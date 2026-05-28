Bộ Xây dựng chỉ đạo gỡ khó cho xe bán tải

Bộ Xây dựng ra thông báo yêu cầu nghiên cứu, rà soát và sửa đổi, bổ sung các quy định về phân loại phương tiện, kiểm định đối với bán tải nếu cần thiết.

Bộ Xây dựng mới đây vừa ra Thông báo số 242/TB-BXD kết luận một số vấn đề sau khi làm việc với Ford Việt Nam về các kiến nghị liên quan bán tải - vốn phần lớn hiện nay được xếp vào nhóm ôtô tải pickup cabin kép.

Trong văn bản nói trên, Bộ Xây dựng đã giao Cục Đường bộ và Cục Đăng kiểm phối hợp rà soát QCVN 41:2024, Thông tư số 53/2024 và các quy định liên quan, đồng thời đánh giá hiệu quả triển khai Văn bản số 2612/CĐBVN-TCGT của Cục Đường bộ, làm rõ nội dung đã xử lý được cũng như các nội dung còn vướng mắc trong thực tiễn.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu nghiên cứu quá trình áp dụng các quy định trước đây, thực tiễn tổ chức giao thông, phân loại phương tiện, kiểm định đối với ôtô tải pickup cabin kép, bên cạnh giao việc chủ động trao đổi với doanh nghiệp sản xuất ôtô, Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) và các cơ quan, tổ chức liên quan để đề xuất phương án xử lý phù hợp, bao gồm sửa đổi, bổ sung QCVN 41:2024 hoặc Thông tư số 53/2024 nếu cần thiết.

Bộ Xây dựng yêu cầu việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung nói trên cần bảo đảm đúng quy định, đúng thẩm quyền, thống nhất, khả thi, minh bạch và không làm phát sinh cách hiểu khác nhau trong thực thi.

Cũng trong Thông báo số 242/TB-BXD, Bộ Xây dựng đã ghi nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị của Ford Việt Nam về những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn áp dụng quy định đối với ôtô tải pickup cabin kép.

Bộ Xây dựng cho biết trước đó đã họp với Sở Xây dựng Hà Nội để tham mưu cho UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định 52/2026, cho phép các loại ôtô tải pickup được phép hoạt động 24/24h.

Về phía Cục Đường bộ, sau khi làm việc với Ford Việt Nam và các đơn vị nghiên cứu cũng đã ban hành Văn bản 2612/CĐBVN-TCGT gửi đến cơ quan quản lý đường bộ trên cả nước đề nghị rà soát, hướng dẫn tổ chức giao thông phù hợp.

Tuy nhiên, theo quan điểm của Ford Việt Nam, việc hướng dẫn nêu trên mới xử lý bước đầu, chưa thể giải quyết triệt để vướng mắc do còn có những cách hiểu, cách áp dụng khác nhau liên quan đến phân loại phương tiện, báo hiệu đường bộ cũng như tổ chức giao thông tại địa phương.

Ford Việt Nam do vậy đề xuất các kiến nghị của doanh nghiệp cần tiếp tục được nghiên cứu khách quan, đúng quy định, đúng thẩm quyền, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu quản lý nhà nước, trật tự an toàn giao thông và tháo gỡ vướng mắc hợp lý cho người dân cũng như doanh nghiệp.

Tại Việt Nam, phân khúc bán tải chủ yếu là các đại diện cỡ trung đến từ các thương hiệu Mỹ và Nhật Bản.

Ford Ranger tạm thời vẫn là bán tải được khách Việt chọn mua nhiều nhất từ đầu năm với doanh số lũy kế đạt 5.045 xe sau 4 tháng. Cùng kỳ, Toyota Hilux ghi nhận doanh số 2.333 xe, đang là bán tải bán chạy thứ nhì Việt Nam.

Mitsubishi Triton bán được 1.184 xe cho khách Việt từ đầu năm, trong khi Isuzu D-Max tiếp tục chật vật ở vị trí cuối cùng với doanh số 317 xe, tương đương lượng tiêu thụ hơn 79 xe/tháng.

Khách Việt còn có lựa chọn khác là Nissan Navara, cùng với dòng bán tải cỡ lớn Ram 1500 chuẩn bị chính thức ra mắt cuối tuần này.