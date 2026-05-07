Chốt giá Ford Ranger Raptor máy V6 tại Việt Nam, chưa đến 1,5 tỷ đồng

Ford Việt Nam vừa bổ sung 2 mẫu phiên bản mới cho mẫu bán tải ăn khách Ranger tại Việt Nam bao gồm Raptor V6 Ecoboost và Wildtrak V6 3.0L Diesel.

Theo chia sẻ từ đại diện thương hiệu, Ford sẽ vẫn giữ nguyên nhóm tùy chọn phổ thông, nhưng bổ sung các phiên bản cao cấp hướng đến nhóm khách hàng "chịu chi", yêu thích dòng bán tải "máy to chấm lớn".

So với các mẫu xe hiện hành, thiết kế của Ranger Wildtrak lẫn Raptor không có sự thay đổi quá rõ rệt. Điểm ăn tiền nhất của lần nâng cấp này là khả năng kết nối thông minh với ứng dụng Ford, hỗ trợ người dùng khởi động xe từ xa, quản lý các chức năng và theo dõi tình trạng xe.

Ford Ranger Wildtrak 3.0L V6 diesel cho sức mạnh khoảng 246 mã lực, mô men xoắn cực đại 600 Nm trong dải tua 1.750 - 2.250 vòng/phút. Đi cùng khối động cơ là hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và hộp số tự động 10 cấp.

Xe được bán với giá 1,093 tỷ đồng , sẵn sàng cạnh tranh với các mẫu bán tải cùng nhóm như Toyota Hilux Trailhunter hay Isuzu D-max Type Z.

Vedette của sự kiện ra mắt lần này là Ranger Raptor V6. Đây là lần đầu tiên, Ford quyết định mang một cỗ máy V6 xăng hiệu năng cao đến thị trường Việt, dù cái tên này đã "làm mưa làm gió" ở các thị trường nước bạn trong thời gian dài và được nhiều người chờ đón.

Nhìn bên ngoài, Raptor V6 không khác nhiều với mẫu xe diesel hiện hành. Song, sự nổi trội của mẫu xe được thể hiện ở các chi tiết bên trong khoang lái. Ranger Raptor sở hữu vô lăng tích hợp lẫy chuyển số hợp kim, ghế lái và các chi tiết cũng được tinh chỉnh ôm sát người kiểu ghế thể thao. Điều này giúp tổng thể chiếc xe trở nên hầm hố hẳn so với các đàn em cùng dòng.

Xe vẫn sở hữu màn hình kỹ thuật số 12,4 inch hiển thị các thông số vận hành, đi cùng là chức năng Mymode, cho phép người lái điều chỉnh âm thanh ống xả, hệ thống treo và chế độ lái.

Sức mạnh của Ranger Raptor mới đến từ động cơ 3.0L V6 EcoBoost xăng, hệ thống chống trễ turbo lấy cảm hứng từ xe đua, cho công suất 391 mã lực tại 5.650 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 583 Nm tại 3.500 vòng/phút. Đi cùng khối động cơ là hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và hộp số 10 cấp được tối ưu riêng cho từng cấp số, hỗ trợ chiếc xe di chuyển ở mọi loại địa hình.

Một điểm nhấn của Ranger Raptor là hệ thống giảm xóc FOX 2,5 inch thế hệ mới với công nghệ van kiểm soát thích ứng địa hình theo thời gian thực điều khiển điện tử.

Đây cũng là bộ giảm xóc có đường kính lớn nhất từng được trang bị trên Ranger Raptor, dùng dầu tích hợp Teflon hỗ trợ giảm ma sát đến 50% so với bản tiền nhiệm. Ranger Raptor V6 còn có hệ thống Trail Control dành cho off-road, giúp tự động điều chỉnh ga và phanh, hỗ trợ người lái điều khiển vô-lăng khi di chuyển qua địa hình khó.

Ford Ranger Raptor V6 Ecoboost được bán với giá 1,448 tỷ đồng . Mẫu xe được định vị cao hơn so với các chiếc bán tải phổ thông trên thị trường và đương nhiên không dành cho số đông. Tuy nhiên trong bối cảnh thị trường ôtô đang dần điện hóa, những mẫu xe sở hữu cỗ máy V6 mạnh mẽ này vẫn giữ được sức hút riêng đối với những người đam mê cảm giác lái trên những mẫu xe hiệu năng cao.