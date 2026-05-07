Nissan lên kế hoạch cắt giảm khoảng 10% lực lượng lao động tại châu Âu nhằm cải thiện hiệu quả vận hành và ứng phó áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng.

Theo kế hoạch tái cấu trúc toàn cầu, Nissan đã bắt đầu trao đổi với nhân viên từ đầu tuần về việc cắt giảm khoảng 900 vị trí văn phòng tại châu Âu, trải rộng ở Pháp, Tây Ban Nha và Anh. Hãng xe Nhật Bản đang có khoảng 9.300 lao động trong khu vực này.

Nissan cắt giảm 10% nhân sự tại châu Âu

Một trong những thay đổi đáng chú ý là việc hợp nhất 2 dây chuyền sản xuất tại nhà máy Sunderland, cơ sở lớn nhất của Nissan tại châu Âu, thành một dây chuyền duy nhất. Động thái này nhằm tối ưu công suất, trong bối cảnh mức sử dụng nhà máy hiện chỉ đạt khoảng 50%.

Nissan cũng đang tìm kiếm các đối tác bên ngoài để tận dụng công suất dư thừa. Hãng xác nhận đang "khám phá cơ hội hợp tác với bên thứ ba", trong khi các nguồn tin cho biết hãng đã thảo luận với Chery và một số đối tác tiềm năng khác về khả năng sản xuất xe tại Sunderland.

Trong tuyên bố gửi truyền thông, Nissan nhấn mạnh các biện pháp này là "thiết yếu để bảo vệ tương lai của hãng tại châu Âu, đảm bảo việc làm về dài hạn và duy trì khả năng cạnh tranh có lợi nhuận". Tương lai của nhà máy Sunderland từng bị đặt dấu hỏi khi Nissan triển khai chương trình tái cấu trúc quy mô lớn trên toàn cầu, bao gồm đóng cửa một số nhà máy và cắt giảm tới 20.000 việc làm.

Tuy nhiên, hãng khẳng định sẽ không có cắt giảm nhân sự tại Sunderland, nơi đang sử dụng khoảng 6.000 lao động và sản xuất mẫu xe điện Nissan Leaf thế hệ mới. Ngoài ra, mẫu Nissan Juke thuần điện cũng dự kiến được sản xuất tại đây và ra mắt thị trường vào năm 2027.

Khó khăn bủa vây hãng xe Nhật Bản Nissan

Động thái cắt giảm diễn ra trong bối cảnh Nissan đang chịu áp lực lớn từ làn sóng xe Trung Quốc tràn vào châu Âu. Tại thị trường Anh, doanh số xe mới của hãng đã giảm 13% trong bốn tháng đầu năm so với cùng kỳ 2025, kéo thị phần từ 4,7% xuống còn 3,7%, theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất và kinh doanh ôtô.

Trước sức ép từ các thương hiệu Trung Quốc giá rẻ, các hãng xe truyền thống, bao gồm Nissan, phải đối mặt với nhiều thách thức lớn, vốn đang thu hẹp dần thị phần tại các nước châu Âu.

Ở các khu vực khác, Nissan sẽ thu hẹp quy mô kho phụ tùng tại Barcelona và tái cấu trúc hoạt động phân phối tại các thị trường Bắc Âu. Ngược lại, Chery - tập đoàn sở hữu các thương hiệu Omoda và Jaecoo, đã chiếm khoảng 6% thị phần tại Anh, trong khi BYD cũng nâng thị phần lên 3,5%.

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô châu Âu, doanh số của Nissan cũng giảm 8,3% trong quý I/2026, phản ánh những khó khăn ngày càng rõ nét của hãng tại khu vực này. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt và nhu cầu thị trường biến động, kế hoạch tái cấu trúc lần này được xem là bước đi mang tính sống còn để Nissan duy trì vị thế tại "lục địa già".