng cấu trúc 8 lớp đệm, chỉnh điện đến gần 160 độ, tích hợp thông gió và nhớ vị trí. Không chỉ tạo cảm giác êm ái mà còn giảm mệt mỏi khi di chuyển trong thời gian dài. Ngoài ra, sự kết hợp giữa hệ thống âm thanh Harman Kardon 14 loa công suất lớn và đèn viền nội thất 256 màu cũng giúp không gian bên trong Lynk & Co 02 trở nên giàu cảm xúc và mang đậm tính cá nhân hóa, khác biệt với mẫu xe cỡ C thông thường.

Không gian nội thất trên Lynk & Co 02 là sự dung hòa ấn tượng giữa tính thẩm mỹ, sự sang trọng và yếu tố thực dụng.

Ở khu vực trung tâm, màn hình 15,4 inch, độ phân giải 2.5K cho thấy cách Lynk & Co tiếp cận công nghệ theo hướng lấy người dùng làm trung tâm.

Đáng nói, dù chú trọng đến thẩm mỹ và công nghệ, Lynk & Co 02 không “đánh đổi” sự thực dụng cần có. Bằng chứng là khoang nội thất trên xe vẫn rộng rãi với diện tích lên đến 4,72 m2 (tức mỗi hành khách có khoảng 1 m2 không gian). Bên cạnh đó, xe được bố trí gần 40 vị trí chứa đồ, dung tích khoang hành lý có thể mở rộng hơn 1.400 L. Những con số cho thấy sự tính toán kỹ lưỡng về công năng của hãng xe Trung Quốc.

Ở khả năng vận hành, Lynk & Co 02 hướng đến sự êm ái đặc trưng của xe điện, đồng thời vẫn duy trì cảm giác lái mang tính thể thao nhờ sử dụng mô-tơ điện công suất lên đến 268 mã lực, mô-men xoắn 343 Nm, kết hợp cấu hình dẫn động cầu sau. Hệ thống này giúp xe tăng tốc 0-100 km/h trong 5,5 giây.

Đáng chú ý, bộ pin 66 kWh cho phạm vi hoạt động cao, đạt khoảng 435 km (WLTP). Cùng với đó là khả năng sạc nhanh 10-80% trong 30 phút. Chưa kể, mẫu coupe này cũng tích hợp tính năng cấp điện cho thiết bị ngoài (V2L). Điều này cho thấy sự cân bằng giữa hiệu năng và tính thực tế của Lynk & Co 02. Nhờ đó, người dùng có thể sử dụng xe linh hoạt cả trong đô thị lẫn hành trình xa khi cần thiết.

Xét về an toàn, Lynk & Co 02 cũng gây ấn tượng với trang bị 22 cảm biến, camera 540 độ toàn cảnh, có khả năng quan sát gầm xe, cùng loạt tính năng hỗ trợ lái nâng cao đa tầng. Chưa hết, xe có kết cấu thân cứng vững đạt tiêu chuẩn an toàn Euro NCAP 5 sao khi được phát triển trên nền tảng khung gầm SEA (Sustainable Experience Architecture) chuyên biệt dành riêng cho xe thuần điện. Những công nghệ vượt tầm phân khúc giúp giảm rủi ro trong quá trình vận hành, đồng thời nâng cao sự yên tâm cho người sử dụng.

Theo thông tin từ đại lý, Lynk & Co 02 dự kiến xuất hiện tại Việt Nam trong giai đoạn cuối quý II năm nay, với mức giá dự kiến khoảng 950 triệu đồng. Mẫu coupe đô thị này không đơn thuần là sản phẩm mới, mà trở thành “viên gạch” mở đầu cho chiến lược điện hóa của thương hiệu tại Việt Nam.