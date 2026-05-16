Toyota có thể làm bán tải cỡ nhỏ, thách thức Ford Maverick

Phân khúc bán tải cỡ nhỏ tại Mỹ đang là "sân chơi" của riêng Ford Maverick, nhưng Toyota có thể sẽ muốn thử sức bằng một mẫu xe phát triển dựa trên Toyota RAV4.

Theo Carscoops, bán tải ở Mỹ hiện chủ yếu giới hạn ở các phân khúc cỡ trung và lớn. Ford đã tạo ra một ngoại lệ thú vị với Maverick vào năm 2021 và nhanh chóng đạt được những thành công nhất định.

Năm ngoái, mẫu bán tải cỡ nhỏ Ford Maverick ghi nhận doanh số 155.051 xe tại thị trường ôtô xứ cờ hoa, tương đương tăng trưởng 18,2%. Thành tích này xấp xỉ gấp đôi những gì Ford Ranger làm được trong cùng kỳ.

Hyundai từng giới thiệu Santa Cruz cùng thời điểm Ford Maverick ra mắt, tuy nhiên hãng xe Hàn Quốc lại không thể có được thành công tương tự.

Năm ngoái, Hyundai Santa Cruz sở hữu doanh số 25.499 xe, dẫn đến những đồn đoán cho rằng hãng xe Hàn Quốc sẽ cho dừng sản xuất mẫu bán tải cỡ nhỏ này, tập trung nguồn lực cho mẫu xe cỡ trung khác sắp ra mắt.

Hyundai Santa Cruz không phải là mẫu xe quá thành công của Hyundai tại Mỹ. Ảnh: Hyundai.

Bất chấp thất bại của Hyundai Santa Cruz, Toyota dường như đang muốn “thử sức” ở phân khúc bán tải cỡ nhỏ.

Chia sẻ với Automotive News, CEO Toyota Bắc Mỹ Tetsuo Ogawa để ngỏ khả năng phát triển một mẫu bán tải dựa trên SUV cỡ nhỏ Toyota RAV4. Vị này cho biết thêm các đại lý đang chờ đợi một mẫu bán tải cỡ nhỏ, nhưng lưu ý Toyota vẫn cần thêm thời gian phát triển.

Thông tin về khả năng mẫu bán tải mới của Toyota được phát triển dựa trên RAV4 nhìn chung khá đáng trông chờ. Hiện, Toyota RAV4 trang bị tiêu chuẩn động cơ hybrid 2.5L sản sinh công suất 226 mã lực. Phiên bản dẫn động 4 bánh có thêm motor điện ở trục sau, nâng tổng công suất đầu ra lên mức 236 mã lực.

Ford Maverick là một thành công khác của Ford ở phân khúc bán tải. Ảnh: Ford.

Tại Mỹ, Ford Maverick bản hybrid có thể đạt mức công suất đầu ra tối đa 191 mã lực, mức tiêu thụ nhiên liệu thấp nhất 5,6 lít/100 km trong đô thị, và 6,2 lít/100 km ở điều kiện hỗn hợp. Để dễ so sánh, Toyota RAV4 tiêu thụ trung bình 5 lít/100 km khi vận hành trong đô thị, tăng lên thành 5,5 lít/100 km khi vận hành hỗn hợp.

Khách Mỹ cũng được giới thiệu Toyota RAV4 PHEV với sự kết hợp giữa động cơ xăng 2.5L, gói pin 22,7 kWh và các motor điện. Thiết lập này cung cấp công suất đầu ra tối đa 324 mã lực cùng phạm vi hoạt động thuần điện 84 km cho mẫu SUV nhỏ gọn.